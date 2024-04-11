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    Doğuştan elektrikli yeni Opel Frontera tanıtıldı! Hibrit versiyonu da olacak

    Opel, cesur ve yalın tasarım felsefesinin yeni ve sağlam bir yorumu olarak öne çıkan yeni SUV modeli Opel Frontera’nın ilk görüntülerini paylaştı.                

    Tamamen elektrikli ve verimli 48 Volt mild hybrid güç seçenekleri ile müşterilerine seçme özgürlüğü sunacak olan yeni Frontera, etkileyici silüeti, yeni “Şimşek” logolu Opel Vizör ön paneli ve geniş çamurluk tasarımıyla sağlam bir duruş sergiliyor.

    Bununla birlikte çift geniş ekranı, ergonomik ön koltukları ve akıllı saklama alanı çözümleri ile keyifli bir iç mekana sahip olan yeni model, kablosuz şarj ünitesi ve ek USB bağlantı noktalarınınyanında pek çok akıllı çözümü de beraberinde getiriyor.

    1.600 litreye varan bagaj hacmi ile kalabalık aileler de dahil olmak üzere geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden yeni Opel Frontera, tavan rayları ile üstün bir fonksiyonelliğe sahip. Yeni Frontera ile Opel, her araç segmentinde en az bir elektrikli model sunabilme hedefine bir adım daha yaklaşıyor.

    Cesur ve yalın tasarım

    Yeni Opel Frontera tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Frontera, Opel’in cesur ve yalın tasarım felsefesini sağlam şekilde yorumlarken, ilk bakıştan itibaren keyif veren bir görünüme sahip. Yeni Frontera’nın dik yapıdaki benzersiz orana sahip ön silüeti, fonksiyonel ve geniş kabin alanını, cesur ve sağlam olduğu kadar modern ve etkileyici bir görünümle bir araya getiriyor.

    Yeni Opel “Şimşek” logosu, seri üretimdeki bir modelde ilk kez kullanılıyor ve Opel Vizör isimli ön panelin merkezinde gururla yerini alıyor. Frontera’nın ön kısmına benzersiz bir kimlik kazandıran siyah “Vizör”, otomatik uzun far özellikli Eco LED farlar ve merkezdeki “Şimşek” logosu ile kesintisiz şekilde bütünleşiyor.

    Alttaki ikizkenar soğutma açıklığıyla desteklenen Vizor, otomobilin sağlam ve dayanıklı duruşunu öne çıkarıyor. Opel’in ünlü “kanat imzası”, gövde rengindeki ek kısımlarla ayrılan üç aydınlatma bloğuna sahip modern görünümüyle parıldıyor. Yandan görünüm, geniş kabini görsel olarak bölen ayırt edici bir C sütununu ortaya çıkarıyor.

    Bağlantı ve konfor sağlayan akıllı çözümler

    Yeni Opel Frontera tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    Modern görünüm ve hissiyat, akıllı tasarımın pratiklikle buluştuğu iç mekan tasarımında da devam ediyor. Gösterge paneli ve kapılardaki dekor detayı, kabini görsel açıdan daha da ferah hale getiriyor. Ayrıca, iki adet 10 inçlik ekrana sahip yeni nesil bilgi-eğlence sistemiyle sunulan Opel’e özgü,tamamen dijital Pure Panel kokpit ile birlikte cesur ve şık bir görünüme kavuşan yeni direksiyon, göz alıcı bir yapıya sahip.

    Tüm bu yeniliklerin yanında yeni Frontera’da Opel yine koltuk yeniliklerini geniş bir müşteri yelpazesine sunuyor. Ön koltuklarda bulunan omurilik üzerindeki baskıyı alan patentli Intelli-Seat özelliği, otobanlardaki uzun yolculuklarda dahi olağanüstü konfor sağlıyor. Koltuklar, çok sayıda detayın yer aldığı tasarımın yanı sıra kontrast oluşturan renkteki dikişleriyle de göz alıyor. Bu koltukların kumaşları tamamen sürdürülebilir nitelikteki geri dönüştürülmüş malzeme seçeneğiyle de sunuluyor.

    Yeni modelin sunduğu akıllı çözümler, araç içi eğlence faktörünü daha da artırıyor. Örneğin; ön tarafta bulunan kablosuz şarj ünitesi ve iki USB bağlantı noktası ile ikinci sırada bulunan iki adet USB bağlantı noktası sayesinde mobil cihazları şarj etmek, yeni Frontera ile her zamankinden daha kolay hale geliyor. Genellikle ön bölümde yer bulamayan tablet gibi büyük cihazlar, esnek bir kayış sayesinde orta konsolda güvenli bir şekilde saklanabiliyor.

    Bunla birlikte günlük kullanılan eşyalar, kaymayı önleyen kauçuk kaplamalı kabin saklama alanlarına koyulabiliyor ve böylece sessiz bir yolculuk sağlanabiliyor. İkinci sıradaki yolcular ise ön koltukların sırtlıklarındaki entegre akıllı telefon ceplerini kullanabiliyorlar. Tüm bu özellikler araç içi eğlence ve konfora katkı sağlıyor.

    Geniş, verimli ve akıllı

    Yeni Opel Frontera tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    Yeni Frontera, yükleme kapasitesiyle de oldukça etkileyici bir araç olduğunu gösteriyor. Otomobilin arka koltukları dik haldeyken 460 litrenin üzerinde olan bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.600 litreye kadar yükseliyor. Diğer taraftan 40/60 oranında bölünebilir arka koltuklar sayesinde daha fazla çok yönlülük sağlanıyor ve ikinci kademe yükleme zemini standart olarak sunuluyor.

    Ayrıca, yola çıkarken yanlarına daha da fazla bagaj alması gereken veya 200 kilogramı aşan tavan yükünden tamamen faydalanmak isteyen müşteriler, fonksiyonel tavan raylarını tercih edebiliyor.

    Tüm yeni Opel modellerinde olduğu gibi yeni Frontera da sadece cesur ve yalın tasarımıyla değil, aynı zamanda çevreci sorumluluğun ön planda olduğu performansıyla da göz dolduruyor. Müşteriler, tamamen elektrikli modelin yanı sıra 48V hibrit teknolojisine ve yüksek verimli güç ünitesine sahip versiyonları da tercih edebilecekler.

    Yeni Frontera’da hangi güç aktarma organı tercih edilirse edilsin, özel şasi tasarımı ile müşterilere üst düzeyde bir sürüş keyfi yaşatacak. Rüsselsheim’daki Opel mühendisleri, Alman Otobanları’nda yüksek hızlarda seyahat ederken bile gövde kontrolünü optimize etmeye ve Opel’e özgü sürüş özelliklerini sunmaya büyük özen gösterdiler.

    Yenilikçi ve çarpıcı tasarımı ile akıllı ve eğlenceli çözümlerinin yanı sıra elektrikli veya hibrit güç ünitesiyle yollara çıkacak olan yeni Opel Frontera, Alman markanın elektrifikasyon iddiasında ne kadar ciddi olduğunu ve çok farklı türde müşterilerin gereksinimlerine ne denli bir cevap verdiğini bir kez daha gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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