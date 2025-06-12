OpenAI, “açık” modelinin ertelendiğini duyurdu

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Tam Boyutta Gör OpenAI, yıllar sonra ilk kez yayınlamayı planladığı açık yapay zeka modelinin çıkış tarihini yaz sonuna erteledi. Şirketin CEO’su Sam Altman, salı günü X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, modelin Haziran ayında değil, yazın ilerleyen dönemlerinde yayınlanacağını duyurdu.

Beklemeye değecek

Altman açıklamasında, açık kaynak ağırlıklı modelinin bu yaz sonunda yayınlanacağını söylerken “Araştırma ekibimiz beklenmedik ve oldukça şaşırtıcı bir şey yaptı ve bunun beklemeye çok değeceğini düşünüyoruz, ancak biraz daha zamana ihtiyaç var” dedi.

OpenAI’nin üzerinde çalıştığı bu açık modelin, şirketin GPT-4 tabanlı o-serisi modellerine benzer akıl yürütme (reasoning) yeteneklerine sahip olması bekleniyor. Amaç, yalnızca piyasaya açık bir model sunmak değil; aynı zamanda DeepSeek’in R1 modeli gibi halihazırdaki güçlü açık modellerin de önüne geçmek.

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Ancak süreç yalnızca teknik değil; aynı zamanda stratejik bir önem de taşıyor. OpenAI, geçmişte modellerini kapalı tutması nedeniyle açık kaynak topluluğu tarafından eleştirilmişti. Altman daha önce bu konuda “tarihin yanlış tarafında yer aldık” ifadesini kullanmıştı. Şimdi şirket, bu algıyı tersine çevirmek için beklentileri yüksek olan bir açık model üzerinde yoğun şekilde çalışıyor. Öte yandan bu “açık” oyun alanında rekabet yüksek. DeepSeek’in yanı sıra Mistral, Magistral adlı ilk yapay zeka akıl yürütme modelleri ailesini geçtiğimiz gün yayınladı. Nisan ayında ise Alibaba, Qwen 3’ü yayınlamıştı. Qwen 3, problemleri ya hızlı ya da detaylı akıl yürüterek çözebilen hibrit yapıda bir yapıya sahipti.

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