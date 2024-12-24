Apple, tarihin ilk 4 trilyon dolarlık şirketi olmaya çok yakın

Bu yükselişin ardındaki en büyük itici güç, Apple’ın uzun zamandır beklenen yapay zeka (AI) yatırımları ve bu teknolojinin iPhone satışlarını canlandıracağına dair yatırımcıların duyduğu güven oldu. Bu güven sayesinde firma, yarışta Nvidia ve Microsoft'un önüne geçti.
Apple, Almanya ve İsviçre’yi geride bıraktı
Tüm bunlar sayesinde yaklaşık 3,85 trilyon dolar değere ulaşan Apple, Almanya ve İsviçre'nin ana borsalarının toplam değerini gölgede bıraktı. Apple, şimdiye kadar önceki trilyon dolarlık kilometre taşlarına ulaşan ilk şirket olmuştu ve bu ivme sürdürülürse çok geçmeden 4 trilyon dolara ulaşan ilk şirket olacak.
NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???
Bana çok korkutucu geliyor bunlar.