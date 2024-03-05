Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere Samsung, Galaxy S24, S24+ ve Galaxy S24 Ultra modelleriyle birlikte ilk defa yedi işletim sistemi güncellemesi ve yedi yıl güvenlik güncellemesi sözü verdi. Bazı kullanıcılar Samsung’un diğer yeni modellerinde de bu desteği vermesini bekliyordu ancak görünüşe göre böyle olmayacak. Zira Samsung, Galaxy A55 ve Galaxy A35’in kaç yıl güncelleme alacağını açıkladı.

Galaxy A55 ve Galaxy A35, 4 yıl güncelleme alacak

Tam Boyutta Gör Samsung, bir süre önce Galaxy A55 ve Galaxy A35 için bir duyuru yaptı ve telefonların 11 Mart tarihinde tanıtılacağını açıkladı. Resmi Samsung Hindistan tarafından aktarılanlara göre her iki telefon da tıpkı selefleri gibi 4 büyük işletim sistemi güncellemesi alacak. Aynı şekilde her iki cihaz da 5 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri alacak. Dolayısıyla Galaxy A55 ve Galaxy A35, 2029 tarihinde kadar önemli güncellemeleri alabilecek.

Samsung Galaxy A55 & A35 tanıtım tarihi duyuruldu 1 sa. önce eklendi

Öte yandan Galaxy S24 ile başlayan 7 yıllık güncelleme desteği muhtemelen premium sınıfı Galaxy telefonlarında devam edecek. Samsung bu konuda bir açıklama yapmadı ancak Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 için de 7 yıl güncelleme desteği görebiliriz. Orta seviyede ise mevcut güncelleme desteği aynı şekilde sürecek. Samsung muhtemelen bu cihazlara çok fazla yazılım desteği vermek ve ürün yaşam ömrünü çok uzatmak istemiyor. Maliyet ve kârlılık açısından bu durum anlaşılabilir.

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Galaxy A55 ve Galaxy A35’in kaç yıl güncelleme alacağı açıklandı