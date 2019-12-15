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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Reno 3 Pro'nun resmi basın görselleri yayınlandı

    Oppo Reno 3 serisi 26 Aralık’ta resimyet kazanacak. Çinli şirket Reno 3 Pro versiyonunun renk seçeneklerini gözler önüne seren basın görsellerini yayınladı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo Reno 3 Pro'nun resmi basın görselleri yayınlandı
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    Oppo merakla beklenen Reno 3 serisi akıllı telefonlarını 26 Aralık'ta tanıtacak. Geçen hafta şirket Reno 3 Pro'nun dört renk seçeneğiyle satışa sunulacağını açıklamıştı. Bugün ise Oppo tarafından yayınlanan resmi basın görselleri sayesinde bu renkleri görme fırsatı yakaladık.

    Oppo Reno 3 Pro'nun resmi basın görselleri yayınlandı
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    Akıllı telefon Gün Doğumu Etkisi, Ay Gecesi Siyahı, Sisli Beyaz ve Mavi Yıldızlı Gece olarak adlandırılan renklerle gelecek. Basın görsellerinden de anlaşılabileceği üzere Reno 3 Pro'nun hem ön hem de arka paneli çift tarafı kavisli tasarıma sahip olacak. Delikli ekran ise cihazın yüksek ekran-gövde oranı sunmasını sağlayacak.

    Oppo Reno 3 Pro'nun resmi basın görselleri yayınlandı
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    Çok ince olacak

    Reno 3 Pro, Qualcomm’un entegre 5G modemli Snapdragon 765 yonga seti ile güçlendirilmiş ilk Oppo modeli olacak. Ayrıca sadece 7.7 mm kalınlığıyle en ince 5G'li akıllı telefonlardan biri olacağını belirtelim. Cihaz 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı ve 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı olmak üzere iki versiyon şeklinde piyasaya sürülecek.

    Oppo Reno 3 Pro'nun resmi basın görselleri yayınlandı
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    Reno 3 Pro'nun arka tarafında dörtlü kamera sistemi yer alacak. Kamera modülünde 64 megapiksellik ana görüntü sensörünün görev yapacağı belirtiliyor. Bununla birlikte Oppo'nun cihazda yenilikçi bir 360 derece anten tasarımı sunacağı da gelen haberler arasında.



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    AribyAriana 7 sa.
    İki nesildir 9 mm kalınlıkta telefon üreten Oppo, 7.7 mm ile yerinde bir karar olur.
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    JoeyBane 8 sa.
    reno 2z ile gayet mutluyuz
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    bjkyener 8 sa.
    2500 tl lik telefon bunun üstü kesinlikle etmez

    SD 730 - 765 koyup 3000 - 3500 tl para vermek enayilik
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    east10 10 sa.
    Kamera deliklerine yeni bir tasarım dili getirilse iyi olur artık, tripofobisi olanlar için iş kötüleşmeye başlayacak sanki yavaş yavaş
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    mustafabarakli23 10 sa.
    Tasarımı göze çok hoş geliyor. S865’te olsa tadında yenmez.
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