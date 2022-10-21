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    Martı'dan trafik sorununa karşı yeni platform: Tek Araçla Gidelim (TAG)

    Yollardaki elektrikli scooter'larıyla aklımızda yer edinen Martı, şimdi de İstanbul'daki sürücülerle aynı yöne gitmek isteyen yolcuları buluşturmayı amaçlayan Tek Araçla Gidelim platformunu geliştirdi
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    Martı'dan yeni platform: Tek Araçla Gidelim (TAG) nedir?
    İstanbul’da milyonlarca Martı kullanıcısının şehir içi yolculuklarını paylaşmalarına olanak tanıyacak yeni çevreci ulaşım çözümü Tek Araçla Gidelim (TAG) hayata geçti. Peki Tek Araçla Gidelim özelliği nedir ve kimler kullanabilir?

    Martı, TAG ile aracında boş koltuklarıyla yolculuk yapan sürücülerle aynı yöne gitmek isteyen yolcuları buluşturacak. Böylelikle, bir yolculuk ağı ile İstanbulluların ulaşım ihtiyaçlarına paylaşım ekonomisine dayalı çözüm üretilmiş olacak.

    Martı'nın TAG platformundan kimler faydalanabilir?

    Martı uygulamasına gelecek yeni güncelleme sonrasında en az 10 Martı yolculuğunu tamamlamış olanlar TAG platformundan faydalanabilecek. Bu hizmet kapsamında Martı herhangi bir ücret ya da komisyon almazken, yolculuk paylaşımlarında sürücü ile yolcuların masrafları paylaşmalarına dayalı bir sistem geçerli olacak.

    TÜİK'in Mart 2022 verilerine göre son 1 yılda İstanbul trafiğine eklenen 247 bin yeni araç ile İstanbul'da trafikteki araç sayısı 4 milyon 688 bin’e yükseldi. Uzmanlar, İstanbul nüfusunun dörtte biri oranına ulaşan araç sayısının, insan sağlığına ve çevreye verdiği zararların yanı sıra trafik yoğunluğunu da katlanılamaz hale getireceği konusunda ortak görüş bildiriyorlar. Önümüzdeki yıllarda trafikte olan otomobil sayısının 3’te 1 azalması halinde, trafik yoğunluğunun yüzde 70, otoparklarlardaki yoğunluğun ise yüzde 95 oranında düşeceği hesaplanıyor.

    Martı TAG (Tek Araçla Gidelim) Nedir?

    Martı'dan yeni platform: Tek Araçla Gidelim (TAG) nedir? Tam Boyutta Gör
    TAG, paylaşım ekonomisi kültürünü ve çevre bilincini yaygınlaştırmak için Martı kullanıcılarını bir araya getiren bir dayanışma platformu olarak hayata geçirildi. Şirketten TAG ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

    "Martı, TAG üzerinden ücret almaz, bir gelir elde etmez, ticari bir hizmet sunmaz. TAG’ın geliştirilme amacı tek aracın maksimum kişi tarafından kullanılmasını sağlamak ve trafikteki araç yoğunluğunu azaltmaktır. Martı elindeki milyonlarca yolculuktan elde ettiği ulaşım datasını kullanarak en verimli eşleşmelerin yapılmasını sağlar. 

    TAG’da sürücü ile yolcu; seyahati paylaştığı gibi, seyahatin masraflarını da paylaşır. TAG yolculuklarında uygulanan yolculuk paylaşım ücreti, sürücünün araç yıpranma payını, yakıt masrafını karşılamak için kullanılır ve paylaşım yapan kişiler tarafından özgürce belirlenir. Yani bu platformu kullanan kişiler aynı konuma giden ve yolculuk maliyetini paylaşan iki yol arkadaşından farksızdır. TAG’ı sadece Martı’da bugüne kadar toplam 10 sürüş yapmış olanlar kullanabilir."

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