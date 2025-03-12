Google Gemma 3 tanıtıldı: Tek GPU’da çalışan en güçlü yapay zeka

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Tam Boyutta Gör Google, geliştiricilere yönelik yapay zeka modelleri serisi Gemma’nın en yeni üyesi Gemma 3’ü duyurdu. Şirket, bu modelin tek bir GPU veya TPU üzerinde çalıştırılabilecek en güçlü yapay zeka modeli olduğunu iddia ediyor. Gemma 3, yalnızca metin değil, aynı zamanda görüntüleri ve kısa videoları da analiz edebilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

Gemma 3 ile daha geniş kullanım alanı

Gemma serisi, Google’ın Gemini AI teknolojisi temel alınarak geliştirildi. Şirketin blog paylaşımına göre, Gemma 3’ün en büyük avantajlarından biri, geniş bir donanım yelpazesinde çalışabilmesi. Akıllı telefonlardan iş istasyonlarına kadar farklı platformlarda kullanılabilen model, 35’ten fazla dili destekliyor ve çok yönlü analiz yetenekleri sunuyor.

Tam Boyutta Gör Google, yeni modelin Facebook’un Llama’sı, DeepSeek ve OpenAI gibi rakiplerinden daha iyi performans gösterdiğini belirtiyor. Özellikle tek bir hızlandırıcı (GPU) üzerinde çalıştırıldığında, Gemma 3’ün rakiplerine kıyasla daha yüksek verim sunduğu ifade ediliyor. Nvidia’nın GPU’ları ve özel AI donanımları için optimize edilen model, geliştiricilere maliyet ve donanım açısından daha erişilebilir bir çözüm sunmayı hedefliyor.

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Gemma 3’ün önceki sürümlerine kıyasla en önemli güncellemelerinden biri, gelişmiş görsel yorumlama yeteneği. Yüksek çözünürlüklü ve farklı oranlardaki görüntüleri işleyebilen yeni bir görsel kodlayıcıya sahip olan model, yapay zekanın çok modlu veri işleme yeteneklerini bir adım daha ileriye taşıyor. Bir diğer önemli avantaj ise Gemma'nın 140'tan fazla dili desteklemesi ve bunların 35'inin önceden eğitilmiş bir paketin parçası olması.

Çok yönlü ve kullanıma hazır

Tam Boyutta Gör Öte yandan Gemma 3, Gemini 2.0 modellerine güç veren aynı araştırma ve teknolojiden üretildi ve 1B, 4B, 12B ve 27B boyutlarında mevcut. 128k-token'lık bir bağlam penceresi içeriyor ve karmaşık görevler için fonksiyon çağırmayı destekliyor. Bu da yaklaşık 30 yüksek çözünürlüklü görüntü, yaklaşık 200 sayfalık bir kitap veya bir saat veya daha fazla videoyu işleyebileceği anlamına geliyor; yani GPT-4o ile benzer bağlam uzunlu var. Bununla birlikte, Google güvenlik konusunda da önemli adımlar atmış durumda. Yeni ShieldGemma 2 görsel güvenlik sınıflandırıcısı, modelin girdi ve çıktılarını analiz ederek cinsel içerikli, tehlikeli veya şiddet içeren görselleri filtreleyebiliyor.

Google’a göre Gemma serisi "açık" AI modelleri olarak tanımlasa da, tam anlamıyla açık kaynak olup olmadığı hâlâ tartışmalı bir konu. Şirketin lisans koşulları, kullanıcıların modeli hangi amaçlarla kullanabileceğine dair kısıtlamalar içeriyor. Gemma 3 ile birlikte bu lisans politikalarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtiliyor.

Gemma 3 modellerini halihazırda Google AI Studio ile doğrudan tarayıcınızda kullanıp deneyebilir, API’ye erişebilir, Hugging Face, Ollama veya Kaggle'dan indirebilirsiniz.

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