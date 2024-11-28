Otokar’dan tarihi anlaşma: Romanya’ya 1.059 adet COBRA II satışı

İlk teslimatlar Türkiye’den, üretimin devamı Romanya’da
Sözleşmeye göre, ilk 278 COBRA II aracı Türkiye’de üretilecek, geri kalan araçlar ise Romanya’da yerel tesislerde imal edilecek. Teslimatların 2025 yılının son çeyreğinde başlaması ve 5 yıl içinde parti parti tamamlanması planlanıyor. Anlaşma, araçların yanı sıra entegre lojistik destek hizmetlerini de içeriyor.
1980’lerden bu yana NATO ve Birleşmiş Milletler’e askeri araç tedarik eden Otokar, COBRA II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlarını bugün 13 ülke de dahil olmak üzere 20’den fazla kullanıcıya sunmuş durumda. 2013 yılında Otokar ürün yelpazesine katılan COBRA II, modüler yapısıyla farklı görev ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilebiliyor. 30’dan fazla farklı versiyonuyla üretilebilen araç, Romanya Savunma Bakanlığı’nın teknik ve taktik gereksinimlerine uygun şekilde özel olarak donatıldı.
COBRA II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracı, koruma, taşıma seviyesi ve iç hacmiyle öne çıkıyor. COBRA II, balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tehditlerine karşı koruma özelliği sayesinde güvenlik sunuyor. Geniş silah entegrasyonuna ve görev donanım ekipman opsiyonlarına sahip COBRA II, zorlu arazi ve iklim koşullarında da performans sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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