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    Otomobil markalarının Mayıs kampanyaları

    Otomobil markaları mayıs ayında takas indirimi ve sıfır faizli kredi imkanı gibi kampanyalar sunuyor. Biz de farklı markaların sunduğu kampanyaları siz değerli okurlarımız için derledik.

    Türkiye'deki otomobil markaları, özellikler satışların düştüğü nisan ayının ardından yeni kampanyalarını duyurmaya başladı. Bazı markalar nakit indirimi bazıları ise düşük faizli kredi imkanı sunuyor. Peki hangi markada hangi fırsatlar var? İşte detaylar:

    Skoda

    Otomobil markalarının Mayıs kampanyaları Tam Boyutta Gör
    Skoda Fabia modeli 1.200.900 TL'den başlarken mayıs ayı boyunca 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz imkanı mevcut. 1.248.900 TL'den başlayan Scala modelinde de 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

    Skoda'nın kompakt SUV modeli Kamiq'in Elite ve Premium donanım seviyelerinde geçerli 150.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Kamiq modeli 1.328.900 TL'den başlıyor. Bu yıl pazara sunulan Kamiq Monte Carlo versiyonunda ise 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi alınabiliyor.

    Markanın en çok satan modelleri arasında yer alan Octavia'da 200.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı mevcut. 1.782.900 TL'den başlayan Karoq modelinde 150.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunulurken Kodiaq modelinde ise 500.000 TL için 12 ay yüzde 1,99 faiz imkanı sunuluyor.

    Chery

    Otomobil markalarının Mayıs kampanyaları Tam Boyutta Gör
    Mayıs ayı boyunca Omoda 5'in Comfort ve Luxury donanımlı versiyonlarında 225.000 TL'ye kadar 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Aynı modelin Excellent donanımlı versiyonunda ise 275.000 TL'ye kadar 12 ay 0 faizli kredi fırsatı mevcut.

    Tiggo 7 Pro'da Comfort donanımında 225.000 TL'ye, Luxury donanımında 250.000 TL'ye, Excellent donanımında 275.000 TL'ye ve Avantgarde donanımında 300.000 TL'ye kadar 12 ay 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Aynı şekilde Tiggo 8 Pro'nun Luxury donanımından başlayarak 250.000 TL ile 300.000 TL arasında 12 ay 0 faizli kredi imkanı karşımıza çıkıyor.

    MG

    Otomobil markalarının Mayıs kampanyaları Tam Boyutta Gör
    MG HS modeli mayıs ayında takas indirimli olarak 1.399.000 TL'den başlarken 150.000 TL'lik takas desteği ve 150.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkanı dikkat çekiyor. MG ZS modeli ise takas indirimli olarak 994.000 TL'den başlarken 100.000 TL'lik takas desteği ve 100.000 TL'ye kadar 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla dikkat çekiyor.

    Suzuki

    Otomobil markalarının Mayıs kampanyaları Tam Boyutta Gör
    Suzuki, mayıs ayı boyunca tüm modellerinde 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı sunuyor. Suzuki’nin sağlam ve güvenli SUV modellerinde, avantajlı kredi fırsatından yararlanmayan S Cross ve Jimny müşterileri 170 bin TL’ye, Vitara müşterileri ise 150 bin TL’ye varan takas desteğinden faydalanabiliyor.

    Buna ek olarak, Suzuki, sadık müşterilerine çok özel indirimler uyguluyor. Bu kapsamda şahıs firmaları dahil tüzel müşteriler anahtar teslim liste fiyatları üzerinden 349.000 TL’ye varan indirim olanağından faydalanabiliyor.

    Peugeot

    Otomobil markalarının Mayıs kampanyaları Tam Boyutta Gör
    Yeni Peugeot 2008, 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, E-2008 ise 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor. Peugeot’nun C segmentindeki dikkat çekici modeli 408’e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler ise Allure donanımında, 180 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

    Peugeot 308, 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi ile ve %100 elektrikli E-308 ise 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi fırsatıyla sunuluyor. Peugeot 3008’e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Active Prime ve Allure donanımlarında 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

    7 kişilik oturma kapasitesi ve Night Vision teknolojisiyle dikkat çeken Peugeot 5008’de, sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajı sağlanıyor. Yenilenen tasarımı ve teknolojisiyle Peugeot 208 ve %100 elektrikli E-208’i tercih edenler ise 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

    Peugeot, D segmentindeki sedan modeli 508 için de sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda  130 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuyor. BlueHDi dizel motoru ve EAT8 şanzımanıyla Rifter ise 110 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz imkanıyla satın alınabiliyor.

    Citroen

    Otomobil markalarının Mayıs kampanyaları Tam Boyutta Gör
    Citroën C3 modeli 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi olanakları ile satışa sunuluyor. Citroën C3 Aircross modelinde ise 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Dikkat çeken tasarımıyla Citroën C4 ve kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan C4 X modellerinde ise mayıs ayında, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı bulunuyor.

    Citroën C4 ve C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonları ë-C4 ve ë-C4 X satın almak isteyenler, 300 bin TL’ye varan kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneğinden yararlanabiliyor. SUV segmentinde Shine Bold ve E-Series donanımına sahip Citroën C5 Aircross modelinde 300 bin TL’ye varan kredi için 12 ay ve yüzde 1,99 faiz imkânlarından faydalanılabiliyor.

    Opel

    Otomobil markalarının Mayıs kampanyaları Tam Boyutta Gör
    Opel Corsa ve Crossland, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Opel Astra, Mokka ve Grandland ise 300 bin TL'ye 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi seçeneğiyle mayıs ayında alıcı bekliyor.

    Yeni Opel Corsa'nın %100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin TL'ye kadar 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi imkanıyla sunulurken Mokka Elektrik ve Astra Elektrik'te ise kredi miktarı 300 bin TL'ye kadar çıkıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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