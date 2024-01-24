Bu yılın sonlarına doğru piyasaya sunulması planlanan yeni Frontera, akıllı fonksiyonel özelliklere sahip eğlenceli bir model olarak otomobil severlerin karşısına çıkacak. Frontera, aynı zamanda Opel’in cesur ve yalın tasarım felsefesinin yeni ve sağlam bir yorumunu sergilerken, Alman markanın yeni “Şimşek Logosu”nu taşıyan ilk seri üretim otomobili olacak.

Yeni Frontera, en başından itibaren elektrikli bir araç olarak satışa sunulacak. Yeni Opel Frontera ile ilgili değerlendirmede bulunan Opel CEO’su Florian Huettl, “’Frontera’ ismi, heyecan verici yeni SUV modelimize çok uygun. Özgüvenli karakteri ile pazarın tam merkezinde yer alacak” dedi.

Çok yönlü ve tamamen elektrikli bir aile aracı

Tam Boyutta Gör Yeni Opel Frontera, yüksek seviyede yaşam alanı ve çok yönlülük sunarak hem aktif bir yaşam tarzına sahip müşterilere hem de ailelere hitap edecek. Ayrıca cazip fiyatlarıyla öne çıkacak olan yeni SUV model, Opel’in geniş müşteri yelpazesine erişilebilir mobilite olanağı sunma geleneğini de sürdürecek.

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Yeni Frontera’nın elektrikli versiyonunun gelişi, yine bu yıl yollara çıkması planlanan yeni nesil Grandland’in elektrikli versiyonunun pazara sunulmasıyla birlikte, Opel’in tam elektrikli bir marka olma yolunda ilerleyişinin önemli bir kilometre taşı olacak. Opel böylece her araç segmentinde en az bir elektrikli model sunacak.

Opel, önümüzdeki günlerde yeni Frontera’nın ilk görsellerini ve yeni model hakkında daha detaylı bilgileri paylaşmaya devam edecek.

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Opel'in efsane modeli elektrikli SUV olarak geri dönüyor