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    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Osmanlıca metinleri bir araya getiren dijital kütüphane: Wikilala

    Wikilala, Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait kitap, makale, gazete ve dergi gibi matbu içerikleri dijital ortama taşıyor. Bu içerikler arasında Latif alfabesiyle arama yapılmasını sağlıyor.
    21 Mart 2021, 15:00 (1 sa.)
    406
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    4
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Osmanlıca metinleri bir araya getiren dijital kütüphane: Wikilala
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    Osmanlı İmparatorluğu zamanında yazılan metinler dijital bir kütüphaneye toplandı. Wikilala ismindeki dijital kütüphane, matbaanın kullanımından Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşüne kadarki süreçte basılan 109 bin 321 içeriği bünyesinde barındırıyor.

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    https://www.wikilala.com/

    Wikilala’da Osmanlıca olarak yazılmış kitaplar, makaleler, gazeteler, dergiler, belgeler ve tabelalar gibi çeşitli metinler yer alıyor. Sitedeki arama özelliği sayesinde herhangi bir konu hakkındaki tüm içerikler listeleniyor. Üstelik latin harfleriyle aramayı da destekliyor.

    Wikilala arşivine erişmek ve Osmanlıca içerikleri görüntülemek ücretli. Ücreti hakkında sitede bilgi bulunmuyor. 32 farklı üniversite ile anlaşma yapılmış. Bu üniversitedeki öğrenciler ve araştırmacılar Wikilala'yı sene sonuna kadar ücretsiz olarak kullanabiliyor.

    Wikilala ekibi, Osmanlıca matbu metinlere ulaşarak dijital ortama aktarılmasını sağlıyor. Arşivin genişleyeceği ifade ediliyor. Ayrıca Eski Türkçe metinlerin günümüz Türkçesine çevirisi de yapılıyor. Wikilala ekibinin yanı sıra siz de elinizdeki Osmanlı dönemine ait metinleri platforma girebilirsiniz. “Sen de yükle” kısmından elinizdeki metni gönderebiliyorsunuz. Yetkililer inceledikten sonra elinizdeki metnin herkese ulaşmasını sağlıyor. Wikilala sitesinde şu an için pek çok hata mevcut. Bazı sayfalarda site hata veriyor. Önümüzdeki aylarda daha stabil bir yapıya kavuşacaktır.



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    kartal172 3 saat önce

    [resim]

    Stonegolem 13 saat önce

    Bu şaka değil mi?

    Furkooo85 15 saat önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 18 saat önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 20 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 1 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 2 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 3 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    mokoko_TR 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    araştırma yapacaklar için süper haber,batı kültür emperyalizmine maruz kaldık yıllarca yavaş yavaş kabugumuzu kırıyoruz bide herkese açık türkçeleştirme olsa
    araştırma yapacaklar için süper haber,batı kültür emperyalizmine maruz kaldık yıllarca yavaş yavaş kabugumuzu kırıyoruz bide herkese açık türkçeleştirme olsa...
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    4 Yanıt Yanıtla +6
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    cocainbar (Cocain bar) 59 dk. ( Mesaj Silindi ) mokoko_TR
    çayi azalt. belliki yaramiyor.
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    labtek38 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    İsim süper 😁. Sadece lala desene nedir bu başka bir konsepti hatırlatacağım yanlayacağım çabası.
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    mokoko_TR 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    araştırma yapacaklar için süper haber,batı kültür emperyalizmine maruz kaldık yıllarca yavaş yavaş kabugumuzu kırıyoruz bide herkese açık türkçeleştirme olsa
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    cocainbar (Cocain bar) 59 dk. ( Mesaj Silindi ) mokoko_TR
    çayi azalt. belliki yaramiyor.
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    mokoko_TR 50 dk. ( Mesaj Silindi ) mokoko_TR
    gevşekler hiç kacırmıyor aanı
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