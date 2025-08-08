Baykar’ın Anadolu’daki ilk üretim üssü Samsun’a kuruluyor

Baykar'dan Samsun'a yatırım
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Baykar’ın Anadolu’daki ilk üretim üssünün Samsun’da kurulacağını duyurdu. Tesis, 400 dönümlük alanda özel endüstri bölgesi olarak inşa edilecek. Doğan, yaptığı açıklamada “Dünyanın savunma ve havacılık alanında önemli kuruluşlarından, milli teknoloji hamlemizin mimarı “BAYKAR”, Anadolu’daki ilk üretim üssünü 400 dönümlük özel endüstri bölgesi ile Samsun’umuzda kuruyor. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı, Samsun’umuzun yüzyılı oluyor.” ifadelerini kullandı.
BAYKAR'ın İstanbul Özel Endüstri Bölgesi'ne ilave olarak Samsun, Tekkeköy'de yatırım yapması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda yeni OSB yakınındaki 400 dönümlük alanın İstanbul Özel Endüstri Bölgesi'ne ilave olarak Baykar'a tahsis edilmesine karar verildi.