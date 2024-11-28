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    Otokar’dan tarihi anlaşma: Romanya’ya 1.059 adet COBRA II satışı

    Otokar, Romanya Savunma Bakanlığı'na COBRA II tekerlekli zırhlı araçları teslim etmek üzere 857 milyon avroluk sözleşme imzaladı. Anlaşma kapsamında 1.059 adet COBRA II satışı gerçekleşecek.
    Otokar’dan tarihi anlaşma: Romanya’ya 1.059 adet COBRA II satışı Tam Boyutta Gör
    Türk savunma sanayisinin önde gelen kara sistemleri üreticisi Otokar, Romanya Savunma Bakanlığı'na bağlı Romtehnica şirketiyle 4.3 milyar Rumen Leyi (KDV hariç yaklaşık 857 milyon Euro) değerinde bir sözleşme imzaladı. Bu anlaşma kapsamında, 1.059 adet COBRA II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç Romanya ordusuna teslim edilecek.

    İlk teslimatlar Türkiye’den, üretimin devamı Romanya’da

    Sözleşmeye göre, ilk 278 COBRA II aracı Türkiye’de üretilecek, geri kalan araçlar ise Romanya’da yerel tesislerde imal edilecek. Teslimatların 2025 yılının son çeyreğinde başlaması ve 5 yıl içinde parti parti tamamlanması planlanıyor. Anlaşma, araçların yanı sıra entegre lojistik destek hizmetlerini de içeriyor.

    Otokar’dan tarihi anlaşma: Romanya’ya 1.059 adet COBRA II satışı Tam Boyutta Gör
    Romanya Savunma Bakanlığı’na bağlı Romtehnica tarafından 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç alımı için açılan ihaleye Otokar, 20 Mart 2024 tarihinde teklif vermişti. Teknik değerlendirme, saha testleri ve ticari değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından 4 Ekim 2024’te Otokar’a resmi davet mektubu gönderildi. Bu kapsamlı değerlendirme sürecinin ardından sözleşme imzalandı.

    1980’lerden bu yana NATO ve Birleşmiş Milletler’e askeri araç tedarik eden Otokar, COBRA II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlarını bugün 13 ülke de dahil olmak üzere 20’den fazla kullanıcıya sunmuş durumda. 2013 yılında Otokar ürün yelpazesine katılan COBRA II, modüler yapısıyla farklı görev ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilebiliyor. 30’dan fazla farklı versiyonuyla üretilebilen araç, Romanya Savunma Bakanlığı’nın teknik ve taktik gereksinimlerine uygun şekilde özel olarak donatıldı.

    COBRA II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracı, koruma, taşıma seviyesi ve iç hacmiyle öne çıkıyor. COBRA II, balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tehditlerine karşı koruma özelliği sayesinde güvenlik sunuyor. Geniş silah entegrasyonuna ve görev donanım ekipman opsiyonlarına sahip COBRA II, zorlu arazi ve iklim koşullarında da performans sağlıyor.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 12 saat önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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