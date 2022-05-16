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    OSD Başkanı: "Yerli araçların üretim maliyeti 5 ayda yüzde 15 arttı"

    Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Cengiz Eroldu, yılbaşından bu yana otomobillerin vergisiz fiyatlarında %15 artış yaşandığını, ÖTV'nin de etkisiyle bunun satış fiyatına daha yüksek yansıdığını söyledi.
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    OSD Başkanı: 'Yerli araçların üretim maliyeti yüzde 15 arttı'
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    Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, kısa süre önce basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda yerli araçların üretim maliyetlerindeki artışa dikkat çekti. Otomotiv sanayinde yaşanan tedarik problemlerine, ham madde ve lojistik fiyatlarındaki artışlara değinen Eroldu, buna bağlı olarak ilk 5 ayda Türkiye'de otomotiv üretim maliyetlerindeki artışın yaklaşık yüzde 15 olduğunu belirtti.

    Artışın yüzde 5'i kur kaynaklı

    Aynı zamanda Tofaş'ın üst yöneticisi de olan Cengiz Eroldu, "Kendi şirketimden örnek vermem gerekirse, bunun 5 puanı kur artışı. Üzerine yüzde 10'luk ham madde malzeme artışını ekliyoruz. Tabi ki enflasyon etkisi de var. Bunlar araçların vergisiz fiyatlarındaki artışlar. Bir de üstüne ÖTV kalemlerindeki artışları eklemek lazım. O zaman katlanıyor. Buna rağmen herkes; 'Kurlar yüzde 5 artarken niye fiyatlar daha fazla arttı' diye soruyor. Otomotiv sanayi hiçbir zaman fırsatçılık yapan bir sanayi olmadı, olamaz da. Zaten sonuçta rakamlarımız ortada" şeklinde konuştu.

    Eroldu, şu ana kadar üretim maliyetlerine yansıyan ham madde ve lojistik fiyatlarındaki artışı da sıraladı. Doğal gaz ve elektrikte euro cinsinden bile büyük artışlar olduğuna dikkat çeken OSD Başkanı, ham madde tarafında da otomobillerde kullanılan galvaniz kaplamalı saclar, kauçuk, polipropilen, bakır ve alüminyum gibi malzemelerde yıllık periyotta yüzde 100'lerin üzerinde ciddi artışlar olduğunu söyledi. Eroldu, lojistik tarafında da yüzde 100'den 600'lere varan maliyet artışları olduğunu dile getirdi.

    OSD Başkanı: 'Yerli araçların üretim maliyeti yüzde 15 arttı'
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    "2027'den sonra içten yanmalı motorlu araç üretmemiz zor"

    Türkiye'de benzinli ve dizel araç üretiminde kimsenin 2030'un ilerisine gidemeyeceğini belirten Eroldu, "Bir kere 2027'de Euro 7 var, hem de GSR var. İçten yanmalı motorların ömrü için 2027'den sonrası çok zor. Avrupa odaklı bir pazarımız var ve etrafımızda satacağımız başka pazar yok. Rusya'da iş yapmak kolay değil, İran'ın başka dertleri var, Afrika ülkeleri ortada" dedi. Eroldu, elektrikli araç üretiminin Türk otomotiv sanayi açısından bir zorunluluk olduğunu belirterek "Eğer Avrupa'ya satmak istiyorsak, başka şansımız yok" dedi.

    Elektrikli araç üretmenin içten yanmalıdan daha basit olduğunu söyleyen Cengiz Eroldu, "Türk otomotiv ana sanayi elektrifikasyona hazır ve birçoğu başladı. Bu oyunun dışında kalan kimse yok. Burada bizim yapmamız gereken, yan sanayi parkımızı geliştirmemiz lazım. Türkiye'de yerli payını çok azaltmamamız lazım. O bir tehdit olur. Onu iyi yönetmemiz lazım" şeklinde konuştu.

    Otomotiv üretimi

    OSD'nin verilerine göre ilk dört ayda toplam üretim yüzde 9, otomobil üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında azaldı. Bu dönemde 229.200 adet otomobil üretildi. Buna rağmen tedarik problemlerinin ikinci yarıda iyileşeceği varsayılarak üretimin yıl sonunda yüzde 10-18 arasında yükselmesi bekleniyor.

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    U
    uberburak 8 saat önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 17 saat önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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