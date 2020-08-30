Otomobil fiyatları ÖTV düzenlemesinden nasıl etkilenecek?

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Otomobillerin vergisiz fiyatının her geçen gün artması sebebiyle, yaklaşık 2 yıldır güncellenmeyen ÖTV matrah dilimlerinde değişiklik yapılması bekleniyordu. Beklenen güncelleme geldi fakat hem ÖTV matrah dilimlerinde hem de ÖTV oranında yapılan düzenlemeler beklendiği gibi olmadı.

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Ayrıca Bkz. "Otomotive ÖTV zammı geldi"

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere ÖTV oranlarının yeniden belirlendiği Cumhurbaşkanı kararına göre, ÖTV oranı yüzde 45 ve 50 olan alt dilimlerdeki matrahta sadece 15 bin TL gibi küçük bir artış yaşandı. Orta ve üst ÖTV dilimlerinde ise yüzde 60 olan vergi oranı yüzde 80’e yükseltildi. Bu da bugünden itibaren söz konusu otomobillerin fiyatına fahiş zam olarak yansıyacak.

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EBS danışmanlık tarafından hazırlanan veriler, düzenleme sonrası aynı matrahı dün ve bugünkü oranlar ile karşılaştırdığımızda ortaya çıkan tabloyu net bir şekilde ortaya koyuyor. Buna göre, motor silindir hacmi 1600 cc’ye kadar olan ve vergisiz fiyatı 130 bin TL’ye kadar olan otomobillerin satış fiyatında sadece yüzde 3 ila yüzde 6 gibi bir düşüş söz konusu. Matrahı 130 bin TL'nin üzerinde olan otomobillerde ise 30 - 40 bin liralara varan ciddi fiyat artışı yaşanacak. Aşağıdaki tabloda da otomobillerin fiyat değişimine dair bazı örnekler paylaştık:

Araç Eski fiyat Yeni fiyat Fark Renault Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg 131.900 127.503 -4.397 Fiat Egea 1.3 Mjet 137.900 133.303 -4.597 Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT 268.200 301.724 33.524 Peugeot 2008 Active 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 273.000 307.124 34.124

"Yüzde 45'lik dilimin en fazla 3-4 aylık ömrü var"

Düşük vergi dilimine giren araçlarda matrahın 70 bin liradan 85 bin liraya yükseltildiğini yukarıda söylemiştik. Uzmanlar, mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında yüzde 45’lik düşük vergi dilimine giren otomobillere en fazla 3-4 aylık ömür veriyor. Yani söz konusu sürede bu otomobillerin de vergisiz fiyatı artacak ve yeniden yüzde 50’lik vergi dilimine dahil olacaklar.

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