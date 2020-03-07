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    Binance ve Socios uygulaması dev bir yarışma düzenliyor

    Socios uygulamasında en az 4 tane CHZ kripto parasını harita üzerinde avlayan kullanıcılar Binance üzerinde oluşturulan 15000$ değerindeki havuzdan ödül alacak.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Binance ve Socios uygulaması dev bir yarışma düzenliyor
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    En büyük kripto para borsalarından Binance ve Galatasaray taraftar kripto parasını üreten Socios uygulaması büyük bir yarışma başlatıyor. Socios uygulamasında CHZ parasını avlayanlar 15000$ ödül havuzunu paylaşacaklar.

    Zengin gerçeklik temalı

    Yarışmaya katılmak için Socios uygulamasına sahip olmak gerekiyor. Uygulama içerisinde CHZ parasını zengin gerçeklik temelli olarak harita üzerinde avladığınız bir sekme yer alıyor. Bu sekmede günlük 3 CHZ avlama etkinliği ve Galatasaray için İstanbul’da CHZ avlama etkinliği mevcut.

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    Bu iki etkinliğe katılarak toplamda 4 CHZ avlamanız gerekiyor. Cüzdanda kripto paraları teyit ettikten sonra yine uygulama ana sayfasında yarışmanın sayfasına giderek Binance referans kimliğinizi ilgili forma eklemeniz gerekli.

    Gerekli şartları sağlayanlar Binance’in 15000$ değerindeki CHZ havuzundan pay alacak. Genelde katılım yüksek olduğu için ödüller 1$ altında oluyor ancak Socios ödül avlarını sürekli takip ederek CHZ arttırabilirsiniz. Yarışma 13 Mart tarihine kadar devam edecek. Ayrıca Binance üzerinde en fazla CHZ ticareti yapan 10 kişi de büyük bir ödül havuzunu paylaşacak. 

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