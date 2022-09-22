Tam Boyutta Gör

Web tarayıcısı Opera, Ocak ayında Opera Crypto Browser'ın beta sürümünü kullanıma sunmuştu. Yapılan açıklamaya göre Opera Crypto Browser'a Opera, Solana, Polygon ve Starkex’in ardından şimdi de Elrond desteği ekleniyor.

Şirketin tarayıcı operasyonlarıyla ilgilenen Ürün Müdürü Danny Yao, bu yıl başlatılacak çalışmayla birlikte Elrond tabanlı uygulamalar ve ağın yerel tokeni EGLD için destek sağlayacaklarını paylaştı. Danny Yao, tarayıcının 300 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdiğinin altını çizerek, insanların Blockchain kullanımını önemli ölçüde kolaylaştırdıklarını belirtti.

Opera Crypto Browser'a MetaMask desteği eklendi 1 hf. önce eklendi

Konu hakkında konuşan Elrond‘un CEO’su Beniamin Mincu, şu ifadeleri kaydetti:

“Paylaştığımız vizyon ve Web3’e kullanıcı ekleme sürtünmesini en aza indirmeye yönelik ortak hedef, bu yeni işbirliğinin arkasındaki itici güç oldu”

Son olarak kripto çalışmalarıyla gündeme gelen şirket, tarayıcı hizmetlerinde Web3’ün aktif kullanımının önemine değindi. Tarayıcıya entegre edilen Opera Cüzdanı sayesinde kullanıcıların kolaylıkla kripto işlemi yapabileceğinin altını çizdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Opera Crypto Browser'a Elrond desteği geliyor