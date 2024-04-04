DALL-E ile oluşturulan görseller ChatGPT’de düzenlenebilecek

Tam Boyutta Gör OpenAI’ın metinden görsele yapay zekası DALL-E, üçüncü iterasyonuyla birlikte kaliteyi ve detay seviyesini önemli ölçüde artırmayı başarmıştı. Ancak tek bir istem (prompt) ile hayal edilen sonuca ulaşmak genellikle zor oluyor ve istediğiniz nihai görsele ulaşmak için birden fazla istemde bulunmanız gerekiyor. OpenAI, buradaki sorunu görerek yeni bir özelliği devreye aldığını duyurdu. Artık DALL-E ile üretilen görsellerin istenilen kısımları ChatGPT üzerinden düzenlenebilecek.

DALL-E görselleri ChatGPT'de düzenlenecek

OpenAI’ın açıklamasına göre şirket DALL-E’ye bazı önemli özellikler ekledi. Bunların en başında DALL-E'yi ChatGPT içinde kullanırken artık hem web'de hem de mobil uygulamalarda görüntü düzenleme araçları geliyor. Ayrıca görüntü oluşturmaya ilham vermek için önceden ayarlanmış stil önerileri da sunulmaya başlanıyor.

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OpenAI, DALL-E 3 ile birlikte aracı ChatGPT ile entegre ederek zahmetli ve detaylı istem yazma derdine son vermişti. Bu yeni özellikler de kullanıcıların yaşam kalitesini daha da artırıyor. Artık sadece düşündüğünüz şeyi ChatGPT’ye yazmanız ve görüntü çıktısını beklemeniz gerekiyor. Çıktı olarak sunulan görselde seçeceğiniz alanlara da yine sadece düşündüğünüz açıklamayı yaparak gerekli düzenlemeleri yapabiliyorsunuz.

Tam Boyutta Gör Yeni stil önerileri de ilgili ancak acemi kullanıcılara hitap ediyor. Resim dersinde mutlaka başınıza gelmiştir; boş bir resim kağıdı bazen çok fazla bozmuş gibi gelebilir. Bunun önüne geçmek için bazı tüyolar ve kopyalar başlangıç aşamasını hızlandıracaktır. Bu stil entegrasyonu, istem penceresinin hemen üstünde küçük seçenekler olarak görünüyor ve bir tanesine tıkladığınızda isteminize ekleniyor.

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