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    Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Orta format amiral gemisi Leica S3 tanıtıldı

    64MP çözünürlüğünde ProFormat 30 x 45-mm CMOS görüntü sensörü ile Leica S3 profesyonel seviyedeki kullanıcıların yeni amiral gemisi olmaya aday. Leica S3 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    8
    Fotoğraf Makineleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Orta format amiral gemisi Leica S3 tanıtıldı
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    Leica’nın ilk olarak Photokina 2018 fuarında prototipini sergilediği orta format amiral gemisi DSLR modeli S3 iki yıl aradan sonra resmiyet kazandı. Profesyonellere hitap eden kamera oldukça yüksek bir fiyat etiketi ile geliyor.

    Leica S3 özellikleri ve fiyatı

    Leica S3 modelinde 64MP çözünürlüğünde ProFormat 30 x 45-mm CMOS görüntü sensörü yer alıyor. Maestro II görüntü işlemcisi sayesinde 100-50000 ISO aralığı elde ediliyor, 3fps sürekli çekim yapabiliyor ve faz algılamalı otomatik odaklama sunuyor.

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    Akıcı iş akışı için 2GB tampon bellek ayrılan cihaz 4:2:2 renk örneklemesinde 4K olarak 24fps hızında 8-bit video yakalayabiliyor. Entegre stereo mikrofon 16-bit/48 kHz çözünürlüğünde ses kaydedebiliyor ve gerektiğinde bir harici mikrofon da bağlanabiliyor.

    0.87x optik vizör sahnenin yüzde 98’ini kapsayabiliyor. 3 inçlik 921600 noktalı LCD ekran ise dokunmatik değil. Ayarlar üst kısımdaki monokrom ekrandan yapılıyor. Yağmur gibi ortamlarda kullanmaya uygun gövdede GPS ve WiFi N özellikleri var. Leica Fotos 2.0 uygulaması ile içerikler aktarılabiliyor. Tek şarj ile 1000 fotoğraf çekebilmek mümkün. Leica S3 modeli 18995$ fiyat etiketi ile satılacak.



    https://newatlas.com/digital-cameras/leica-s3-medium-format-dslr-flagship/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    experiment67 (Erman Bey) 1 hf. en beğenilen
    Gelirini dengeli harcamak isteyen fotoğraf sanatçısı 10,000$ fiyata satılan 102mp'lik Fujifilm GFX 100 satın alır.
    18.000-19.000$'a satılan 64mp çözünürlükte orta format kamera almak mantıksız. Aynasız kameralar piyasaya çıkıp yaygınlaştığında Leica devri kapandı. Günümüzde kaliteli objektifler birbirine yakın kalitede üretiliyor. Leica orta format kamera gövdesi için satın alınacak makina değil. Leica objektif kalitesi için tercih edilecek bir ürün olabilir fakat bu kadar farkı anlayacak kadar profesyonel bir fotoğraf sanatçı satın aldığı ekipmanda maliyete bakmaz gider 32.000$ verir 100mp'lik Hasselblad HD6-100c alır. Daha büyük sensöre(53.4 x 40.0mm) sahip olur
    Gelirini dengeli harcamak isteyen fotoğraf sanatçısı 10,000$ fiyata satılan 102mp'lik Fujifilm GFX 100 satın alır. 18.000-19.000$'a satılan 64mp çözünürlükt...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. experiment67
    %90 video çekmek amacıyla Canon 90D'yi düşünüyorum. Bu kamera hakkında ne dersiniz? O segmentte video için başka bir tavsiyeniz olur mu?
    1 Yanıt Yanıtla
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    dreamblue35 (yunus aydemir) 1 hf.
    bu istenilen parayı bu makinaya gömenin aklı ya yoktur yada aklını peynir ekmek ile yemiştir; şöyleki, aynasız bir fotoğraf makinesi almak istiyorum ilk önce bu işi iyi yapan adamlara bakarım sonra incelemelerini internetten bulurum sonra hangisinin fotoğraf ve video kayıt özelliği iyi ise onu alırım misal benim ilk iki bakacağım firma sony ve panasonic tir sonra pentax tır diğerleri pro üretim de (yani aynalı) daha iyi olduğu için nikon ve canon a bakmam: her kes in kulvarı farklı ama aynasız makinelerde sony ve panasonic in yeri ap ayrı zamanında çok araştırmıştım
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    planetech (hussein altin) 1 hf.
    Hala kendini piyasanın hâkimi sanan marka bozuntusu. Filmli makineler var iken evet bir havan vardı ama sene 2020, telefonlar neredeyse DSLR olmuş, diğer makinelerden belki de hiç bir extrası olmayan makineye 19k dolar$ istemek nedir vicdansız
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    experiment67 (Erman Bey) 1 hf. en beğenilen
    Gelirini dengeli harcamak isteyen fotoğraf sanatçısı 10,000$ fiyata satılan 102mp'lik Fujifilm GFX 100 satın alır.
    18.000-19.000$'a satılan 64mp çözünürlükte orta format kamera almak mantıksız. Aynasız kameralar piyasaya çıkıp yaygınlaştığında Leica devri kapandı. Günümüzde kaliteli objektifler birbirine yakın kalitede üretiliyor. Leica orta format kamera gövdesi için satın alınacak makina değil. Leica objektif kalitesi için tercih edilecek bir ürün olabilir fakat bu kadar farkı anlayacak kadar profesyonel bir fotoğraf sanatçı satın aldığı ekipmanda maliyete bakmaz gider 32.000$ verir 100mp'lik Hasselblad HD6-100c alır. Daha büyük sensöre(53.4 x 40.0mm) sahip olur
    1 Yanıt Yanıtla +7
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