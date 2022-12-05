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    Opera Crypto Browser kolay NFT çıkarma özelliğini getiriyor

    Opera Crypto Browser tarayıcısı Alteon Launchpad sayesinde hızlı bir şekilde eserlerinizi NFT olarak çıkarmanızı ve blok zincirlerine göndermenizi sağlayacak.   
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    Opera Crypto Browser Tam Boyutta Gör
    Kripto para dünyasında yaptığı entegrasyonlarla öne çıkmayı başaran Opera Crypto Browser yeniliklerine devam ediyor. Elrond entegrasyonuyla toplam blok zinciri sayısını 9 yapan web3 tabanlı tarayıcı şimdi de NFT dünyasına el atıyor.

    Opera ile kolay NFT

    Alteon girişimi ile ortaklık yapan Opera, Alteon LaunchPad yazılımını ilk kez kullanma avantajına sahip oldu. IBM Aspera altyapısı ile yüksek hızda transferler sunan Alteon LaunchPad, görselleriniz ile kısa sürede NFT oluşturma ve bunları farklı blok zincirlerine yüklemenize imkân tanıyor.

    Opera Crypto Browser kullanıcıların önemli bir tecrübe gerektirmeden NFT oluşturabileceklerini belirtiyor. İlk kez NFT dünyasına girmek isteyen sanatçılar için de önemli bir geçiş olacak.

    Opera Crypto Browser bunun haricinde merkeziyetsiz uygulamalara bağlanabilme, C98 cüzdanına entegrasyon ve App Store mağazasında yayınlanma şeklinde yenilikler de sunmaya başlamıştı.

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    DH Misafiri 57 dakika önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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