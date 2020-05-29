Oppo Band akıllı bilekliğin resmi basın görselleri yayınlandı

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Oppo'nun yakın bir tarihte TMall JD gibi internet sitelernde satışa sunacağı Oppo Band akıllı bilekliğin resmi basın görselleri ortaya çıktı. Görseller merakla beklenen akıllı bilekliğin tasarımını tümüyle gözler önüne seriyor.

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Haziran ayında tanıtılacak

Siyah renk ile gelecek olan Oppo band, uzun renkli bir ekrana ve bir dizi sensörle donatılmış bir akıllı bileklik. Sensörler cihazın arka ksımında görülebiliyor ve akıllı bileklikte kalp atış hızındaki değişiklikleri kaydedecek bir sensörün yer aldığı da belirtilmiş. Ayrıca uyku süresi ve kalitesini de izleyebilecek olan Oppo Band, adım sayısı, kat edilen mesafe gibi detayları gösterirken, çeşitli spor modlarına da sahip olacak.

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Cihazın diğer özellikleri arasında VOOC hızlı şarj teknolojisi olduğu da belirtiliyor. Ayrıca görselde de görebileceğiniz üzere, akıllı bilekliğe asılı bir şekilde monte edilen çeşitli renklerde kayışların da satışa sunulacağını söyleyelim. IDC'nin tahminlerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde dünya çapında 72.6 milyon giyilebilir cihaz satışı gerçekleşti. Bu, sanayi hacminin 56.0 milyon adet olduğu tahmin edilen 2019'un ilk çeyreğine göre yüzde 29.7'lik bir artış demek.

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https://www.gizmochina.com/2020/05/29/oppo-band-listed-on-tmall-jd-official-website-launching-in-june/

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