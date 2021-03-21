Osmanlıca metinleri bir araya getiren dijital kütüphane: Wikilala

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Osmanlı İmparatorluğu zamanında yazılan metinler dijital bir kütüphaneye toplandı. Wikilala ismindeki dijital kütüphane, matbaanın kullanımından Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşüne kadarki süreçte basılan 109 bin 321 içeriği bünyesinde barındırıyor.

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https://www.wikilala.com/

Wikilala’da Osmanlıca olarak yazılmış kitaplar, makaleler, gazeteler, dergiler, belgeler ve tabelalar gibi çeşitli metinler yer alıyor. Sitedeki arama özelliği sayesinde herhangi bir konu hakkındaki tüm içerikler listeleniyor. Üstelik latin harfleriyle aramayı da destekliyor.

Wikilala arşivine erişmek ve Osmanlıca içerikleri görüntülemek ücretli. Ücreti hakkında sitede bilgi bulunmuyor. 32 farklı üniversite ile anlaşma yapılmış. Bu üniversitedeki öğrenciler ve araştırmacılar Wikilala'yı sene sonuna kadar ücretsiz olarak kullanabiliyor.

Wikilala ekibi, Osmanlıca matbu metinlere ulaşarak dijital ortama aktarılmasını sağlıyor. Arşivin genişleyeceği ifade ediliyor. Ayrıca Eski Türkçe metinlerin günümüz Türkçesine çevirisi de yapılıyor. Wikilala ekibinin yanı sıra siz de elinizdeki Osmanlı dönemine ait metinleri platforma girebilirsiniz. “Sen de yükle” kısmından elinizdeki metni gönderebiliyorsunuz. Yetkililer inceledikten sonra elinizdeki metnin herkese ulaşmasını sağlıyor. Wikilala sitesinde şu an için pek çok hata mevcut. Bazı sayfalarda site hata veriyor. Önümüzdeki aylarda daha stabil bir yapıya kavuşacaktır.

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