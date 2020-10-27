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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Otokar yurt dışından Cobra II ve Arma 8x8 siparişi aldı

    Türkiye’nin öncü kara sistemleri üreticisi Otokar, bir Afrika ülkesinden yaklaşık 110 milyon USD tutarında Arma 8x8 ve Cobra II taktik tekerlekli zırhlı araç siparişi aldı.
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    Savunma Sanayi
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    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
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    Otokar yurt dışından Cobra II ve Arma 8x8 siparişi aldı

    Afrika’dan alınan ilk Arma 8x8 siparişi olma özelliğine sahip sipariş kapsamında Otokar zırhlı araçların teslimatına 2021 yılında başlayacak. Sipariş kapsamındaki Arma 8x8 ve Cobra II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlar; yedek parça ve eğitim hizmetleri ile birlikte sunulacak. Teslimatların 2021 yılında başlayarak 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

    ARMA 8X8 ZORLU ARAZİ ŞARTLARINDA MAKSİMUM PERFORMANS SERGİLİYOR

    ARMA zorlu arazi koşullarında etkinliğini arttıran yüksek hareket kabiliyeti ve uzun mesafe yol koşullarında sürati ile her türlü iklim şartında görev yapmaya hazır, orduların gücüne güç katacak modüler bir platform. Yüksek seviyede balistik ve mayın koruması sağlayan zırhlı monokok gövde yapısı; farklı niteliklerde görev ekipmanı veya silah sisteminin entegrasyonuna izin veren modüler bir platform oluşu ile ARMA 8x8, modern muharebe sahasında ve barış gücü operasyonlarında orduların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyor.

    Patlak gider lastikleri, merkezi lastik şişirme sistemi (CTIS) ve ABS fren sistemi ile zenginleştirilmiş bağımsız hidro-pnömatik süspansiyonu, ARMA’ya zorlu arazi koşullarında üstün hareket kabiliyeti kazandırırken, personele de yüksek seviyede güvenlik ve konfor sunuyor. ARMA’nın hareket kabiliyeti enine ve boyuna diferansiyel kilitleri, yüksek güç ağırlık oranı, yüksek karınaltı mesafesi ve uzaklaşma/yaklaşma açıları ile arttırıldı.

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    ARMA 8x8, Zırhlı Personel Taşıyıcı, 105 mm Ateş Destek Aracı, 120 mm Havan Aracı, Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Aracı, Alçak İrtifa Hava Savunma Aracı, İstihkam Aracı, 25 mm kuleli ZMA, 30 mm kuleli ZMA, Zırhlı Kurtarıcı, KBRN Keşif Aracı, Keşif Aracı, Sürücü Eğitim Aracı, Yaralı Tahliye Aracı, Komuta Kontrol Aracı gibi farklı görevlere uygun modüler bir araç.

    Otokar yurt dışından Cobra II ve Arma 8x8 siparişi aldı
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    İLERİYE DÖNÜK GEREKSİNİMLERİ KARŞILAYAN COBRA II 4X4

    COBRA II 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç müttefik ülke ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ileriye dönük gereksinimleri doğrultusunda geliştirilen üstün teknik ve taktik özelliklere sahip modüler bir platform. 

    Üstün hareket kabiliyetinin yanı sıra, COBRA II; arttırılmış balistik ve mayın koruması, geniş iç hacim, yüksek taşıma kapasitesi sunmaktadır. COBRA II geniş silah entegrasyon ve görev donanım ekipman opsiyonları sayesinde sınır koruma, iç güvenlik ve barış koruma harekatları da dahil bir çok görevde yer alabiliyor.

    COBRA II modüler yapısı sayesinde; personel taşıyıcı, silah platformu, KBRN keşif, kara gözetleme radar, iç güvenlik, ambulans ve komuta kontrol araç konfigurasyonlarına ihtiyaç duyulan farklı görevlere uyarlanabilmekte ve isteğe bağlı olarak amfibik seçeneği ile sunuluyor.

     

    Otokar yurt dışından Cobra II ve Arma 8x8 siparişi aldı
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    TheJudgé

    Comolokko

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    2 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    3 gün önce
    guneyk

    xd

    4 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    4 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    4 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    4 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    4 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    4 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    4 gün önce
    hareketliperde

    v

    5 gün önce
    Bu Editörden
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    vs-fb (Vn S) 2 sa. en beğenilen
    Bayraktar gurubu gibi destek görseydi Otokar, bugün yerli tankımız hizmete girmişti. Bizler savunma sanayinde ayrımcılık yapılmaz, yapmayalım dedikçe, birileri Otokar sırf Koç Grubu şirketi diye güzelim Altay tankını hiç etti. Herşeye rağmen adamlara helal olsun.
    Bayraktar gurubu gibi destek görseydi Otokar, bugün yerli tankımız hizmete girmişti. Bizler savunma sanayinde ayrımcılık yapılmaz, yapmayalım dedikçe, birileri ...
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    2 Yanıt Yanıtla +11
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    Jacobıan (Emre ŞİNANAY) 1 sa. vs-fb
    yılda 600 tank yaparım tanesi 8 milyon dedi otokar pahalı dediler, BMC ye tanesi 12 milyona ihale ettiler. üstelik adamların fabrikası, personeli hazır hemen üretebilirim diyordu. ama Ethem sancak denen ... ya peşkeş çekildi. şimdi ortada ne tank var, ne motoru, ne alt sistemleri.
    yılda 600 tank yaparım tanesi 8 milyon dedi otokar pahalı dediler, BMC ye tanesi 12 milyona ihale ettiler. üstelik adamların fabrikası, personeli hazır hemen ür...
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    Yanıtla +4
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    mbatu (mehmet sezgin) 11 dk.
    ne 8 milyonu 15 milyon dolardan fazla idi koç grubunun söylediği rakam bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmanın sonucu sırf muhalif olmak sallamayı gerektirmez
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    vs-fb (Vn S) 2 sa. en beğenilen
    Bayraktar gurubu gibi destek görseydi Otokar, bugün yerli tankımız hizmete girmişti. Bizler savunma sanayinde ayrımcılık yapılmaz, yapmayalım dedikçe, birileri Otokar sırf Koç Grubu şirketi diye güzelim Altay tankını hiç etti. Herşeye rağmen adamlara helal olsun.
    2 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    th9 2 sa. vs-fb
    onların derdimi sence savunma sanayisi,oy gelcek yerden oynuyolar
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Jacobıan (Emre ŞİNANAY) 1 sa. vs-fb
    yılda 600 tank yaparım tanesi 8 milyon dedi otokar pahalı dediler, BMC ye tanesi 12 milyona ihale ettiler. üstelik adamların fabrikası, personeli hazır hemen üretebilirim diyordu. ama Ethem sancak denen ... ya peşkeş çekildi. şimdi ortada ne tank var, ne motoru, ne alt sistemleri.
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