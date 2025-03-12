Google Gemma 3 tanıtıldı: Tek GPU’da çalışan en güçlü yapay zeka

Gemma 3 ile daha geniş kullanım alanı
Gemma serisi, Google’ın Gemini AI teknolojisi temel alınarak geliştirildi. Şirketin blog paylaşımına göre, Gemma 3’ün en büyük avantajlarından biri, geniş bir donanım yelpazesinde çalışabilmesi. Akıllı telefonlardan iş istasyonlarına kadar farklı platformlarda kullanılabilen model, 35’ten fazla dili destekliyor ve çok yönlü analiz yetenekleri sunuyor.
Gemma 3’ün önceki sürümlerine kıyasla en önemli güncellemelerinden biri, gelişmiş görsel yorumlama yeteneği. Yüksek çözünürlüklü ve farklı oranlardaki görüntüleri işleyebilen yeni bir görsel kodlayıcıya sahip olan model, yapay zekanın çok modlu veri işleme yeteneklerini bir adım daha ileriye taşıyor. Bir diğer önemli avantaj ise Gemma'nın 140'tan fazla dili desteklemesi ve bunların 35'inin önceden eğitilmiş bir paketin parçası olması.
Çok yönlü ve kullanıma hazır
Google’a göre Gemma serisi "açık" AI modelleri olarak tanımlasa da, tam anlamıyla açık kaynak olup olmadığı hâlâ tartışmalı bir konu. Şirketin lisans koşulları, kullanıcıların modeli hangi amaçlarla kullanabileceğine dair kısıtlamalar içeriyor. Gemma 3 ile birlikte bu lisans politikalarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtiliyor.
Gemma 3 modellerini halihazırda Google AI Studio ile doğrudan tarayıcınızda kullanıp deneyebilir, API’ye erişebilir, Hugging Face, Ollama veya Kaggle'dan indirebilirsiniz.Kaynakça https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/627968/google-gemma-3-open-ai-model https://blog.google/technology/developers/gemma-3/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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