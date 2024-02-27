Tam Boyutta Gör Nubia markası MWC fuarında ilginç bir cihaz sergiledi. Arkasında devasa bir hoparlör olan Nubia Music isimli akıllı telefondan bahsediyoruz. Oldukça renkli bir tasarım sunan cihaz iki adet 3.5 mm kulaklık girişine ev sahipliği yapıyor.

Tam Boyutta Gör Çinli üreticiye göre Nubia Music'teki hoparlörün çıkardığı ses normal akıllı telefonlardan %600 daha yüksek. Ancak desibel cinsinden rakam verilmedi. Ses kalitesi ve frekans işlemeden özel bir yapay zeka algoritması sorumlu. DTS:X Ultra desteği de mevcut.

Tam Boyutta Gör

Fiyat etiketi de açıklandı

Nubia Music'in geri kalan özellikleri daha gösterişsiz. Akıllı telefon HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6.6 inç IPS ekran taşıyor. Cihazda Unisoc SC9863A işlemciye yer verilmiş. Bu platforma 8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Nubia Music'in diğer özelliklerini 50 megapiksel ana sensörlü çift arka kamera ve 5.000 mAh pil olarak sıralayabiliriz. Şirket cihazın ne zaman ve hangi ülkelerde satışa sunulacağı hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Müzik odaklı telefon için belirlenen fiyat etiketi 149 dolar.

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Dev hoparlörlü Nubia Music duyuruldu: İki kulaklık girişi var