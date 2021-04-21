Oppo uygun fiyatlı yeni kablosuz kulaklığını tanıttı: Enco Buds

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Oppo bir süredir gündemi meşgul eden yeni kablosuz kulaklığını duyurdu. Enco Buds isimli model, Çinli şirketin geçen yıl satışa sunduğu bütçe dostu Enco W11'in devamı niteliğinde piyasaya sürülen bir ürün.

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Oppo'nun yeni kablosuz kulaklığı Enco Buds ortaya çıktı

Oppo Enco Buds, görünüm olarak Galaxy Buds+'ı andırıyor. IP54 su geçirmezlik standardını karşılayan kablosuz kulaklıklarda 100.6 dB hassasiyet ve 20Hz ila 20KHz frekans aralığına sahip 8 mm'lik dinamik sürücü bulunuyor.

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Oppo Enco Buds'ta aramalar için akıllı gürültü azaltma sistemi mevcut. Cihazın diğer dikkat çeken özellikleri Bluetooth 5.2 modülü, düşük gecikme modu (80 ms), AAC ve SBC kodek desteği olarak sıralanıyor.

Fiyat etiketi de belli oldu

Kablosuz kulaklıkların her birinde 40 mAh'lik pil var. Şarj kutusu ise 400 mAh kapasiteli batarya içeriyor. Oppo Enco Buds'ın tek şarjla 6 saat müzik çalma süresi sunduğunu belirtelim. Şarj kutusunun desteğiyle bu süre 24 saate çıkıyor.

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Oppo Enco Buds şu an için sadece Tayland'da satın alınabiliyor. Beyaz ve mavi renk seçenekleri olan kablosuz kulaklığın fiyat etiketi 32 dolar. Cihaz global pazarada da piyasaya sürülecek ancak kesin çıkış tarihi henüz belli değil.

https://www.oppo.com/th/accessories/enco-buds

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