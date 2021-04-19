Pembe Whatsapp tehlike saçıyor: Hesabınız ele geçirilebilir

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'da yeni bir dolandırıcılık yöntemi yayılmaya başladı. Sohbet gruplarında "pembe tema" güncellemesi görünümüne bürünmüş kötü amaçlı bir dosya bağlantısı paylaşılıyor.

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Sözde resmi güncelleme, WhatsApp'ın artık monoton hale gelen yeşil rengini, pembe renge dönüştürmeyi vaat ediyor. Ayrıca kullanıcılara uygulamanın önceki sürümlerinde olmayan bazı yararlı özelliklere sahip olacakları da empoze ediliyor.

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Sahte güncelleme bağlantısına dokunan veya tıklayan kullanıcıların hem hesabı hem de kişisel verileri ele geçirilebilir. Zira bunu yaparak telefonunuzu hacker'ların erişimine açmış oluyorsunuz. Peki isteyerek ya da istemeyerek cihazınıza pembe temayı yüklediyseniz ne yapmalsınız?

Pembe WhatsApp'ı yükleyenler ne yapmalı?

Böyle bir durumla karşılaştığınızda ilk yapmanız gereken şey Pembe WhatsApp'ı silmek. Ayrıca hesabınızdan tüm cihazların bağlantısını kesmeniz, tarayıcınızın önbelleğini temizlemeniz ve tüm uygulamaların izinlerini kontrol etmeniz gerekiyor.

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Pembe WhatsApp'ın ayrıca sistemde gizlenmesi gibi bir tehlike de söz konusu. Böyle bir durumda zararlı yazılımı akıllı telefonunuzdan söküp atmanız daha zor hale geliyor. Bu tür tuzaklara düşmemek için uygulayabileceğiniz en basit güvenlik önlemi "şüpheli bağlantılara" kesinlikle tıklamamak.

https://twitter.com/rajaharia/status/1384070098114154500

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