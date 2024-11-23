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    Anlık Bildirim

    OpenAI, ChatGPT'yi Galaxy AI'a entegre etmek istiyor

    OpenAI, ChatGPT ile Galaxy AI'in içerisinde yer almak istiyor. OpenAI'ın bu amaçla Samsung'la görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor.                              
    OpenAI, ChatGPT'yi Galaxy AI'a entegre etmek istiyor Tam Boyutta Gör
    Samsung'un telefonlarında sunduğu Galaxy AI, şirketin Google'ın Gemini modelleri gibi sektördeki diğer oyunculardan temin ettiği büyük dil modellerini ve diğer teknolojileri kullanan yapay zeka destekli özelliklerden oluşan bir paket. Gelen bilgilere göre, ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI, Galaxy AI'in içerisinde yer almak istiyor. OpenAI'ın bu amaçla Samsung'la görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor. 

    Galaxy AI, şirketin birçok amiral gemisi modelinde yer alıyor. Samsung, yalnızca bu yıl Galaxy AI'ı 200 milyondan fazla cihaza getirmeyi planlıyor. Dolayısıyla bu durum, OpenAI için önemli bir fırsat sunuyor.

    OpenAI ile Samsung arasındaki görüşmelerin, iPhone'lardaki Apple Intelligence özelliklerini güçlendirmek için Apple ile yapılan görüşmelere benzer nitelikte olduğuna inanılıyor.

    Samsung ve OpenAI arasında bir anlaşma yapılırsa, Koreli şirketin Google ile uzun süredir devam eden ortaklığı nedeniyle bir denge tutturması gerekecek. Samsung'un ayrıca Gemini tarafından desteklenen yapay zeka özelliklerini yaklaşan AR akıllı gözlüklerine entegre etmesi bekleniyor.

    OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, bu yılın başlarında Samsung'un yarı iletken fabrikasını ziyaret ederek yapay zeka çipleri konusunda olası bir ittifakı görüşmüştü. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda iki şirket arasında daha derin bir işbirliği görebiliriz.

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    R
    ru1ns 3 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 4 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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