TikTok'un yapımcısı ByteDance, geçtiğimiz yıl 3 milyar dolar net kâr yaptığını açıkladı

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Bloomberg'in yayınladığı yeni bir rapora göre TikTok uygulamasının yapımcı şirketi olan ByteDance, geçtiğimiz yıl 17 milyar dolar gelir elde etti ve bu gelirin 3 milyar dolarından fazlası ise net kâr olarak bildirildi.

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Açıklanan yeni veriler, ByteDance'ın dünyanın en değerli girişimi haline geldiğini ve hızla büyüdüğünü gösteriyor. Şirketin geçen yılki 17 milyar dolarlık geliri, 2018 için toplam gelirinin iki katından fazlaydı (yaklaşık 7.4 milyar dolar). ByteDance şu anda TikTok kısa video platformu, Jitter ve haber servisi uygulaması Toutiao gibi çeşitli uygulamalarda aylık yaklaşık 1.5 milyar aktif kullanıcıya sahip. Ayrıca şirket bu ay, Walt Disney'den Kevin Mayer'i TikTok'un CEO'su olarak transfer etti.

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ByteDance'ın önlenemez yükselişi

Bloomberg daha önce Zhang Yiming tarafından yönetilen ByteDance'in ABD İnternet devleri Facebook ve Google'ın ana şirketi Alphabet için güçlü bir rakip haline geldiğini belirtiyor. Facebook'a ait Instagram, 2019'da yaklaşık 20 milyar dolarlık reklam geliri getirdi. Google ise video bölümü olan YouTube'un reklam satışlarının geçen yıl 15.1 milyar dolar olduğunu iddia ediyor.

ByteDance'ın tüm bunlara ek olarak e-ticaret ve oyun gibi gelişmekte olan alanlardaki varlığını güçlendirdiği ve 2020 yılı boyunca 40 bin kişiyi işe alacağı söyleniyor. Şirket çalışan sayısı bakımından e-ticaret devi Alibaba Group Holding'e eşit olma hedefinde. Üstelik şu anda dünyanın dört bir yanındaki büyük teknoloji şirketlerinin personelini işten çıkarmasına rağmen. Geçtiğimiz günlerde de ByteDance'ın piyasa değerinin 100 milyar doları aştığı açıklanmıştı.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-27/bytedance-is-said-to-hit-3-billion-in-profit-as-revenue-doubles

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