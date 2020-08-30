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    Otomotive ÖTV zammı geldi

    Bu gece Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle bazı ÖTV matrahı 15 bin TL arttı. Bazı ÖTV oranlarına zam geldi. Pahalı arabaları olumsuz etkileyecek.
    3 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Otomotive ÖTV zammı geldi

    Yaklaşık 2 yıldır güncellenmeyen ÖTV matrahı bu gece güncellendi ancak matrah güncellemesiyle birlikte bazı ÖTV oranlarına zam geldi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Motor silindir hacmi 1600 cm3 ve altındaki araçların "70 bin liraya kadar" olan ÖTV matrahı, “85 bin liraya kadar” şeklinde güncellendi. Bu araçlardan yüzde 45 oranında ÖTV alınıyor. Vergisiz fiyatı “70 bin TL ile 120 bin TL arasındaki” araçların matrahı “85 bin ile 130 bin TL arasında” oldu. Bu araçlardan yüzde 50 oranında ÖTV alınacak.

    ÖTV zammı

    Motoru silindir hacmi 1601 altında, vergisiz fiyatı ise 130 bin TL üstündeki araçların yüzde 60 olan ÖTV oranı yüzde 80’e çıktı.

    Motoru 1.6 litre üstünde, 2.0 litre altındaki araçlarda yüzde 60 olan ÖTV oranı yüzde 80’e yükseltildi. Motoru 2.0 litre üstündeki araçlarda yüzde 100 ile yüzde 160 arasında olan ÖTV oranı yüzde 130 ve yüzde 220’ye çıkarıldı.

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    Hibrit araçlar için "80 bin TL'ye kadar" olan ÖTV matrahı "85 bin TL'ye kadar" olarak güncellendi. Vergisiz fiyatı 130 bin TL üstündeki düşük güçlü hibrit araçların ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 80'e çıktı.

    Dün 300 bin TL olan araba bugün 337 bin TL

    Bu değişiklik, vergisiz fiyatı 130 bin TL üstündeki 1.6 litre motorlu araçların ve 1.6 litre üstündeki tüm araçların fiyatına zam olarak yansıyacak. Örneğin dün 300 bin TL’ye satılan bir araç bugün 337 bin TL’ye satılacak.

    Matrah değişikliği nedeniyle bazı araçların ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 45'e düşecek. Vergisiz fiyatı 70 bin ile 85 bin lira arasındaki araçlara ortalama 3-5 bin TL indirim yansıtılacak. Matrah güncellemesi öncesinde Türkiye’de yüzde 45 ÖTV dilimine giren sadece 3 otomobil modeli kalmıştı. Şimdi en az 10 model daha yüzde 45 ÖTV dilimine girebilir.

    Motorlu taşıtlardan rekor ÖTV toplandı

    Otomotive ÖTV zammı geldi

    Koronavirüsnedeniyle tüm dünyada otomotiv satışları düşerken Türkiye'de satışlar ciddi oranda arttı. Yılın ilk 7 ayında motorlu araç satışlarından yaklaşık 16 milyar TL ÖTV geliri elde edildi. Geçen yıla göre yüzde 221 oranında daha fazla ÖTV toplandı. Önceki yılların ilk 7 ayına kıyasla otomotivde bu zamana kadarki en yüksek ÖTV gelirine ulaşıldı. Bu nedenle vatandaşlar indirim beklerken ÖTV zammıyla karşı karşıya kaldı.

    Ayrıca Bkz. "Otomotivde ÖTV rekoru!"  

    Türkiye'de sıfır araç satışlarında stok sorunu yaşanıyor. Ülkemizde sıfır araç talebi arttı ancak fabrikalar pandemi nedeniyle daralmaya gittiği için Türkiye'ye az sayıda araç geliyor. Sıfır araç almak isteyenlerin 2-3 ay sıra beklemesi gerekiyor.



    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200830-1.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugway (ibrahim serdar) 2 sa. en beğenilen
    istiyorlar ki kimse çalışıp para kazanıp ülkeye katkısı olmasın. herkes hükümetin beslediği insanlardan olsun.



    açıkcası insanlar bir araba almak için 3 arabalık çalışacaksa eğer sanıyorum ki çalışmamayı seçecek.



    sonra neden durgunluk var diye düşünüp dururlar.
    istiyorlar ki kimse çalışıp para kazanıp ülkeye katkısı olmasın. herkes hükümetin beslediği insanlardan olsun. açıkcası insanlar bir araba al...
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 18 dk.
    Hükümet seviciler hani ÖTV indirimi geliyordu



    Gördünüz mü ÖTV'yi. Oh olsun. Binmeyin pis fakirler. Bunu ben size demiyorum hükümet diyor. Fakirsen otobüse bin hasta ol eziyetini çek.
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    by__metallica (SATX ) 24 dk.
    Ben bu listeden bir bok anlamadım. 2.0 motor araçlarda %110 olan ÖTV kaç oldu şimdi ? Biri anlatsın
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    talharo123 54 dk.
    Puahahahahahahhaha otv indirimi bekleyenlere akp hokumeti soku. O degilde altimdaki araba yattim kalktim yuzde 15 kar getirdi 😂
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    Barracud@ 55 dk.
    Gaz çıkacak, para lazım
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 sa.
    Ötv indirimi beklerken ötv zammı gelmesi.
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    Elenya 1 sa. yeni yorumcu
    Kurbağa deneyindeki kurbağalar gibi kaynaya kaynaya bir hal olduk.
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    aLLyC (Simurg ) 1 sa. (düzenlendi)
    Aahah iyi ki gitmişim anavatandan. Kalanlara bol şanslar diliyorum, dövizle araba alıp ÖTV tutturmanız rulet oynamak gibi.



    Arabayı sipariş veriyorsunuz yolda araba her türlü ÖTV matrahından girebilir ülkeye... Denizde dalga OTV'de matrah

    .
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    selman1435 (selman tekdemir) 1 sa.
    Hiç üretim yapmadan, üretenlerden daha fazla kazanmak...
    İşte bu yüzden ülkede kimse üretim yapmak istemiyor.
    İşte bu yüzden ülkede sürekli vergiler artıyor.
    Vergilerde de adalet sağlanmıyor. Çoğu büyük kurumların milyon liralık vergileri tek kalemde silinirken, oluşan açıklar vatandaşların sırtına yükleniyor. Ve işin en kötüsü kimse sesini yükseltemiyor. ''Adaletin en büyük düşmanı, hallerinden memnun kölelerdir'' demiş Che Guevara.
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    Naili 1 sa.
    Faturası kesilmiş ama tescil işlemleri bitmemiş araçlara ne olacak? Bu ÖTV yansıyacak mı?
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    by__metallica (SATX ) 12 dk. Naili
    Fatura kesilmiş ise problem yok , daha önce benzer bir olay başıma geldi. Fatura kesilmediği için zam yemiştim.
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    BlackGhost12 1 sa.
    Çiftlikte sıradan bir gün.



    İnsan düşünülmez.
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