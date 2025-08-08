Yeni GPT-5, akıllı mod ile Microsoft Copilot’a geldi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft, GPT-5’i Copilot, Microsoft 365 Copilot, Azure AI Foundry ve GitHub Copilot platformlarına entegre etti. OpenAI’ın geçtiğimiz gece resmi olarak tanıttığı yeni GPT-5 modeli, Copilot’ta “akıllı mod” adı verilen özellik ile birlikte sunuluyor. Bu mod, yapay zekanın göreve göre model değiştirerek daha derin akıl yürütme veya hızlı yanıt seçenekleri sunmasını sağlıyor.

GPT-5, Copilot’ta da ücretsiz

Tam Boyutta Gör Microsoft, tıpkı ChatGPT’nin ücretsiz kullanıcılarına sağlandığı gibi Copilot’ta da GPT-5’e ücretsiz erişim imkanı tanıyor. Microsoft 365 Copilot kullanıcıları da bugünden itibaren yeni modele geçiş yapabilecek. Şirket, GPT-5’in karmaşık soruları çözmede, uzun konuşmalarda konudan sapmadan ilerlemede ve kullanıcı bağlamını anlamada önemli gelişmeler sunduğunu belirtiyor.

GitHub Copilot tarafında ise tüm ücretli planlarda GPT-5 kullanılabilecek. Geliştiriciler, yeni modelin sunduğu iyileştirilmiş kod yazma yeteneklerinden yararlanabilecek. OpenAI’ın GPT-5 ailesi dört farklı sürümden oluşurken akıl yürütme ve kod kalitesinde büyük iyileştirmeler içeriyor. GPT-5, mantık ve çok adımlı görevler için tasarlanırken GPT-5-chat, çok modlu ve bağlam farkındalığı yüksek kurumsal çözümler için optimize edilmiş durumda. Son olarak Azure AI Foundry üzerinden de GPT-5 erişime açıldı. Böylece geliştiriciler, model yönlendirme özelliği ile görev veya sorguya en uygun modeli otomatik olarak seçebilecek.

