    OpenAI’ın yeni nesil GPT-5 modelleri sızdı; Bugün tanıtılacaklar

    OpenAI’ın yeni nesil GPT-5 modelleri GitHub'da sızdırıldı. Dört farklı varyantla gelen GPT-5, gelişmiş kodlama yetenekleri ve çok adımlı mantık yürütme kabiliyeti sunacak.

    OpenAI’ın yeni nesil GPT-5 modelleri sızdı; Bugün tanıtılacaklar Tam Boyutta Gör
    OpenAI’ın uzun süredir merakla beklenen GPT-5 modelleri, henüz resmi duyuru yapılmadan GitHub üzerinden yanlışlıkla erkenden sızdırıldı. Kısa süre içinde silinen bir blog gönderisi, GPT-5’in dört farklı varyantla geleceğini ve özellikle mantık yürütme, kod kalitesi ve kullanıcı deneyimi açısından ciddi iyileştirmeler sunduğunu ortaya koydu.

    Sızdırılan bilgilere göre GPT-5, “gelişmiş ajan yeteneklerine” sahip olacak ve karmaşık yazılım görevlerini minimum yönlendirme ile yerine getirebilecek. Bu özellik, modeli özellikle geliştiriciler için güçlü bir yardımcı haline getiriyor.

    Dört farklı GPT-5 varyantı olacak

    OpenAI’ın yeni nesil GPT-5 modelleri sızdı; Bugün tanıtılacaklar Tam Boyutta Gör

    Söz konusu gönderide GPT-5’in dört ayrı versiyonu bulunduğu belirtildi:

    • gpt-5: Mantıksal akıl yürütme ve çok adımlı görevler için optimize edilmiş ana model.
    • gpt-5-mini: Maliyet hassasiyeti gözeten uygulamalara yönelik hafif sürüm.
    • gpt-5-nano: Düşük gecikme süresi gereken senaryolarda kullanılmak üzere hız odaklı model.
    • gpt-5-chat: Kurumsal çözümler için tasarlanmış gelişmiş, doğal, çok modlu ve bağlama duyarlı sohbet deneyimi sunan versiyon.

    Bu hafta içinde OpenAI çalışanlarının ve CEO Sam Altman’ın sosyal medya üzerinden yaptığı imalı paylaşımlar GPT-5 özelindeki beklentileri artırmış durumda. Yapılan duyuruya göre OpenAI, “LIVE5TREAM” adlı canlı yayın etkinliğini Türkiye saatiyle bu akşam 20.00’de başlayacak.

    Sam Altman, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada LIVE5TREAM etkinliğinin normalden biraz daha uzun, yaklaşık 1 saat civarında olacağını söyledi. Ayrıca gösterecekleri çok şeyin olduğunun da altını çizdi.

