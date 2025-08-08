Yeni GPT-5, akıllı mod ile Microsoft Copilot’a geldi

GitHub Copilot tarafında ise tüm ücretli planlarda GPT-5 kullanılabilecek. Geliştiriciler, yeni modelin sunduğu iyileştirilmiş kod yazma yeteneklerinden yararlanabilecek. OpenAI’ın GPT-5 ailesi dört farklı sürümden oluşurken akıl yürütme ve kod kalitesinde büyük iyileştirmeler içeriyor. GPT-5, mantık ve çok adımlı görevler için tasarlanırken GPT-5-chat, çok modlu ve bağlam farkındalığı yüksek kurumsal çözümler için optimize edilmiş durumda. Son olarak Azure AI Foundry üzerinden de GPT-5 erişime açıldı. Böylece geliştiriciler, model yönlendirme özelliği ile görev veya sorguya en uygun modeli otomatik olarak seçebilecek.