McLaren, Formula E'ye katılacak

McLaren Racing, bir süre önce ortaya çıkan söylentileri doğrulayarak Formula E'ye gireceğini açıkladı. Şirket, Mercedes-EQ Formula E takımını satın alarak gelecek sezondan itibaren yarışmaya başlayacak.

McLaren, Formula E'de

Mercedes-EQ Formula E takım patronu Ian James, McLaren Racing'in satın almasından sonra da mevcut görevine devam edecek. James, satın alma ve sonrasında yaşanacak geçiş sürecinde düzenin korunması rolünü üstlenecek.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown: "McLaren Racing, hayranlarımıza, ortaklarımıza ve insanlarımıza heyecanlanmak, eğlenmek ve ilham vermek için yeni yollar sağlayarak her zaman teknolojinin en ileri noktasında rekabet etmeye çalışır. Formula E, tüm yarış serilerimiz gibi tüm bu kriterleri karşılıyor." ifadelerinde bulundu.

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McLaren Racing, 2023'te başlayacak olan ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası Gen3'te yarışacak. McLaren haricinde Ocak ayında seriye katılacağını duyuran Maserati ve 2018'den beri ortak olduğu e.dams ekibini satın alan Nissan da Formula E'de yer alacak.

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