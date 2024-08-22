Otokar, ilk teknolojik çözüm ihracatını Portekiz'e gerçekleştirdi

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Otokar, araç ihracatının ardından teknolojik çözümleriyle de yurt dışına açılıyor. Şirket, toplu taşıma operatörlerinin ve belediyelerin maliyetlerini azaltmak, verimliliklerini artırmak, bakımlarını planlamak ve kesintisiz hizmet sunmalarını sağlamak için geliştirdiği Bus Monitor adlı telematik çözümün ilk yurt dışı satışını Portekiz’e gerçekleştirdi.

Aracın tüm verilerini izliyor

Tam Boyutta Gör Mayıs ayında düzenlenen Busworld Türkiye 2024 fuarında tanıtılan Bus Monitor, otobüs filolarının yönetimi ve optimizasyonu için yenilikçi ve etkili bir çözüm sunuyor. Otokar tarafından geliştirilen yazılım, aracın FMS (Filo Yönetim Sistemi) hattına bağlanan telematik cihazı sayesinde her saniyede bir veri alabiliyor.

Yazılım anlık gelen verileri anlamlandırarak kullanıcı ekranına yansıtıyor. Mobil cihazlara mesaj gönderebilme özelliğine sahip olan Bus Monitor, kapı durumu, klima durumu, araç içi sıcaklık, kalan enerji seviyesi, anlık hız, motor yağı seviyesi, basıncı ve sıcaklığı, balata kalınlığı, gaz ve fren pedal konumlarına kadar kritik tüm teknik verileri anlık olarak bildiriyor.

Sorun yaşanmadan önce tespit ediyor

Kurumların ERP sistemleriyle entegre olabilen ve müşteri taleplerine göre kişiselleştirilebilen Bus Monitor, mekanik parça arızalarından motor yağı sıcaklığına kadar birçok veriyi izleyebiliyor. Sistem tarafından sunulan verilerle oluşturulan alarmlar sayesinde araç arızalanmadan tespit edilebiliyor ve kısa sürede bakım hizmeti gerçekleştirilerek çözüm sunuluyor. Bu sayede olası büyük maliyetli arızaların önüne geçilebiliyor.

Bus Monitor’ün ilk yurt dışı satışını yapmanın mutluluğunu belirten Otokar Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, “Araç ihracatının ardından teknolojik çözümlerimizle de uluslararası alanda yer almaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Portekiz’de faaliyet gösteren Carbus firmasına teslim ettiğimiz ve Coimbra şehrinde toplu ulaşım hizmeti verecek olan 10 adet e-KENT otobüsünde 2 yıl boyunca Bus Monitor hizmeti de sunacağız. Otokar olarak, Bus Monitor’ün tanıtım çalışmalarını sürdürerek teknolojik çözüm ihracatında yenilikçi adımlar atmaya ve global pazardaki varlığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

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Otokar, ilk teknolojik çözüm ihracatını Portekiz'e gerçekleştirdi