Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, tarihin ilk 4 trilyon dolarlık şirketi olmaya çok yakın

    Halihazırda dünyanın en değerli şirketi olan Apple, durgun iPhone satışlarını canlandırmak için yapay zekaya ağırlık vermişti. Bu tutum sonucunda Apple’ın piyasa değeri 4 trilyon dolara yaklaşıyor.
    Apple’ın piyasa değeri 4 trilyon dolara doğru koşuyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Apple, tarihin ilk 4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan şirketi olmaya bir adım daha yaklaştı. Şirketin hisseleri, Kasım ayı başından bu yana yüzde 16 artış göstererek yaklaşık 500 milyar dolarlık bir değer kazandı ve bu sayede toplam piyasa değeri 3,85 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

    Bu yükselişin ardındaki en büyük itici güç, Apple’ın uzun zamandır beklenen yapay zeka (AI) yatırımları ve bu teknolojinin iPhone satışlarını canlandıracağına dair yatırımcıların duyduğu güven oldu. Bu güven sayesinde firma, yarışta Nvidia ve Microsoft'un önüne geçti.

    Apple, Almanya ve İsviçre’yi geride bıraktı

    Apple’ın piyasa değeri 4 trilyon dolara doğru koşuyor Tam Boyutta Gör
    Apple, diğer büyük teknoloji şirketleri olan Microsoft, Alphabet, Amazon ve Meta Platforms’un gerisinde kaldığı yapay zeka yarışında nihayet hız kazanmış gibi görünüyor. Şirket, Aralık ayında OpenAI’ın ChatGPT teknolojisini cihazlarına entegre etmeye başladı ve Haziran ayında açıkladığı yapay zeka teknolojilerini uygulama ekosistemine yayma planlarını hayata geçirdi.

    Tüm bunlar sayesinde yaklaşık 3,85 trilyon dolar değere ulaşan Apple, Almanya ve İsviçre'nin ana borsalarının toplam değerini gölgede bıraktı. Apple, şimdiye kadar önceki trilyon dolarlık kilometre taşlarına ulaşan ilk şirket olmuştu ve bu ivme sürdürülürse çok geçmeden 4 trilyon dolara ulaşan ilk şirket olacak.

    Apple’ın piyasa değeri 4 trilyon dolara doğru koşuyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka çağını yakalamakta geciken Apple’ın hisseleri son iki yılda iki katına çıkarken Nvidia’nın hisseleri ise yüzde 800 artış göstermişti. Hatta Nvidia, dönem dönem en değerli şirket koltuğuna da oturmuştu. Buna rağmen Apple hisseleri emin adımlarla büyüyerek uzun dönemli güvenilirliğini gösterdi. Yatırımcılara ve analistlere göre şimdi doğru yolu bulan Apple, gelecek yıl iPhone satışlarındaki durgunluğun biteceğinin öngörülmesiyle daha hızlı bir yükselişe girebilir. Özellikle Apple Intelligence özelliklerinin yaygınlaşmasının bunda payı olacağı belirtiliyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük rüzgar tahrikli gemisi

    Profil resmi
    Sinoeis 21 saat önce

    NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???

    Profil resmi
    ermes_unuy 2 gün önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    modem internet hızını etkiler mi gizli buzlanma kaç derecede olur zencilerin p**** filmleri disk hataları onarılıyor tamamlanması bir saatten fazla sürebilir çözüm mass effect legendary edition türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A54
    Samsung Galaxy A54
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 2023 MacBook Air
    Apple M2 2023 MacBook Air
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız