Opel'den Türkiye'de elektrik atağı: Corsa-e ve Mokka-e geliyor

Tam Boyutta Gör

Yeni Astra'yı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tanıtan Opel'in bu yıl için tek planı bu model değil. Şu an için elektrikli bir model sunmayan Opel yakında bu durumu Corsa-e ve Mokka-e ile değiştirecek. Her iki model de 2022'nin son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulmuş olacak.

Astra'nın tanıtımında bu konuda açıklamalarda bulunan Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, elektrikli modelleri getirme konusunda hummalı bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi. Adet hırsı gütmediklerini, memnuniyetsizlik yaratmamak ve daha erkenmiş dedirtmemek için acele etmediklerini dile getiren Girgin, "Bu sene son çeyrekte Mokka ve Corsa ile başlıyoruz. Bir sonraki elektrikli model de Astra olacak ve 2023’te satışa sunacağız. Şu an için projeksiyonumuzda 3 model var" dedi.

Opel Mokka-e

Mokka-e'nin aslında bu yılın ilk yarısında getirilmesi planlanıyordu ancak son çeyreğ ertelendi. Alman markanın yeni Vizor tasarımıyla gelen elektrikli modelde 100 kW (136 hp) güç üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Bu kapsamda matrahın 700 bin TL'den az olması halinde yüzde 10'luk ÖTV dilimine girmesini bekleyebiliriz. Mokka-e'nin Almanya'daki fiyatları Elegance donanım seviyesiyle 37.650 eurodan başlıyor.

Yeni Opel Astra Türkiye'de: Opel Astra 2022 fiyat listesi 13 sa. önce eklendi

Mokka-e, 50 kWsa kapasiteli batarya paketi ile WLTP'ye göre 335 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor. DC hızlı şarj konusunda 100 kW'a kadar destek sunan modelde bataryayı 30 dk şarj ile yüzde 80 doluma ulaştırmak mümkün. Enerji tüketimi 16,2-15,8 kWh/100 km aralığında olan Mokka-e'nin son hızı ise menzil kaygısı nedeniyle 150 km/s ile sınırlandırılmış.

Opel Corsa-e

Uzun bir süredir pazarda olmasına rağmen henüz rotasını Türkiye'ye çeviremeyen Opel Corsa-e sonunda bu zinciri kıracak. Corsa-e'nin güç aktarma organları Mokka-e ile aynı. Yani bu modelde de 100 kW'lık bir elektrik motorundan, 50 kWsa batarya paketinden ve 100 kW'a kadar hızlı şarj desteğinden söz ediyoruz. Enerji tüketimi 16,1-15,8 kWh/100 km aralığında olan Corsa-e'nin 353 kilometreye kadar sürüş menzili sunduğu belirtiliyor.

Opel Corsa-e, Almanya'da 33.895 euro başlangıç fiyatına sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.