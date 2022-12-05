Opera Crypto Browser kolay NFT çıkarma özelliğini getiriyor

Opera ile kolay NFT
Alteon girişimi ile ortaklık yapan Opera, Alteon LaunchPad yazılımını ilk kez kullanma avantajına sahip oldu. IBM Aspera altyapısı ile yüksek hızda transferler sunan Alteon LaunchPad, görselleriniz ile kısa sürede NFT oluşturma ve bunları farklı blok zincirlerine yüklemenize imkân tanıyor.
Opera Crypto Browser kullanıcıların önemli bir tecrübe gerektirmeden NFT oluşturabileceklerini belirtiyor. İlk kez NFT dünyasına girmek isteyen sanatçılar için de önemli bir geçiş olacak.
Opera Crypto Browser bunun haricinde merkeziyetsiz uygulamalara bağlanabilme, C98 cüzdanına entegrasyon ve App Store mağazasında yayınlanma şeklinde yenilikler de sunmaya başlamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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