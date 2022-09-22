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    Opera Crypto Browser'a Elrond desteği geliyor

    Norveç merkezli tarayıcı şirketi Opera, daha önce 8 farklı Blockchain ağını destekleyen Opera Crypto Browser'a Elrond desteği ekleyeceğini duyurdu.               
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    Opera Crypto Browser'a Elrond desteği geliyor
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    Web tarayıcısı Opera, Ocak ayında Opera Crypto Browser'ın beta sürümünü kullanıma sunmuştu. Yapılan açıklamaya göre Opera Crypto Browser'a Opera, Solana, Polygon ve Starkex’in ardından şimdi de Elrond desteği ekleniyor. 

    Şirketin tarayıcı operasyonlarıyla ilgilenen Ürün Müdürü Danny Yao, bu yıl başlatılacak çalışmayla birlikte Elrond tabanlı uygulamalar ve ağın yerel tokeni EGLD için destek sağlayacaklarını paylaştı. Danny Yao, tarayıcının 300 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdiğinin altını çizerek, insanların Blockchain kullanımını önemli ölçüde kolaylaştırdıklarını belirtti.

    Konu hakkında konuşan Elrond‘un CEO’su Beniamin Mincu, şu ifadeleri kaydetti:

    “Paylaştığımız vizyon ve Web3’e kullanıcı ekleme sürtünmesini en aza indirmeye yönelik ortak hedef, bu yeni işbirliğinin arkasındaki itici güç oldu”

    Son olarak kripto çalışmalarıyla gündeme gelen şirket, tarayıcı hizmetlerinde Web3’ün aktif kullanımının önemine değindi. Tarayıcıya entegre edilen Opera Cüzdanı sayesinde kullanıcıların kolaylıkla kripto işlemi yapabileceğinin altını çizdi.

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    makine26 3 gün önce

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