    Baykar’ın Anadolu’daki ilk üretim üssü Samsun’a kuruluyor

    Türkiye’nin savunma sanayisi devi Baykar, Anadolu’daki ilk yatırımını Samsun’a yapacak. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kesinleşen yatırımda 400 dönümlük bir üretim üssü kurulacak.

    Baykar’ın Anadolu’daki ilk üretim üssü Samsun’a kuruluyor Tam Boyutta Gör
    Samsun’un büyük yatırımlarla anılma sıklığı artıyor. Chery’nin yatırımı konuşulurken bir süre önce MKE, 2 milyar TL’lik yatırımla Samsun’da üretim yapacağını ve fabrikanın kurulum çalışmalarının başladığını açıklamıştı. Şimdi de bir başka savunma devi Baykar’ın Samsun’a üretim üssü kuracağı açıklandı.

    Baykar'dan Samsun'a yatırım

    Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Baykar’ın Anadolu’daki ilk üretim üssünün Samsun’da kurulacağını duyurdu. Tesis, 400 dönümlük alanda özel endüstri bölgesi olarak inşa edilecek. Doğan, yaptığı açıklamada “Dünyanın savunma ve havacılık alanında önemli kuruluşlarından, milli teknoloji hamlemizin mimarı “BAYKAR”, Anadolu’daki ilk üretim üssünü 400 dönümlük özel endüstri bölgesi ile Samsun’umuzda kuruyor. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı, Samsun’umuzun yüzyılı oluyor.” ifadelerini kullandı.

    BAYKAR'ın İstanbul Özel Endüstri Bölgesi'ne ilave olarak Samsun, Tekkeköy'de yatırım yapması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda yeni OSB yakınındaki 400 dönümlük alanın İstanbul Özel Endüstri Bölgesi'ne ilave olarak Baykar’a tahsis edilmesine karar verildi.

    Baykar’ın Anadolu’daki ilk üretim üssü Samsun’a kuruluyor
    Resmi Gazete'de "4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun "Endüstri bölgelerinin kuruluşu ve ilanı" başlıklı 3 üncü maddesi ve "Özel endüstri bölgeleri" başlıklı 4/Ç maddesi kapsamında; 04/10/2019 tarihli ve 30908 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 03/10/2019 tarihli ve 1607 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen Baykar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Özel Endüstri Bölgesine ekli haritada gösterilen alan ilave edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
