OpenAI, ChatGPT'yi Galaxy AI'a entegre etmek istiyor

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Tam Boyutta Gör Samsung'un telefonlarında sunduğu Galaxy AI, şirketin Google'ın Gemini modelleri gibi sektördeki diğer oyunculardan temin ettiği büyük dil modellerini ve diğer teknolojileri kullanan yapay zeka destekli özelliklerden oluşan bir paket. Gelen bilgilere göre, ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI, Galaxy AI'in içerisinde yer almak istiyor. OpenAI'ın bu amaçla Samsung'la görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor.

Galaxy AI, şirketin birçok amiral gemisi modelinde yer alıyor. Samsung, yalnızca bu yıl Galaxy AI'ı 200 milyondan fazla cihaza getirmeyi planlıyor. Dolayısıyla bu durum, OpenAI için önemli bir fırsat sunuyor.

OpenAI ile Samsung arasındaki görüşmelerin, iPhone'lardaki Apple Intelligence özelliklerini güçlendirmek için Apple ile yapılan görüşmelere benzer nitelikte olduğuna inanılıyor.

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Samsung ve OpenAI arasında bir anlaşma yapılırsa, Koreli şirketin Google ile uzun süredir devam eden ortaklığı nedeniyle bir denge tutturması gerekecek. Samsung'un ayrıca Gemini tarafından desteklenen yapay zeka özelliklerini yaklaşan AR akıllı gözlüklerine entegre etmesi bekleniyor.

OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, bu yılın başlarında Samsung'un yarı iletken fabrikasını ziyaret ederek yapay zeka çipleri konusunda olası bir ittifakı görüşmüştü. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda iki şirket arasında daha derin bir işbirliği görebiliriz.

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