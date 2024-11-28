Otokar’dan tarihi anlaşma: Romanya’ya 1.059 adet COBRA II satışı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türk savunma sanayisinin önde gelen kara sistemleri üreticisi Otokar, Romanya Savunma Bakanlığı'na bağlı Romtehnica şirketiyle 4.3 milyar Rumen Leyi (KDV hariç yaklaşık 857 milyon Euro) değerinde bir sözleşme imzaladı. Bu anlaşma kapsamında, 1.059 adet COBRA II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç Romanya ordusuna teslim edilecek.

İlk teslimatlar Türkiye’den, üretimin devamı Romanya’da

Sözleşmeye göre, ilk 278 COBRA II aracı Türkiye’de üretilecek, geri kalan araçlar ise Romanya’da yerel tesislerde imal edilecek. Teslimatların 2025 yılının son çeyreğinde başlaması ve 5 yıl içinde parti parti tamamlanması planlanıyor. Anlaşma, araçların yanı sıra entegre lojistik destek hizmetlerini de içeriyor.

Tam Boyutta Gör Romanya Savunma Bakanlığı’na bağlı Romtehnica tarafından 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç alımı için açılan ihaleye Otokar, 20 Mart 2024 tarihinde teklif vermişti. Teknik değerlendirme, saha testleri ve ticari değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından 4 Ekim 2024’te Otokar’a resmi davet mektubu gönderildi. Bu kapsamlı değerlendirme sürecinin ardından sözleşme imzalandı.

İngiltere 5 bin kilometre menzilli insansız denizaltısını tanıttı 15 sa. önce eklendi

1980’lerden bu yana NATO ve Birleşmiş Milletler’e askeri araç tedarik eden Otokar, COBRA II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlarını bugün 13 ülke de dahil olmak üzere 20’den fazla kullanıcıya sunmuş durumda. 2013 yılında Otokar ürün yelpazesine katılan COBRA II, modüler yapısıyla farklı görev ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilebiliyor. 30’dan fazla farklı versiyonuyla üretilebilen araç, Romanya Savunma Bakanlığı’nın teknik ve taktik gereksinimlerine uygun şekilde özel olarak donatıldı.

COBRA II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracı, koruma, taşıma seviyesi ve iç hacmiyle öne çıkıyor. COBRA II, balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tehditlerine karşı koruma özelliği sayesinde güvenlik sunuyor. Geniş silah entegrasyonuna ve görev donanım ekipman opsiyonlarına sahip COBRA II, zorlu arazi ve iklim koşullarında da performans sağlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.