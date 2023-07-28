Opera GX, ölümü bile düşündü: Tarayıcı geçmişinizi değiştirerek itibarınızı koruyacak

Tam Boyutta Gör Siz öldükten sonra eşinizin ya da aile üyelerinizden birinin internet geçmişinizi görmesinden endişe duyuyorsanız oyun odaklı tarayıcı Opera GX'e eklenen yeni bir özellik ilginizi çekebilir. Evet yanlış okumadınız, geliştiriciler bunu da düşündü.

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Opera GX tarayıcısı artık kullanıcı ölürse tarayıcı geçmişini sahte bir geçmişle değiştirecek "Fake My History" (Sahte Geçmişim) özelliğine sahip. Uygulamaya 14 gün boyunca erişilmediğinde devreye giriyor ve itibarınızı korumak için tarama geçmişinizi toz pembe bir tabloya dönüştürüyor.

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Sizi hayırsever ve düşünceli biri olarak yansıtacak

Opera GX'in sahte arama geçmişi hayır işleri, dil öğrenimi, hayvanlara yardım ve gönüllülükle faaliyetleriyle ilgili sorgular içerecek. Başınıza birşey geldiğinde tarayıcı geçmişini kurcalayan kişi; desteklenebilecek en iyi hayır kurumları, yabancı dil öğrenmek için çevrimiçi kurslar, evsiz hayvanlara nasıl yardım edilir ve bölgemdeki gönüllülük programları gibi aramalarla karşılaşacak.

Sahte arama sorguları arasında sizi masum ve yardımsever biri olarak gösterecek ibareler de bulunacak. Örneğin: Kuş evi nasıl yapılır veya ihtiyacı olan insanlara yardım etmek için nasıl kan bağışçısı olurum gibi hayır işleriyle ilgili sorgular da olacak.

Tam Boyutta Gör Opera GX'teki bu özelliği adres çubuğuna opera:history yazarak etkinleştirmeniz mümkün. Ayrıca "Zaten Ölmüşüm Gibi Davran" seçeneğini kullanarak özelliğin hemen devreye girmesini ve mevcut internet geçmişinizi sahte sorgularla değiştirmesini sağlayabilirsiniz.

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Opera GX ölürseniz tarayıcı geçmişinizi sahtesiyle değiştirecek