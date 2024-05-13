Otomobil markalarının Mayıs kampanyaları

Türkiye'deki otomobil markaları, özellikler satışların düştüğü nisan ayının ardından yeni kampanyalarını duyurmaya başladı. Bazı markalar nakit indirimi bazıları ise düşük faizli kredi imkanı sunuyor. Peki hangi markada hangi fırsatlar var? İşte detaylar:
Skoda
Skoda'nın kompakt SUV modeli Kamiq'in Elite ve Premium donanım seviyelerinde geçerli 150.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Kamiq modeli 1.328.900 TL'den başlıyor. Bu yıl pazara sunulan Kamiq Monte Carlo versiyonunda ise 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi alınabiliyor.
Markanın en çok satan modelleri arasında yer alan Octavia'da 200.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı mevcut. 1.782.900 TL'den başlayan Karoq modelinde 150.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunulurken Kodiaq modelinde ise 500.000 TL için 12 ay yüzde 1,99 faiz imkanı sunuluyor.
Chery
Tiggo 7 Pro'da Comfort donanımında 225.000 TL'ye, Luxury donanımında 250.000 TL'ye, Excellent donanımında 275.000 TL'ye ve Avantgarde donanımında 300.000 TL'ye kadar 12 ay 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Aynı şekilde Tiggo 8 Pro'nun Luxury donanımından başlayarak 250.000 TL ile 300.000 TL arasında 12 ay 0 faizli kredi imkanı karşımıza çıkıyor.
MG
Suzuki
Buna ek olarak, Suzuki, sadık müşterilerine çok özel indirimler uyguluyor. Bu kapsamda şahıs firmaları dahil tüzel müşteriler anahtar teslim liste fiyatları üzerinden 349.000 TL’ye varan indirim olanağından faydalanabiliyor.
Peugeot
Peugeot 308, 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi ile ve %100 elektrikli E-308 ise 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi fırsatıyla sunuluyor. Peugeot 3008’e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Active Prime ve Allure donanımlarında 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.
7 kişilik oturma kapasitesi ve Night Vision teknolojisiyle dikkat çeken Peugeot 5008’de, sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajı sağlanıyor. Yenilenen tasarımı ve teknolojisiyle Peugeot 208 ve %100 elektrikli E-208’i tercih edenler ise 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.
Peugeot, D segmentindeki sedan modeli 508 için de sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 130 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuyor. BlueHDi dizel motoru ve EAT8 şanzımanıyla Rifter ise 110 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz imkanıyla satın alınabiliyor.
Citroen
Citroën C4 ve C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonları ë-C4 ve ë-C4 X satın almak isteyenler, 300 bin TL’ye varan kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneğinden yararlanabiliyor. SUV segmentinde Shine Bold ve E-Series donanımına sahip Citroën C5 Aircross modelinde 300 bin TL’ye varan kredi için 12 ay ve yüzde 1,99 faiz imkânlarından faydalanılabiliyor.
Opel
Yeni Opel Corsa'nın %100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin TL'ye kadar 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi imkanıyla sunulurken Mokka Elektrik ve Astra Elektrik'te ise kredi miktarı 300 bin TL'ye kadar çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.