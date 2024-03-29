Elon Musk’ın yapay zeka şirketi yeni modeli tanıttı: İşte Grok-1.5

xAI Grok-1.5 neler sunuyor?
Grok-1.5 artık önceki versiyona göre 16 kat daha yüksek olan 128K token işleme kapasitesine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Önceki model sadece 8.192 token kapasitesine sahip daha mütevazi bir modeldi. Artan kapasite, modelin 16 kat daha yüksek kısa süreli bellek sunmasını ve sonuç olarak önemli ölçüde daha uzun belgeleri işleyebilmesini sağlıyor. Bilmeyenler için, LLM'lerde token'lar işlenebilen en küçük veri birimleridir. Metin bağlamında, bir token bir kelime veya bir kelimenin parçası (mer-ha-ba gibi) olabilir.
xAI'a göre Grok-1.5, özellikle kodlama ve matematikle ilgili görevler söz konusu olduğunda gelişmiş muhakemeden yararlanıyor. Model, popüler bir matematik ölçütü olan MATH'de Grok-1'in puanını iki katından fazla artırmayı başarıyor. Programlama dili oluşturma ve problem çözme yeteneklerini ölçen HumanEval testinde ise yüzde on puandan fazla daha iyileştirme sağlanıyor.
Firma, Grok-1.5'in yakında birkaç yeni özellik ile birlikte X'teki test kullanıcılarına sunulacak. Grok şu anda X Premium+ aboneleriyle sınırlı durumda ancak bu durum çok yakında değişecek. Musk, sohbet robotunun X Premium abonelerinin kullanımına da açılacağını duyurdu. X Premium, aylık 150 TL ile satın alınabilirken Premium+ ise aylık 300 TL ücretlendirmeye sahip.Kaynakça https://x.ai/blog/grok-1.5 https://www.gizmochina.com/2024/03/29/xai-grok-1-5-supports-128000-tokens-improved-reasoning/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...