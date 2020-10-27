Otokar yurt dışından Cobra II ve Arma 8x8 siparişi aldı

Afrika’dan alınan ilk Arma 8x8 siparişi olma özelliğine sahip sipariş kapsamında Otokar zırhlı araçların teslimatına 2021 yılında başlayacak. Sipariş kapsamındaki Arma 8x8 ve Cobra II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlar; yedek parça ve eğitim hizmetleri ile birlikte sunulacak. Teslimatların 2021 yılında başlayarak 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

ARMA 8X8 ZORLU ARAZİ ŞARTLARINDA MAKSİMUM PERFORMANS SERGİLİYOR

ARMA zorlu arazi koşullarında etkinliğini arttıran yüksek hareket kabiliyeti ve uzun mesafe yol koşullarında sürati ile her türlü iklim şartında görev yapmaya hazır, orduların gücüne güç katacak modüler bir platform. Yüksek seviyede balistik ve mayın koruması sağlayan zırhlı monokok gövde yapısı; farklı niteliklerde görev ekipmanı veya silah sisteminin entegrasyonuna izin veren modüler bir platform oluşu ile ARMA 8x8, modern muharebe sahasında ve barış gücü operasyonlarında orduların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyor.

Patlak gider lastikleri, merkezi lastik şişirme sistemi (CTIS) ve ABS fren sistemi ile zenginleştirilmiş bağımsız hidro-pnömatik süspansiyonu, ARMA’ya zorlu arazi koşullarında üstün hareket kabiliyeti kazandırırken, personele de yüksek seviyede güvenlik ve konfor sunuyor. ARMA’nın hareket kabiliyeti enine ve boyuna diferansiyel kilitleri, yüksek güç ağırlık oranı, yüksek karınaltı mesafesi ve uzaklaşma/yaklaşma açıları ile arttırıldı.

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ARMA 8x8, Zırhlı Personel Taşıyıcı, 105 mm Ateş Destek Aracı, 120 mm Havan Aracı, Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Aracı, Alçak İrtifa Hava Savunma Aracı, İstihkam Aracı, 25 mm kuleli ZMA, 30 mm kuleli ZMA, Zırhlı Kurtarıcı, KBRN Keşif Aracı, Keşif Aracı, Sürücü Eğitim Aracı, Yaralı Tahliye Aracı, Komuta Kontrol Aracı gibi farklı görevlere uygun modüler bir araç.

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İLERİYE DÖNÜK GEREKSİNİMLERİ KARŞILAYAN COBRA II 4X4

COBRA II 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç müttefik ülke ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ileriye dönük gereksinimleri doğrultusunda geliştirilen üstün teknik ve taktik özelliklere sahip modüler bir platform.

Üstün hareket kabiliyetinin yanı sıra, COBRA II; arttırılmış balistik ve mayın koruması, geniş iç hacim, yüksek taşıma kapasitesi sunmaktadır. COBRA II geniş silah entegrasyon ve görev donanım ekipman opsiyonları sayesinde sınır koruma, iç güvenlik ve barış koruma harekatları da dahil bir çok görevde yer alabiliyor.

COBRA II modüler yapısı sayesinde; personel taşıyıcı, silah platformu, KBRN keşif, kara gözetleme radar, iç güvenlik, ambulans ve komuta kontrol araç konfigurasyonlarına ihtiyaç duyulan farklı görevlere uyarlanabilmekte ve isteğe bağlı olarak amfibik seçeneği ile sunuluyor.

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