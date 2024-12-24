Apple, tarihin ilk 4 trilyon dolarlık şirketi olmaya çok yakın

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Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Apple, tarihin ilk 4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan şirketi olmaya bir adım daha yaklaştı. Şirketin hisseleri, Kasım ayı başından bu yana yüzde 16 artış göstererek yaklaşık 500 milyar dolarlık bir değer kazandı ve bu sayede toplam piyasa değeri 3,85 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Bu yükselişin ardındaki en büyük itici güç, Apple’ın uzun zamandır beklenen yapay zeka (AI) yatırımları ve bu teknolojinin iPhone satışlarını canlandıracağına dair yatırımcıların duyduğu güven oldu. Bu güven sayesinde firma, yarışta Nvidia ve Microsoft'un önüne geçti.

Apple, Almanya ve İsviçre’yi geride bıraktı

Tam Boyutta Gör Apple, diğer büyük teknoloji şirketleri olan Microsoft, Alphabet, Amazon ve Meta Platforms’un gerisinde kaldığı yapay zeka yarışında nihayet hız kazanmış gibi görünüyor. Şirket, Aralık ayında OpenAI’ın ChatGPT teknolojisini cihazlarına entegre etmeye başladı ve Haziran ayında açıkladığı yapay zeka teknolojilerini uygulama ekosistemine yayma planlarını hayata geçirdi.

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Tüm bunlar sayesinde yaklaşık 3,85 trilyon dolar değere ulaşan Apple, Almanya ve İsviçre'nin ana borsalarının toplam değerini gölgede bıraktı. Apple, şimdiye kadar önceki trilyon dolarlık kilometre taşlarına ulaşan ilk şirket olmuştu ve bu ivme sürdürülürse çok geçmeden 4 trilyon dolara ulaşan ilk şirket olacak.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka çağını yakalamakta geciken Apple’ın hisseleri son iki yılda iki katına çıkarken Nvidia’nın hisseleri ise yüzde 800 artış göstermişti. Hatta Nvidia, dönem dönem en değerli şirket koltuğuna da oturmuştu. Buna rağmen Apple hisseleri emin adımlarla büyüyerek uzun dönemli güvenilirliğini gösterdi. Yatırımcılara ve analistlere göre şimdi doğru yolu bulan Apple, gelecek yıl iPhone satışlarındaki durgunluğun biteceğinin öngörülmesiyle daha hızlı bir yükselişe girebilir. Özellikle Apple Intelligence özelliklerinin yaygınlaşmasının bunda payı olacağı belirtiliyor.

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Apple’ın piyasa değeri 4 trilyon dolara doğru koşuyor