Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    DALL-E ile oluşturulan görseller ChatGPT’de düzenlenebilecek

    OpenAI, yaptığı açıklamada DALL-E yapay zekası tarafından oluşturulan görsellerin artık ChatGPT’de düzenlenebileceğini duyurdu. Bu, istenilen görsel sonucuna gitmeyi kolaylaştıracak.
    DALL-E ile oluşturulan görseller ChatGPT’de düzenlenebilecek Tam Boyutta Gör
    OpenAI’ın metinden görsele yapay zekası DALL-E, üçüncü iterasyonuyla birlikte kaliteyi ve detay seviyesini önemli ölçüde artırmayı başarmıştı. Ancak tek bir istem (prompt) ile hayal edilen sonuca ulaşmak genellikle zor oluyor ve istediğiniz nihai görsele ulaşmak için birden fazla istemde bulunmanız gerekiyor. OpenAI, buradaki sorunu görerek yeni bir özelliği devreye aldığını duyurdu. Artık DALL-E ile üretilen görsellerin istenilen kısımları ChatGPT üzerinden düzenlenebilecek.

    DALL-E görselleri ChatGPT'de düzenlenecek

    OpenAI’ın açıklamasına göre şirket DALL-E’ye bazı önemli özellikler ekledi. Bunların en başında DALL-E'yi ChatGPT içinde kullanırken artık hem web'de hem de mobil uygulamalarda görüntü düzenleme araçları geliyor. Ayrıca görüntü oluşturmaya ilham vermek için önceden ayarlanmış stil önerileri da sunulmaya başlanıyor.

    OpenAI, DALL-E 3 ile birlikte aracı ChatGPT ile entegre ederek zahmetli ve detaylı istem yazma derdine son vermişti. Bu yeni özellikler de kullanıcıların yaşam kalitesini daha da artırıyor. Artık sadece düşündüğünüz şeyi ChatGPT’ye yazmanız ve görüntü çıktısını beklemeniz gerekiyor. Çıktı olarak sunulan görselde seçeceğiniz alanlara da yine sadece düşündüğünüz açıklamayı yaparak gerekli düzenlemeleri yapabiliyorsunuz.

    DALL-E ile oluşturulan görseller ChatGPT’de düzenlenebilecek Tam Boyutta Gör
    Yeni stil önerileri de ilgili ancak acemi kullanıcılara hitap ediyor. Resim dersinde mutlaka başınıza gelmiştir; boş bir resim kağıdı bazen çok fazla bozmuş gibi gelebilir. Bunun önüne geçmek için bazı tüyolar ve kopyalar başlangıç aşamasını hızlandıracaktır. Bu stil entegrasyonu, istem penceresinin hemen üstünde küçük seçenekler olarak görünüyor ve bir tanesine tıkladığınızda isteminize ekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    egea 1.3 mü 1.6 mı ipad pil sağlığı öğrenme sim kart kaydı yapılamadı ayt fen kaç ayda biter düğünde oynamayı bilmeyenler ne yapmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız