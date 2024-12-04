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    Google, video üreten yapay zeka aracı Veo'nun ön izleme sürümünü yayınladı

    Google, OpenAI'ın Sora'sına rakip olarak geliştirdiği üretken yapay zeka video modeli Veo'nun ön izleme sürümünü yayınlandı ve rakibinin önüne geçti.           
    Google, video üreten yapay zeka aracı Veo'yu yayınladı
    Google'ın OpenAI'ın Sora'sına rakip olarak geliştirdiği üretken yapay zeka video modeli Veo'nun ön izleme sürümü yayınlandı. Böylece Google, henüz piyasaya çıkmayan Sora'nın önüne geçmeyi başardı.

    Gerçekçi görüntüler üretebiliyor

    Google’ın yapay zeka geliştirme platformu Vertex AI’da özel ön izleme sürümü yayınlanan Veo, metin veya görüntü tabanlı istemlerden çeşitli görseller ve sinematik stilli 1080p çözünürlüklü videolar üretebiliyor.

    Model ilk duyurulduğunda, oluşturulan kliplerin bir dakikadan uzun olabileceğini belirtmişti. Önizleme sürümü için ise herhangi bir uzunluk kısıtlaması belirtilmiyor. Google'ın duyuruda sergilediği örnek klipler, daha önce gösterilenlerle aynı seviyede ve oldukça kaliteli görünüyor. Hatta dikkatli bakılmadığı takdirde videoların yapay zeka ile oluşturulduğunu anlamak bir hayli zor.

    Imagen 3 Google Cloud müşterilerine geliyor

    Google'ın metinden görüntü üreten yapay zeka aracı Imagen 3, yakında Google Cloud müşterilerine sunulacak ve kapsamlı sürümü önümüzdeki hafta yayınlanacak. Yeni özellikler, izin listesinde listelenen kullanıcılar için sunulacak ve özelleştirme, istem tabanlı fotoğraf düzenleme ve hatta oluşturulan görüntüler için logoları veya öğeleri ayarlama seçeneği sunacak.

    Google, Veo ve Imagen 3 ile zararlı içerik oluşturulmasını ve telif haklarının ihlal edilmesini önlemek için yerleşik güvenlik önlemlerine sahip olduğunu söylüyor. Ancak, testler güvenlik önlemlerini aşmanın imkansız olmadığı ortaya koyuyor. Modeller aracılığıyla oluşturulan içeriğin, DeepMind'ın SynthID teknolojisinin yardımıyla oluşturulan görünmez bir dijital filigran içerdiği ve böylece içeriğin yapay zeka tarafından oluşturulup oluşturulmadığının anlaşılabileceği belirtiliyor.

    Google'ın video yapay zeka modeli Veo'yu yayınlamasıyla birlikte, OpenAI'ın kullanıcıların uzun zamandır beklediği ve 2024'ün sonlarına doğru duyurulması beklenen Sora modelini hayata geçirmesi yönündeki baskı artıyor.

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