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    Pembe Whatsapp tehlike saçıyor: Hesabınız ele geçirilebilir

    WhatsApp'ın artık monotonlaşan "yeşil" rengini değiştirmek hayaliyle pembe tema yükleyen kullanıcılar, hesaplarının ve kişisel verilerinin ele geçirilmesi tehlikesiyle karşı karşıya.
    19 Nisan 2021, 19:30 (Güncellendi, 1 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Pembe Whatsapp tehlike saçıyor: Hesabınız ele geçirilebilir
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    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'da yeni bir dolandırıcılık yöntemi yayılmaya başladı. Sohbet gruplarında "pembe tema" güncellemesi görünümüne bürünmüş kötü amaçlı bir dosya bağlantısı paylaşılıyor.

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    Sözde resmi güncelleme, WhatsApp'ın artık monoton hale gelen yeşil rengini, pembe renge dönüştürmeyi vaat ediyor. Ayrıca kullanıcılara uygulamanın önceki sürümlerinde olmayan bazı yararlı özelliklere sahip olacakları da empoze ediliyor.

    Pembe Whatsapp tehlike saçıyor: Hesabınız ele geçirilebilir
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    Sahte güncelleme bağlantısına dokunan veya tıklayan kullanıcıların hem hesabı hem de kişisel verileri ele geçirilebilir. Zira bunu yaparak telefonunuzu hacker'ların erişimine açmış oluyorsunuz. Peki isteyerek ya da istemeyerek cihazınıza pembe temayı yüklediyseniz ne yapmalsınız?

    Pembe WhatsApp'ı yükleyenler ne yapmalı?

    Böyle bir durumla karşılaştığınızda ilk yapmanız gereken şey Pembe WhatsApp'ı silmek. Ayrıca hesabınızdan tüm cihazların bağlantısını kesmeniz, tarayıcınızın önbelleğini temizlemeniz ve tüm uygulamaların izinlerini kontrol etmeniz gerekiyor.

    Pembe Whatsapp tehlike saçıyor: Hesabınız ele geçirilebilir
    Tam Boyutta Gör

    Pembe WhatsApp'ın ayrıca sistemde gizlenmesi gibi bir tehlike de söz konusu. Böyle bir durumda zararlı yazılımı akıllı telefonunuzdan söküp atmanız daha zor hale geliyor. Bu tür tuzaklara düşmemek için uygulayabileceğiniz en basit güvenlik önlemi "şüpheli bağlantılara" kesinlikle tıklamamak.



    https://twitter.com/rajaharia/status/1384070098114154500
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    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    K
    kordexa 5 saat önce

    birkaç paket makarna az yiyip arta kalan parayı yıllarca biriktirip biraz da üstüne kredi çekip alabilirim diye düşünüyorum. sanırım iç kısmı soğutuculu...şimdi tabi ben de isterdim üzerinde soğuk içiniz yazan içeceklerden dolabın içini doldurmayı ama ötv kdv derken fiyatlar malum. soğuk makarna spesyali için kullanabilirim ama

    E
    evilknight2000 5 saat önce

    Bi komodinin akıllısı çıkmamıştı hayırlı olsun

    ilgimsin 7 saat önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 16 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 19 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 1 gün önce

    Yeni zengin oyuncağı

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    KemalSanlii (Kemal Sans ) 49 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bunu yükleyen 21.yüzyıla kadar iyi gelmiş
    Yanıtla +12
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    ozgur1309 (R1gbyyy ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Neyseki ios kullanıyorum
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    erdiozgor (Erdi ÖZGÖR) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bunu yükleyenlerin hepsi kızdır zaten
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    V Virinom (Süleyman Kenar) 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bunu yükleyen cahil varsa her şeyini ele geçirsinler zaten.
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    KemalSanlii (Kemal Sans ) 49 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bunu yükleyen 21.yüzyıla kadar iyi gelmiş
    Yanıtla +12
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    S SeniorGrandMaster 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    abazanların pembeli avına benziyyy
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    Kratos2501 (Fatih Özerkan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pempe ne be
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    ozgur1309 (R1gbyyy ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Neyseki ios kullanıyorum
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    ppobelter 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    LPGT icadıdur Yeeğaanim
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    drjacob (... ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pembe whatsapp ney ilk defa duyuyorum
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    O nasıl bir site tasarımıdır?! Dikkat edin "Watsapp", adı bile çakma işi.

    Bu kadar bariz eski virüslü Flash reklamlarına benzer bir siteye de, lütfen, az temkinli davranın.
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    BekirHan (Bekir Han) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sazan.avi diyosun?
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