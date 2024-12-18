Oppo A5 Pro modelinin hem görüntüleri hem de özellikleri sızdırıldı

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Oppo, A5 Pro modelini 24 Aralık'ta tanıtarak dayanıklılık ve güvenilir performans odaklı bir cihaz sunmaya hazırlanıyor. Şirketin resmi tanıtımları, yeni model için beklentileri yükseltirken, bugün cihazın renk seçenekleri de paylaşıldı. Oppo A5 Pro, Kumtaşı Moru, Kuvars Beyazı ve Kaya Siyahı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca, gelen son sızıntılar cihazın dayanıklılığına vurgu yapıyor. Büyük olasılıkla, cihaz, selefi Oppo A3 Pro'da bulunan IP69 seviyesinde toz ve suya dayanıklılık özelliğini koruyacak.

Cihazın bazı teknik özellikleri de sızdırılmış durumda. Oppo A5 Pro’nun "PKP110" model numarasıyla Çin’deki TENAA sertifikasını aldığı belirtiliyor. Cihaz, 2412 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip, 10-bit renk derinliği sunan 6,7 inç OLED bir ekranla geliyor. İşlemci olarak 2.5GHz hızında sekiz çekirdekli bir yonga seti kullanılması bekleniyor. Bu işlemcinin Dimensity 7300 olduğu tahmin ediliyor. A5 Pro, 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama seçenekleri sunarken, 6.000 mAh civarında bir batarya kapasitesine sahip.

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Kamera özellikleri arasında ise 16 megapiksel ön kamera ve 50 megapiksel ana sensörle birlikte 2 megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift arka kamera sistemi yer alıyor. Cihaz, Android 15 işletim sistemi ve ColorOS 15 kullanıcı arayüzü ile kutudan çıkacak.

Oppo A5 Pro’nun dikkat çeken diğer bir özelliği ise sinyal gücündeki üstün performansı. Duyumlara göre, cihaz, ilk olarak Reno13 serisinde kullanılan ve çift ağ sertifikası sunan X1 ağ çipine sahip olacak. Bu çip, 165 metreye kadar mesafedeki yönlendiricilere bağlanabilirken, duvarları geçme kabiliyetiyle de öne çıkıyor. Bu özellikler, cihazı güçlü bir bağlantı deneyimi arayan kullanıcılar için cazip hale getiriyor.

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Oppo A5 Pro modelinin hem görüntüleri sızdırıldı