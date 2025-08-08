Çin’den ‘silahlı robot kurtlar’ gösterisi: Piyadelere destek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin ordusu, insan ve makinenin savaş alanındaki iş birliğini bir adım öteye taşıdı. Halk Kurtuluş Ordusu’nun (PLA) yeni geliştirdiği dört ayaklı silahlı robot kurtlar, ilk kez resmi olarak medyaya yansıyan bir tatbikatta kullanıldı. Bu yeni nesil insansız savaş araçları önceki robot köpeklerden çok daha gelişmiş özelliklere sahip ve asker kayıplarını azaltmak amacıyla hayati tehlike taşıyan görevlerde insan askerlerin yerini alabilecek kapasitede tasarlandı.

Tatbikatta yer aldılar

PLA’nın iki motorize piyade taburu, insansız sistemlerin geleneksel taarruz taktiklerine entegrasyonu için düzenlenen bir tatbikatta görev aldı. Tatbikat kapsamındaki faaliyetler arasında hassas saldırılar, keşif görevleri ve robot kurtlar ile insansız hava araçlarının desteklediği koordineli sızmalar yer aldı.

Tam Boyutta Gör Çin devlet televizyonu CCTV’nin paylaştığı görüntülerde QBZ-191 piyade tüfekleri ve taşınabilir roketatarlarla donanmış askerler, robot kurtlarla birlikte düzenli bir şekilde ilerliyor. Robot kurtların üzerinde de benzer silahlar bulunuyor. En yeni model olan robot kurdun sırtında ayrıca bir tüfeğin yer aldığı görüldü.

Aktarılanalra göre robotlar, yürüyebiliyor, tırmanabiliyor ve piyadelerle uyumlu bir hızda hareket ederek sahada koordineli bir ilerleyiş sergiliyor. Askerler sadece robot kurtlarla değil aynı zamanda FPV dronları da kontrol ederek keşif ve intihar saldırıları da yürütebiliyor.

Sahada dronlardan etkili olabilir

Robot kurtlar, ilk kez 2024 Airshow China fuarında tanıtılmıştı. Yaklaşık 70 kilogram ağırlığında olan bu araçlar China South Industries Group Corporation tarafından geliştiriliyor. Çok amaçlı kullanım için tasarlanan robotlar; silahlı taarruz, keşif, lojistik taşıma ve destek görevlerinde görev alabiliyor. Robot kurtların temel amacı ise sahada personel zayiatını azaltmak.

Çinli askeri analist Fu Qianshao, robot kurtların savaş alanında dronlardan daha etkili olabileceğini belirtiyor. Fu, Ukrayna’da insansız hava araçları ve yer tabanlı robot sistemleriyle Rus askerlerinin ele geçirildiğine dikkat çekti. Fu ayrıca, robotlarla mücadele eden askerlerin psikolojik olarak zayıflayabileceğini de dikkat çekiyor.

