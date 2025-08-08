Çin’den ‘silahlı robot kurtlar’ gösterisi: Piyadelere destek

Tatbikatta yer aldılar
PLA’nın iki motorize piyade taburu, insansız sistemlerin geleneksel taarruz taktiklerine entegrasyonu için düzenlenen bir tatbikatta görev aldı. Tatbikat kapsamındaki faaliyetler arasında hassas saldırılar, keşif görevleri ve robot kurtlar ile insansız hava araçlarının desteklediği koordineli sızmalar yer aldı.
Aktarılanalra göre robotlar, yürüyebiliyor, tırmanabiliyor ve piyadelerle uyumlu bir hızda hareket ederek sahada koordineli bir ilerleyiş sergiliyor. Askerler sadece robot kurtlarla değil aynı zamanda FPV dronları da kontrol ederek keşif ve intihar saldırıları da yürütebiliyor.
Sahada dronlardan etkili olabilir
Robot kurtlar, ilk kez 2024 Airshow China fuarında tanıtılmıştı. Yaklaşık 70 kilogram ağırlığında olan bu araçlar China South Industries Group Corporation tarafından geliştiriliyor. Çok amaçlı kullanım için tasarlanan robotlar; silahlı taarruz, keşif, lojistik taşıma ve destek görevlerinde görev alabiliyor. Robot kurtların temel amacı ise sahada personel zayiatını azaltmak.
Çinli askeri analist Fu Qianshao, robot kurtların savaş alanında dronlardan daha etkili olabileceğini belirtiyor. Fu, Ukrayna'da insansız hava araçları ve yer tabanlı robot sistemleriyle Rus askerlerinin ele geçirildiğine dikkat çekti. Fu ayrıca, robotlarla mücadele eden askerlerin psikolojik olarak zayıflayabileceğini de dikkat çekiyor.