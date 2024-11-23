OpenAI, ChatGPT'yi Galaxy AI'a entegre etmek istiyor

Galaxy AI, şirketin birçok amiral gemisi modelinde yer alıyor. Samsung, yalnızca bu yıl Galaxy AI'ı 200 milyondan fazla cihaza getirmeyi planlıyor. Dolayısıyla bu durum, OpenAI için önemli bir fırsat sunuyor.
OpenAI ile Samsung arasındaki görüşmelerin, iPhone'lardaki Apple Intelligence özelliklerini güçlendirmek için Apple ile yapılan görüşmelere benzer nitelikte olduğuna inanılıyor.
Samsung ve OpenAI arasında bir anlaşma yapılırsa, Koreli şirketin Google ile uzun süredir devam eden ortaklığı nedeniyle bir denge tutturması gerekecek. Samsung'un ayrıca Gemini tarafından desteklenen yapay zeka özelliklerini yaklaşan AR akıllı gözlüklerine entegre etmesi bekleniyor.
OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, bu yılın başlarında Samsung'un yarı iletken fabrikasını ziyaret ederek yapay zeka çipleri konusunda olası bir ittifakı görüşmüştü. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda iki şirket arasında daha derin bir işbirliği görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.