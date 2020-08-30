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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Otomobil fiyatları ÖTV düzenlemesinden nasıl etkilenecek?

    Bugünden itibaren geçerli olan ÖTV düzenlemesi, beklenenin aksine indirimden çok ÖTV zammı olarak karşımıza çıktı. Peki aynı aracın ÖTV değişimin öncesi ve sonrası fiyatında nasıl bir değişim oalcak?
    31 dk.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Otomobil fiyatları ÖTV düzenlemesinden nasıl etkilenecek?
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    Otomobillerin vergisiz fiyatının her geçen gün artması sebebiyle, yaklaşık 2 yıldır güncellenmeyen ÖTV matrah dilimlerinde değişiklik yapılması bekleniyordu. Beklenen güncelleme geldi fakat hem ÖTV matrah dilimlerinde hem de ÖTV oranında yapılan düzenlemeler beklendiği gibi olmadı.

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    Ayrıca Bkz. "Otomotive ÖTV zammı geldi"

    Bugünden itibaren geçerli olmak üzere ÖTV oranlarının yeniden belirlendiği Cumhurbaşkanı kararına göre, ÖTV oranı yüzde 45 ve 50 olan alt dilimlerdeki matrahta sadece 15 bin TL gibi küçük bir artış yaşandı. Orta ve üst ÖTV dilimlerinde ise yüzde 60 olan vergi oranı yüzde 80’e yükseltildi. Bu da bugünden itibaren söz konusu otomobillerin fiyatına fahiş zam olarak yansıyacak.

    Otomobil fiyatları ÖTV düzenlemesinden nasıl etkilenecek?
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    EBS danışmanlık tarafından hazırlanan veriler, düzenleme sonrası aynı matrahı dün ve bugünkü oranlar ile karşılaştırdığımızda ortaya çıkan tabloyu net bir şekilde ortaya koyuyor. Buna göre, motor silindir hacmi 1600 cc’ye kadar olan ve vergisiz fiyatı 130 bin TL’ye kadar olan otomobillerin satış fiyatında sadece yüzde 3 ila yüzde 6 gibi bir düşüş söz konusu. Matrahı 130 bin TL'nin üzerinde olan otomobillerde ise 30 - 40 bin liralara varan ciddi fiyat artışı yaşanacak. Aşağıdaki tabloda da otomobillerin fiyat değişimine dair bazı örnekler paylaştık:

    Araç Eski fiyat Yeni fiyat Fark
    Renault Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg 131.900 127.503 -4.397
    Fiat Egea 1.3 Mjet 137.900 133.303 -4.597
    Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT 268.200 301.724 33.524
    Peugeot 2008 Active 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 273.000 307.124 34.124

    "Yüzde 45'lik dilimin en fazla 3-4 aylık ömrü var"

    Düşük vergi dilimine giren araçlarda matrahın 70 bin liradan 85 bin liraya yükseltildiğini yukarıda söylemiştik. Uzmanlar, mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında yüzde 45’lik düşük vergi dilimine giren otomobillere en fazla 3-4 aylık ömür veriyor. Yani söz konusu sürede bu otomobillerin de vergisiz fiyatı artacak ve yeniden yüzde 50’lik vergi dilimine dahil olacaklar.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    mokoko_TR 20 dk. (düzenlendi)
    1600 cc ve 220 bin tl ve altına indirim olmuş türkiyede üretim yapan bazı firmalar indirimden yararlanmak için fiyat larını aşşagğı çekecektir
    gerisi ithalat ihracat dengesi yüzünden.. gerçi şimdi damlar magarasıdan çıkmayanlar bile konuya küfürler hakaretler ederek : )
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    Rampage (Doğan ) 13 dk. mokoko_TR
    yapılan indirim de 3-5.000 tl bir stepne bir boya koruma fiyatı. onu da kurdaki 10-15 kuruşluk artışla eski haline getirirler. ithalat ihracat dengesiymiş, ülkede satılmadık şey bırakan halkmıydı da samanı bile ithal eder hale geldik?sen bu kafayla devam et nickinle daha uyumlu hale gelirsin.
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    cocainbar (Cocain bar) 23 dk.
    Gercekten Duz(enle)me olmus. Tebrikler emegi gecene. Ama kuyruk oluyor bunada yeni duzenler getirilmeli.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 24 dk.
    Tren=vergiler

    Tünel=vatandaş





    https://www.youtube.com/watch?v=igJY6uFZK9M&feature=youtu.be
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