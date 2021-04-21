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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo uygun fiyatlı yeni kablosuz kulaklığını tanıttı: Enco Buds

    Çinli üretici Oppo yeni bir kablosuz kulaklık çıkardı. Enco Buds olarak adlandırılan model geçen yıl piyasaya sürülen uygun fiyatlı Enco W11'in devamı olarak geliyor.
    21 Nisan 2021, 15:00 (1 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo uygun fiyatlı yeni kablosuz kulaklığını tanıttı: Enco Buds
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    Oppo bir süredir gündemi meşgul eden yeni kablosuz kulaklığını duyurdu. Enco Buds isimli model, Çinli şirketin geçen yıl satışa sunduğu bütçe dostu Enco W11'in devamı niteliğinde piyasaya sürülen bir ürün.

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    Oppo Enco Buds, görünüm olarak Galaxy Buds+'ı andırıyor. IP54 su geçirmezlik standardını karşılayan kablosuz kulaklıklarda 100.6 dB hassasiyet ve 20Hz ila 20KHz frekans aralığına sahip 8 mm'lik dinamik sürücü bulunuyor.

    Oppo uygun fiyatlı yeni kablosuz kulaklığını tanıttı: Enco Buds
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    Oppo Enco Buds'ta aramalar için akıllı gürültü azaltma sistemi mevcut. Cihazın diğer dikkat çeken özellikleri Bluetooth 5.2 modülü, düşük gecikme modu (80 ms), AAC ve SBC kodek desteği olarak sıralanıyor.

    Fiyat etiketi de belli oldu

    Kablosuz kulaklıkların her birinde 40 mAh'lik pil var. Şarj kutusu ise 400 mAh kapasiteli batarya içeriyor. Oppo Enco Buds'ın tek şarjla 6 saat müzik çalma süresi sunduğunu belirtelim. Şarj kutusunun desteğiyle bu süre 24 saate çıkıyor.

    Oppo uygun fiyatlı yeni kablosuz kulaklığını tanıttı: Enco Buds
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    Oppo Enco Buds şu an için sadece Tayland'da satın alınabiliyor. Beyaz ve mavi renk seçenekleri olan kablosuz kulaklığın fiyat etiketi 32 dolar. Cihaz global pazarada da piyasaya sürülecek ancak kesin çıkış tarihi henüz belli değil.



    https://www.oppo.com/th/accessories/enco-buds
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    rose.life (Zehra Yüksel) 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    baska renkleri de cıkar mı acaba
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    ilgimsin (Çiğdem Çağdaş) 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    simdi de bu kulaklıklar moda oldu
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    eminehaksever 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    kulakta cok sık duruyormus begendim
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    zumrutkahve (N. Zümrüt Yurtsever) 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    guzelmis
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    ggbahar (Canan Özakan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    apple yine herkese "ilham" olmus :)
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