Opel'in efsane modeli elektrikli SUV olarak geri dönüyor

Bu yılın sonlarına doğru piyasaya sunulması planlanan yeni Frontera, akıllı fonksiyonel özelliklere sahip eğlenceli bir model olarak otomobil severlerin karşısına çıkacak. Frontera, aynı zamanda Opel’in cesur ve yalın tasarım felsefesinin yeni ve sağlam bir yorumunu sergilerken, Alman markanın yeni “Şimşek Logosu”nu taşıyan ilk seri üretim otomobili olacak.
Yeni Frontera, en başından itibaren elektrikli bir araç olarak satışa sunulacak. Yeni Opel Frontera ile ilgili değerlendirmede bulunan Opel CEO’su Florian Huettl, “’Frontera’ ismi, heyecan verici yeni SUV modelimize çok uygun. Özgüvenli karakteri ile pazarın tam merkezinde yer alacak” dedi.
Çok yönlü ve tamamen elektrikli bir aile aracı
Yeni Frontera’nın elektrikli versiyonunun gelişi, yine bu yıl yollara çıkması planlanan yeni nesil Grandland’in elektrikli versiyonunun pazara sunulmasıyla birlikte, Opel’in tam elektrikli bir marka olma yolunda ilerleyişinin önemli bir kilometre taşı olacak. Opel böylece her araç segmentinde en az bir elektrikli model sunacak.
Opel, önümüzdeki günlerde yeni Frontera’nın ilk görsellerini ve yeni model hakkında daha detaylı bilgileri paylaşmaya devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.