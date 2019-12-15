Oppo Reno 3 Pro'nun resmi basın görselleri yayınlandı

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Oppo merakla beklenen Reno 3 serisi akıllı telefonlarını 26 Aralık'ta tanıtacak. Geçen hafta şirket Reno 3 Pro'nun dört renk seçeneğiyle satışa sunulacağını açıklamıştı. Bugün ise Oppo tarafından yayınlanan resmi basın görselleri sayesinde bu renkleri görme fırsatı yakaladık.

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Akıllı telefon Gün Doğumu Etkisi, Ay Gecesi Siyahı, Sisli Beyaz ve Mavi Yıldızlı Gece olarak adlandırılan renklerle gelecek. Basın görsellerinden de anlaşılabileceği üzere Reno 3 Pro'nun hem ön hem de arka paneli çift tarafı kavisli tasarıma sahip olacak. Delikli ekran ise cihazın yüksek ekran-gövde oranı sunmasını sağlayacak.

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Çok ince olacak

Reno 3 Pro, Qualcomm’un entegre 5G modemli Snapdragon 765 yonga seti ile güçlendirilmiş ilk Oppo modeli olacak. Ayrıca sadece 7.7 mm kalınlığıyle en ince 5G'li akıllı telefonlardan biri olacağını belirtelim. Cihaz 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı ve 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı olmak üzere iki versiyon şeklinde piyasaya sürülecek.

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Reno 3 Pro'nun arka tarafında dörtlü kamera sistemi yer alacak. Kamera modülünde 64 megapiksellik ana görüntü sensörünün görev yapacağı belirtiliyor. Bununla birlikte Oppo'nun cihazda yenilikçi bir 360 derece anten tasarımı sunacağı da gelen haberler arasında.