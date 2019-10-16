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    OpenAI rubik küpü çözebilen robotik kol yaptı

    Bir rubik küpünü tek elle çözebilen olağanüstü bir robot üreten OpenAI, robotiğin ne kadar ilerlediğini gösterdi. Robotik kol yaklaşık 4 dakikada rubik küpünü çözmeyi başardı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    OpenAI rubik küpü çözebilen robotik kol yaptı

    Çoğu insanın iki elle bile bir kaç günde çözebildiği rubik küpünü OpenAI tarafından geliştirilen bir robotik kol 4 dakika gibi bir sürede tek eliyle çözmeyi başardı. Yapay zeka ve robotiğin günümüzde ne kadar ilerlediğinin somut bir örneği oldu.

    OpenAI, iki yıldan fazla zamandır yapmaya çalıştığı robotik kola sonunda ulaştı. Robotik kola küpün çözülmesini öğretmek için bilgisayar simülasyonu kullandı.

    Rubik Küpünü insan benzeri bir robot eliyle çözmek için bir çift sinir ağı eğittiklerini belirten OpenAI yetkilileri yaşadıkları en büyük zorluğun simülasyonda gerçek dünyanın fiziğini yakalamak için sürtünme, elastikiyet ve dinamik gibi faktörlerin ayarlanmasında olduğunu söylediler.

    Ayrıca Bkz. "Yapay zeka ile tasarlanmış yeni metamalzeme"

    Bir Rubik küpünü çözmek için makine yapmayı ve robotları kullanmayı daha önce de denemişlerdi. Özellikle, Mart 2018'de, MIT'de mühendisler tarafından geliştirilen bir makine, bir rubik küpü 0.38 saniyede çözmeyi başarmıştı.

    OpenAI'nin çabasında önemli olan, çok amaçlı bir robotun kullanılmasıdır. Bu durumda rubik küpünü çözmek için özel olarak tasarlanmış bir makine yerine, insan eline benzeyen çok amaçlı bir robotik kol tasarlanmıştır.

    Robotik kol rubik küpü çözerken, dışarıdan bazı müdahalelerde bulunulsada robotik kol işleme devam etti. Tasarımın insan eline benzer olması sayesinde küpü düşürmeden çözebilmeyi başarabildi.



    https://openai.com/blog/solving-rubiks-cube/ Yorum Yaz
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