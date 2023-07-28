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    Anlık Bildirim

    Android artık casus takip cihazı algıladığında kullanıcıyı uyaracak

    Google, Android işletim sistemine gizliliğik ve güvenliği artıracak yeni bir özellik ekledi. Kullanıcılar artık yakınlarında kendilerini izleyen bir takip cihazı algılandığında bildirimle uyarılacak.
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    Android casus takip cihazı algıladığında kullanıcıyı uyaracak Tam Boyutta Gör

    Google, Android kullanıcılarını istenmeyen gözetlemelere karşı uyaran yeni bir özellik sundu. Şirketin amacı AirTag gibi konum tabanlı takip cihazlarının casusluk amacıyla kullanılmasının önüne geçmek. Görünüşe bakılırsa yeni koruma işlevi bunu başarıyla önleyebilecek.

    Takip cihazları bildiğiniz üzere kayıp eşyaları ya da evcil hayvanları bulmak için geliştirilmiş olsa da kötü niyetli kişiler bu aksesuarları kişileri takip etmek için kullanabiliyor. Google'ın yeni koruma sistemi bu tip cihazların amaç dışı kullanımını engelleyecek.

    Bildirimle uyaracak

    Android cihaz sahipleri artık yakınlarında kendileriyle birlikte hareket eden bir takip cihazı tespit edildiğinde uyarılacak. Kullanıcı söz konusu takip cihazının konumunu harita üzerinde görebilecek ve onu bulabilmek için uyarı sesini etkinleştirebilecek.

    Android casus takip cihazı algıladığında kullanıcıyı uyaracak Tam Boyutta Gör

    Yeni özellik şu an için yalnızca Apple AirTag'i algılayabilliyor. Ancak ilerleyen zamanlarda diğer takip cihazlarını da tespit edebilecek. Şirket yeni özelliğin amacının Android kullanıcılarının gizliliğini ve güvenliğini artırmak olduğunu söyledi

    Takip cihazı algılama özelliği Android 6.0 ve üzeri sürümleri çalıştıran cihazların kullanıcılarına aşamalı olarak sunulacak.

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