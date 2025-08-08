Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni GPT-5, akıllı mod ile Microsoft Copilot’a geldi

    OpenAI, kısa bir süre önce yeni modeli GPT-5’i tanıttı. Microsoft ise hiç zaman kaybetmeden GPT-5’i Copilot platformlarına entegre etti, üstelik ücretsiz bir şekilde.

    Yeni GPT-5, akıllı mod ile Microsoft Copilot’a geldi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, GPT-5’i Copilot, Microsoft 365 Copilot, Azure AI Foundry ve GitHub Copilot platformlarına entegre etti. OpenAI’ın geçtiğimiz gece resmi olarak tanıttığı yeni GPT-5 modeli, Copilot’ta “akıllı mod” adı verilen özellik ile birlikte sunuluyor. Bu mod, yapay zekanın göreve göre model değiştirerek daha derin akıl yürütme veya hızlı yanıt seçenekleri sunmasını sağlıyor.

    GPT-5, Copilot’ta da ücretsiz

    Yeni GPT-5, akıllı mod ile Microsoft Copilot’a geldi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, tıpkı ChatGPT’nin ücretsiz kullanıcılarına sağlandığı gibi Copilot’ta da GPT-5’e ücretsiz erişim imkanı tanıyor. Microsoft 365 Copilot kullanıcıları da bugünden itibaren yeni modele geçiş yapabilecek. Şirket, GPT-5’in karmaşık soruları çözmede, uzun konuşmalarda konudan sapmadan ilerlemede ve kullanıcı bağlamını anlamada önemli gelişmeler sunduğunu belirtiyor.

    GitHub Copilot tarafında ise tüm ücretli planlarda GPT-5 kullanılabilecek. Geliştiriciler, yeni modelin sunduğu iyileştirilmiş kod yazma yeteneklerinden yararlanabilecek. OpenAI’ın GPT-5 ailesi dört farklı sürümden oluşurken akıl yürütme ve kod kalitesinde büyük iyileştirmeler içeriyor. GPT-5, mantık ve çok adımlı görevler için tasarlanırken GPT-5-chat, çok modlu ve bağlam farkındalığı yüksek kurumsal çözümler için optimize edilmiş durumda. Son olarak Azure AI Foundry üzerinden de GPT-5 erişime açıldı. Böylece geliştiriciler, model yönlendirme özelliği ile görev veya sorguya en uygun modeli otomatik olarak seçebilecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli markadan tartışmalı çarpışma testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    monza cam filmi kaskosuz araç pert olursa ne olur bedelli askerlik iptal edilir mi klima kaçak tamir sıvısı kullananlar femcel nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Plus
    Apple iPhone 16 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum