İran-İsrail gerilimi yine Bitcoin yatırımcısını vurdu

Füzeler Bitcoin yatırımcısını vurdu
Faiz indiriminin ardından geçen hafta 66 bin dolar seviyesini geçerek yeni yükselişler için yatırımcıyı umutlandıran Bitcoin, gerilimden nasibini aldı. Saldırıların başlaması ile birlikte düşüşe geçen Bitcoin, dün İran tarafından füze saldırısı yapılması sonrasında iyice dibe vurdu.
Bir haftada yüzde 10 kayıp yaşayan Bitcoin 60 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Tarafların saldırılara ara vermesi sonrasında biraz toparlanarak 61 bin doların üzerine kendisini attı. Düşüş esnasında altcoinler ise çok daha büyük düşüşlere sahne oldu. Eylül-Ekim aylarında rahat bir nefes almayı bekleyen yatırımcının da eli yine boş kaldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.