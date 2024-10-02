İran-İsrail gerilimi yine Bitcoin yatırımcısını vurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıldan bu yana İsrail odağında Orta Doğu bölgesinde yaşanan gerilim son dönemde yeni bir yöne doğru evriliyor. Sadece Filistin değil Lübnan ve Suriye topraklarında konuşlu Hizbullah grupları ile savaşa tutuşan İsrail, şimdi de İran ile gerilim yaşıyor.

Füzeler Bitcoin yatırımcısını vurdu

Faiz indiriminin ardından geçen hafta 66 bin dolar seviyesini geçerek yeni yükselişler için yatırımcıyı umutlandıran Bitcoin, gerilimden nasibini aldı. Saldırıların başlaması ile birlikte düşüşe geçen Bitcoin, dün İran tarafından füze saldırısı yapılması sonrasında iyice dibe vurdu.

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Bir haftada yüzde 10 kayıp yaşayan Bitcoin 60 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Tarafların saldırılara ara vermesi sonrasında biraz toparlanarak 61 bin doların üzerine kendisini attı. Düşüş esnasında altcoinler ise çok daha büyük düşüşlere sahne oldu. Eylül-Ekim aylarında rahat bir nefes almayı bekleyen yatırımcının da eli yine boş kaldı.

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