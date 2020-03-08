Orta format amiral gemisi Leica S3 tanıtıldı

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Leica’nın ilk olarak Photokina 2018 fuarında prototipini sergilediği orta format amiral gemisi DSLR modeli S3 iki yıl aradan sonra resmiyet kazandı. Profesyonellere hitap eden kamera oldukça yüksek bir fiyat etiketi ile geliyor.

Leica S3 özellikleri ve fiyatı

Leica S3 modelinde 64MP çözünürlüğünde ProFormat 30 x 45-mm CMOS görüntü sensörü yer alıyor. Maestro II görüntü işlemcisi sayesinde 100-50000 ISO aralığı elde ediliyor, 3fps sürekli çekim yapabiliyor ve faz algılamalı otomatik odaklama sunuyor.

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Akıcı iş akışı için 2GB tampon bellek ayrılan cihaz 4:2:2 renk örneklemesinde 4K olarak 24fps hızında 8-bit video yakalayabiliyor. Entegre stereo mikrofon 16-bit/48 kHz çözünürlüğünde ses kaydedebiliyor ve gerektiğinde bir harici mikrofon da bağlanabiliyor.

0.87x optik vizör sahnenin yüzde 98’ini kapsayabiliyor. 3 inçlik 921600 noktalı LCD ekran ise dokunmatik değil. Ayarlar üst kısımdaki monokrom ekrandan yapılıyor. Yağmur gibi ortamlarda kullanmaya uygun gövdede GPS ve WiFi N özellikleri var. Leica Fotos 2.0 uygulaması ile içerikler aktarılabiliyor. Tek şarj ile 1000 fotoğraf çekebilmek mümkün. Leica S3 modeli 18995$ fiyat etiketi ile satılacak.

https://newatlas.com/digital-cameras/leica-s3-medium-format-dslr-flagship/

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