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    OpenAI, 12 gün sürecek yapay zeka etkinliğini başlattı

    Yapay zeka alanındaki en önemli firmalardan olan OpenAI, 12 gün boyunca birçok demo gösterimi ve duyuru yapacağını söyledi. Aktarılanlara göre merakla beklenen Sora da piyasaya sürülebilir.
    OpenAI, 12 gün sürecek yapay zeka etkinliğini başlattı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasında ChatGPT gibi devrim niteliğindeki yapay zeka modelleriyle tanınan OpenAI, bu yıl tatil sezonunu benzersiz bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. "Shipmas" adı verilen etkinlikte firma, 12 gün boyunca sürecek ve her gün yeni bir duyuruyla yapay zeka meraklılarının karşısına çıkacak. Etkinliğin yıldızı olması beklenen duyuru ise uzun süredir beklenen üretken yapay zeka video modeli “Sora”nın lansmanı olabilir.

    Yapay zeka bayramı

    OpenAI CEO’su Sam Altman, New York Times DealBook konferansında yaptığı açıklamada etkinliği resmen duyurdu. 12 gün boyunca hem büyük hem de küçük çaplı yeniliklerin kullanıcılarla buluşturulacağını belirten Altman, detaylara ilişkin ipuçları vermese de, teknoloji dünyasında merak uyandırmayı başardı.

    Etkinlikte beklenen en büyük yapay zeka ise hiç şüphesiz Sora. Bu yılın başlarında tanıtılan Sora, bir video üretim modeli. Yılın başında gösterilenler o dönem için çok etkileyici olsa da aradan geçen aylarda benzer veya daha iyi video üreten yapay zekalar gördük. Dolayısıyla Sora’nın daha yetenekli hale gelmiş olması bekleniyor. OpenAI, Sora’yı incelemeler, güvenlik önlemleri ve gerekçeleri nedeniyle uzun bir süre ertelemiş ve sadece küçük bir kullanıcı kitlesinin kullanımına açmıştı.

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