    ChatGPT’ye gelen en büyük 7 yenilik

    OpenAI, GPT-5 ile ChatGPT’ye yepyeni kişilikler ve gelişmiş kodlama yetenekleri getiriyor. Arayüzde ve ses modunda yapılan yeniliklerle kullanıcı deneyimi daha ileri bir noktaya taşınıyor.

    ChatGPT’ye gelen en büyük 7 yenilik Tam Boyutta Gör
    OpenAI, GPT-5’in tanıtımıyla birlikte ChatGPT’ye önemli yenilikler ekliyor. Yeni güncelleme hem arayüz hem de performans tarafında kullanıcı deneyimini değiştirecek özellikler getiriyor. GPT-5, “devrim” yaratıyor olarak tanımlanamaz belki ama OpenAI, bu model ile her şeyi bir araya getirmeyi başarmış. İşte öne çıkan başlıklar:

    Model seçici yok, herkese tek model

    ChatGPT’ye gelen en büyük 7 yenilik Tam Boyutta Gör
    GPT-5 ile birlikte ChatGPT, varsayılan olarak tek bir “otomatik geçişli” sisteme geçiyor. Bu sistem, önceki modellerin hızını ve zekasını birleştirerek farklı görevler için model değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Ancak Plus, Pro ve Team kullanıcıları halen GPT-5 ve GPT-5 Thinking arasında seçim yapabilecek.

    Pro ve Team paketlerinde GPT-Thinking Pro da yer alacak. Ücretsiz kullanıcılar GPT-5 limitini doldurduklarında ise otomatik olarak GPT-5 mini’ye geçecek. Model seçicinin kalkmış olması aynı zamanda GPT-4 ailesi ve diğer o serisi gibi eski modellerin kullanımdan kaldırıldığı anlamına geliyor.

    • Ücretsiz kullanıcılar, belirli bir kullanım sınırına kadar GPT-5’e erişiyor, sonrasında daha hafif bir GPT-5-mini’ye geçiş yapıyor.
    • Plus kullanıcıları daha yüksek kullanım limiti ile GPT-5’e erişim sağlıyor.
    • Pro, kullanıcıları sınırsız GPT-5 ve daha güçlü GPT-5 Pro (ve Thinking Pro) modeline sahip oluyor.
    • Kurumsal ve eğitim aboneleri ise önümüzdeki hafta tam erişim kazanacak.

    Kişilik seçme özelliği

    Artık ChatGPT’nin yanıt tarzını dört farklı “kişilik” ile özelleştirmek mümkün:

    • Cynic (Alaycı): Alaycı, esprili ve dobra. Yanıtlar doğrudan, zaman zaman ince bir mizahla geliyor. Sabır sınırını hissettirebilir ama gerektiğinde net, uygulanabilir öneriler sunar. Yaratıcı beyin fırtınası ya da keskin dilli ama faydalı rehberlik isteyenler için ideal.
    • Robot: Kesin, hızlı ve duygusuz. Önce doğrudan cevabı verir, ardından kısa ve net gerekçeyi ekler. Teknik görevler, kod incelemeleri, kontrol listeleri ve sorun çözme süreçlerinde netlik sağlar. Gerektiğinde kaynak da gösterebilir.
    • Listener (Dinleyici): Sakin, empatik ve hafif esprili. Karar vermeniz için artıları-eksileri ortaya koyar, gerektiğinde sorularla düşünmenizi sağlar. Karar desteği, kişisel değerlendirme ve planlama için uygun.
    • Nerd (Geek): Meraklı, detaycı ve öğretici. Konuları anlaşılır şekilde açıklar, olası sonraki adımları önerir ve keşfi teşvik eder. Bilgiye meraklı, bağlam ve mekanizmaları öğrenmek isteyen kullanıcılar için birebir.

    İsteyen kullanıcılar “varsayılan” tarza da geri dönebilecek.

    Gelişmiş “vibe coding”

    ChatGPT’ye gelen en büyük 7 yenilik Tam Boyutta Gör
    Doğal dil komutlarıyla kod yazdırma yeteneği GPT-5 ile daha da gelişiyor. ChatGPT, karmaşık ve ayrıntılı tarifleri daha iyi yorumlayarak uygulama veya web sitesi oluşturabiliyor. Oluşturulan projeler Canvas üzerinden önizlenip etkileşimli olarak test edilebiliyor.

    Daha fazla özelleştirme

    Kullanıcılar artık sohbet balonları, vurgulu metinler ve ses butonunun rengini değiştirebiliyor. Bu seçenek hem web hem de mobilde profil ayarlarından vurgu rengi veya renk şeması menüsü üzerinden yapılabiliyor.

    Gelişmiş güvenlik

    Yeni model, yanıltıcı ve tehlikeli içeriklere karşı daha dikkatli. Eskiden tehlikeli bir soruya yanıt vermek yerine reddeden ChatGPT, artık güvenli ve faydalı cevaplar sunmayı hedefliyor. Bu, özellikle zararsız soruların yanlış anlaşılmasını engelliyor.

    ChatGPT’ye gelen en büyük 7 yenilik Tam Boyutta Gör
    Örneğin, yanıcı veya patlayıcı madde ile ilgili bir soru sorduysanız ChatGPT, cevap vermeyi doğrudan reddetmek yerine güvenli olacak bir cevap verecek. Çünkü soruyu soran kişi, kötü niyetli olmayabilir, bir öğrenci olabilir ve bu konuda işe yarar bilgiler arıyor olabilir. OpenAI buna Safe Completions diyor.

    Gelişmiş ses modu

    Doğal konuşma deneyimi sunan gelişmiş ses modu artık ücretli kullanıcıların talimatlarını daha iyi anlıyor ve konuşma tarzı ayarlanabiliyor. Standart ses modu kullanımdan kaldırılırken ücretli kullanıcılara neredeyse sınırsız kullanım hakkı tanınıyor. Ücretsiz kullanıcılara ise “saatlerce” süren ek kullanım süresi veriliyor. Gelişmiş ses modu artık özel GPT’lerle de uyumlu.

    Gmail ve Google Takvim entegrasyonu

    ChatGPT’ye gelen en büyük 7 yenilik Tam Boyutta Gör
    ChatGPT, artık Gmail ve Google Takvim’e doğrudan bağlanabiliyor. Böylece e-postaları düzenlemek, kaçırılan iletileri bildirmek ve takvim üzerinden plan yapmak mümkün. Özellik önümüzdeki hafta Pro kullanıcılarına, ardından diğer abonelik seviyelerine açılacak.
