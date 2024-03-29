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    Anlık Bildirim

    Elon Musk’ın yapay zeka şirketi yeni modeli tanıttı: İşte Grok-1.5

    Elon Musk ve kurduğu yapay zeka şirketi xAI, Grok yapay zeka modelini geliştirmeye devam ediyor. Şirket kısa süre önce yaptığı açıklamada sohbet robotuna güç verecek yeni Grok-1.5 modelini tanıttı.
    xAI Grok-1.5 Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI, yeni üretken yapay zeka modeli olan Grok-1.5'i tanıttı. Firma yaptığı açıklamada Grok-1.5'i, çok yakında halihazırda kullanımda olan “Grok” sohbet robotuna güç vereceğini duyurdu. Grok-1.5, kıyaslama sonuçlarına ve genel özelliklerine göre önceki modele göre çok ciddi bir yükseltme gibi görünüyor. Ancak yeni sürümde de Google Gemini, OpenAI GPT-4 ve Anthropic Claude 3'ün gerisinde kalıyor, fakat bu sefer fark daha küçük.

    xAI Grok-1.5 neler sunuyor?

    Grok-1.5 artık önceki versiyona göre 16 kat daha yüksek olan 128K token işleme kapasitesine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Önceki model sadece 8.192 token kapasitesine sahip daha mütevazi bir modeldi. Artan kapasite, modelin 16 kat daha yüksek kısa süreli bellek sunmasını ve sonuç olarak önemli ölçüde daha uzun belgeleri işleyebilmesini sağlıyor. Bilmeyenler için, LLM'lerde token'lar işlenebilen en küçük veri birimleridir. Metin bağlamında, bir token bir kelime veya bir kelimenin parçası (mer-ha-ba gibi) olabilir.

    xAI'a göre Grok-1.5, özellikle kodlama ve matematikle ilgili görevler söz konusu olduğunda gelişmiş muhakemeden yararlanıyor. Model, popüler bir matematik ölçütü olan MATH'de Grok-1'in puanını iki katından fazla artırmayı başarıyor. Programlama dili oluşturma ve problem çözme yeteneklerini ölçen HumanEval testinde ise yüzde on puandan fazla daha iyileştirme sağlanıyor.

    Elon Musk’ın yapay zeka şirketi yeni modeli Grok-1.5’i tanıttı Tam Boyutta Gör
    xAI’ın ilk modelinde olduğu gibi Grok-1.5 modeli de diğer benzer yapay zeka modellerinden önemli bir noktada ayrılıyor. Firmanın ve Musk’ın kendi ifadesiyle Grok, “isyankar, asi bir çizgide” bulunuyor ve yanıtlar da bunu yansıtıyor. Model ve sohbet robotu, güncel veriye X (Twitter) üzerinden erişirken siyasi konuşmalar da yapabiliyor.

    Firma, Grok-1.5'in yakında birkaç yeni özellik ile birlikte X'teki test kullanıcılarına sunulacak. Grok şu anda X Premium+ aboneleriyle sınırlı durumda ancak bu durum çok yakında değişecek. Musk, sohbet robotunun X Premium abonelerinin kullanımına da açılacağını duyurdu. X Premium, aylık 150 TL ile satın alınabilirken Premium+ ise aylık 300 TL ücretlendirmeye sahip.

    Kaynakça https://x.ai/blog/grok-1.5 https://www.gizmochina.com/2024/03/29/xai-grok-1-5-supports-128000-tokens-improved-reasoning/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 4 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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