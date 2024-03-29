Elon Musk’ın yapay zeka şirketi yeni modeli tanıttı: İşte Grok-1.5

Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI, yeni üretken yapay zeka modeli olan Grok-1.5'i tanıttı. Firma yaptığı açıklamada Grok-1.5'i, çok yakında halihazırda kullanımda olan “Grok” sohbet robotuna güç vereceğini duyurdu. Grok-1.5, kıyaslama sonuçlarına ve genel özelliklerine göre önceki modele göre çok ciddi bir yükseltme gibi görünüyor. Ancak yeni sürümde de Google Gemini, OpenAI GPT-4 ve Anthropic Claude 3'ün gerisinde kalıyor, fakat bu sefer fark daha küçük.

xAI Grok-1.5 neler sunuyor?

Grok-1.5 artık önceki versiyona göre 16 kat daha yüksek olan 128K token işleme kapasitesine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Önceki model sadece 8.192 token kapasitesine sahip daha mütevazi bir modeldi. Artan kapasite, modelin 16 kat daha yüksek kısa süreli bellek sunmasını ve sonuç olarak önemli ölçüde daha uzun belgeleri işleyebilmesini sağlıyor. Bilmeyenler için, LLM'lerde token'lar işlenebilen en küçük veri birimleridir. Metin bağlamında, bir token bir kelime veya bir kelimenin parçası (mer-ha-ba gibi) olabilir.

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xAI'a göre Grok-1.5, özellikle kodlama ve matematikle ilgili görevler söz konusu olduğunda gelişmiş muhakemeden yararlanıyor. Model, popüler bir matematik ölçütü olan MATH'de Grok-1'in puanını iki katından fazla artırmayı başarıyor. Programlama dili oluşturma ve problem çözme yeteneklerini ölçen HumanEval testinde ise yüzde on puandan fazla daha iyileştirme sağlanıyor.

Tam Boyutta Gör xAI’ın ilk modelinde olduğu gibi Grok-1.5 modeli de diğer benzer yapay zeka modellerinden önemli bir noktada ayrılıyor. Firmanın ve Musk’ın kendi ifadesiyle Grok, “isyankar, asi bir çizgide” bulunuyor ve yanıtlar da bunu yansıtıyor. Model ve sohbet robotu, güncel veriye X (Twitter) üzerinden erişirken siyasi konuşmalar da yapabiliyor.

Firma, Grok-1.5'in yakında birkaç yeni özellik ile birlikte X'teki test kullanıcılarına sunulacak. Grok şu anda X Premium+ aboneleriyle sınırlı durumda ancak bu durum çok yakında değişecek. Musk, sohbet robotunun X Premium abonelerinin kullanımına da açılacağını duyurdu. X Premium, aylık 150 TL ile satın alınabilirken Premium+ ise aylık 300 TL ücretlendirmeye sahip.

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Elon Musk’ın yapay zeka şirketi yeni modeli Grok-1.5’i tanıttı