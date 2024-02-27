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    Anlık Bildirim

    Dev hoparlörlü Nubia Music duyuruldu: İki kulaklık girişi var

    2024 Mobil Dünya Kongresi kapsamında müzik odaklı bir akıllı telefon duyuruldu. Devasa hoparlör içeren Nubia Music çift kulaklık girişi ve DTS:X Ultra desteği ile öne çıkıyor.
    Dev hoparlörlü Nubia Music duyuruldu: İki kulaklık girişi var Tam Boyutta Gör
    Nubia markası MWC fuarında ilginç bir cihaz sergiledi. Arkasında devasa bir hoparlör olan Nubia Music isimli akıllı telefondan bahsediyoruz. Oldukça renkli bir tasarım sunan cihaz iki adet 3.5 mm kulaklık girişine ev sahipliği yapıyor.
    Dev hoparlörlü Nubia Music duyuruldu: İki kulaklık girişi var Tam Boyutta Gör
    Çinli üreticiye göre Nubia Music'teki hoparlörün çıkardığı ses normal akıllı telefonlardan %600 daha yüksek. Ancak desibel cinsinden rakam verilmedi. Ses kalitesi ve frekans işlemeden özel bir yapay zeka algoritması sorumlu. DTS:X Ultra desteği de mevcut.

    Dev hoparlörlü Nubia Music duyuruldu: İki kulaklık girişi var Tam Boyutta Gör

    Fiyat etiketi de açıklandı

    Nubia Music'in geri kalan özellikleri daha gösterişsiz. Akıllı telefon HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6.6 inç IPS ekran taşıyor. Cihazda Unisoc SC9863A işlemciye yer verilmiş. Bu platforma 8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

    Dev hoparlörlü Nubia Music duyuruldu: İki kulaklık girişi var Tam Boyutta Gör
    Nubia Music'in diğer özelliklerini 50 megapiksel ana sensörlü çift arka kamera ve 5.000 mAh pil olarak sıralayabiliriz. Şirket cihazın ne zaman ve hangi ülkelerde satışa sunulacağı hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Müzik odaklı telefon için belirlenen fiyat etiketi 149 dolar.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 6 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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