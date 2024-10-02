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    Anlık Bildirim

    İran-İsrail gerilimi yine Bitcoin yatırımcısını vurdu

    Bir süredir devam eden Orta Doğu gerilimi yatırımcıya nefes aldırmıyor. Faiz indirimi ile umutlanan yatırımcı ateşlenen füzeler ile yine satış baskısı altında kaldı.
    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıldan bu yana İsrail odağında Orta Doğu bölgesinde yaşanan gerilim son dönemde yeni bir yöne doğru evriliyor. Sadece Filistin değil Lübnan ve Suriye topraklarında konuşlu Hizbullah grupları ile savaşa tutuşan İsrail, şimdi de İran ile gerilim yaşıyor. 

    Füzeler Bitcoin yatırımcısını vurdu

    Faiz indiriminin ardından geçen hafta 66 bin dolar seviyesini geçerek yeni yükselişler için yatırımcıyı umutlandıran Bitcoin, gerilimden nasibini aldı. Saldırıların başlaması ile birlikte düşüşe geçen Bitcoin, dün İran tarafından füze saldırısı yapılması sonrasında iyice dibe vurdu. 

    Bir haftada yüzde 10 kayıp yaşayan Bitcoin 60 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Tarafların saldırılara ara vermesi sonrasında biraz toparlanarak 61 bin doların üzerine kendisini attı. Düşüş esnasında altcoinler ise çok daha büyük düşüşlere sahne oldu. Eylül-Ekim aylarında rahat bir nefes almayı bekleyen yatırımcının da eli yine boş kaldı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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