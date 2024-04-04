DALL-E ile oluşturulan görseller ChatGPT’de düzenlenebilecek

DALL-E görselleri ChatGPT'de düzenlenecek
OpenAI’ın açıklamasına göre şirket DALL-E’ye bazı önemli özellikler ekledi. Bunların en başında DALL-E'yi ChatGPT içinde kullanırken artık hem web'de hem de mobil uygulamalarda görüntü düzenleme araçları geliyor. Ayrıca görüntü oluşturmaya ilham vermek için önceden ayarlanmış stil önerileri da sunulmaya başlanıyor.
OpenAI, DALL-E 3 ile birlikte aracı ChatGPT ile entegre ederek zahmetli ve detaylı istem yazma derdine son vermişti. Bu yeni özellikler de kullanıcıların yaşam kalitesini daha da artırıyor. Artık sadece düşündüğünüz şeyi ChatGPT’ye yazmanız ve görüntü çıktısını beklemeniz gerekiyor. Çıktı olarak sunulan görselde seçeceğiniz alanlara da yine sadece düşündüğünüz açıklamayı yaparak gerekli düzenlemeleri yapabiliyorsunuz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...