789 beygirlik Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo konsepti tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Opel, 789 beygir gücünde ve 1170 kg ağırlığında elektrikli Corsa GSE Vision Gran Turismo konseptini Münih öncesi dijital olarak görücüye çıkardı. Söz konusu konsept, GSE performans markasının gelecekte neler sunabileceğini gözler önüne seriyor.

Corsa GSE Vision Gran Turismo, oyun için tasarlanmış olsa da “gerçek dünyadan” öğeler taşıyor. Konsept, Opel'in ana şirketi Stellantis’in geliştirdiği STLA Small platformu üzerine inşa edilmiş. Markaya göre konsepti bu platforma dayandırmak ve Corsa adıyla sunmak kasıtlı bir hamle çünkü 2026 yılında tanıtılması beklenen yedinci nesil Corsa’nın tasarımına ilham verecek.

Araç, Grandland ile aynı 82 kWsa'lik bataryayı kullanıyor. Buna karşılık mevcut Corsa’nın en büyük bataryası ise 52 kWsa kapasiteye sahip. Radikal dış tasarımına rağmen konseptte üretime yönelik öğeler de bulunuyor. Örneğin; ön ve arka aydınlatmalarda Opel'in “Compass” imzasının daha teknik bir yorumu kullanılmış.

Tam Boyutta Gör İç mekân sade tutulmuş, ancak üretime yönelik potansiyel öğeler barındırıyor. Örneğin koltuklar iki parçaya ayrılmış; sırtlıklar yuvarlanma kafesine entegre edilirken minder kısmı zemine bağlanmış. Bu sayede aracın en ağır parçalarından biri günümüz elektrikli araçlarına göre daha hafif hale gelmiş. Konseptte ekran kullanılmamış. Bunun yerine yalnızca temel işlevler için birkaç fiziksel düğme bulunuyor.

Opel, temmuz ayında GSE alt markasının performans odaklı elektrikli araçlar geliştireceğini duyurdu. Yeni Corsa konsepti, markanın bu vizyonunu daha da ileri taşıyor. Çift motorlu güç aktarımı sayesinde 789 beygir gücü sunan araç, 1170 kg ağırlığında ve 0-100 km/s hızlanmasını 2 saniyede tamamlıyor.

Maksimum hız ise 320 km/s ile sınırlandırılmış. Ancak bu değerler yalnızca Gran Turismo oyununda geçerli. Opel, bu rakamların “gerçekçi” olduğunu ve teoride üretim modeline de taşınabileceğini belirtiyor.

Opel, konseptin tasarımını da maksimum düzeyde zorlamış. Aracın aktif spoyleri yüksek hızda sürtünmeyi azaltmak ve dengeyi artırmak için arkaya uzayabiliyor. Viraj alırken hava freni olarak da görev yapabiliyor.

