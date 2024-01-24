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    Anlık Bildirim

    Opel'in efsane modeli elektrikli SUV olarak geri dönüyor

    Opel, geçmişte büyük bir kullanıcı kitlesine erişen “Frontera” isimli modelinin 2024 yılında geri döneceğini resmen duyurdu. Bu efsane isim, yepyeni bir SUV gövdesi ile yeniden hayat bulacak.

    Bu yılın sonlarına doğru piyasaya sunulması planlanan yeni Frontera, akıllı fonksiyonel özelliklere sahip eğlenceli bir model olarak otomobil severlerin karşısına çıkacak. Frontera, aynı zamanda Opel’in cesur ve yalın tasarım felsefesinin yeni ve sağlam bir yorumunu sergilerken, Alman markanın yeni “Şimşek Logosu”nu taşıyan ilk seri üretim otomobili olacak.

    Yeni Frontera, en başından itibaren elektrikli bir araç olarak satışa sunulacak. Yeni Opel Frontera ile ilgili değerlendirmede bulunan Opel CEO’su Florian Huettl, “’Frontera’ ismi, heyecan verici yeni SUV modelimize çok uygun. Özgüvenli karakteri ile pazarın tam merkezinde yer alacak” dedi.

    Çok yönlü ve tamamen elektrikli bir aile aracı

    Opel'in efsane modeli elektrikli SUV olarak geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Yeni Opel Frontera, yüksek seviyede yaşam alanı ve çok yönlülük sunarak hem aktif bir yaşam tarzına sahip müşterilere hem de ailelere hitap edecek. Ayrıca cazip fiyatlarıyla öne çıkacak olan yeni SUV model, Opel’in geniş müşteri yelpazesine erişilebilir mobilite olanağı sunma geleneğini de sürdürecek.

    Yeni Frontera’nın elektrikli versiyonunun gelişi, yine bu yıl yollara çıkması planlanan yeni nesil Grandland’in elektrikli versiyonunun pazara sunulmasıyla birlikte, Opel’in tam elektrikli bir marka olma yolunda ilerleyişinin önemli bir kilometre taşı olacak. Opel böylece her araç segmentinde en az bir elektrikli model sunacak.

    Opel, önümüzdeki günlerde yeni Frontera’nın ilk görsellerini ve yeni model hakkında daha detaylı bilgileri paylaşmaya devam edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
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