Otomotive ÖTV zammı geldi

Yaklaşık 2 yıldır güncellenmeyen ÖTV matrahı bu gece güncellendi ancak matrah güncellemesiyle birlikte bazı ÖTV oranlarına zam geldi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Motor silindir hacmi 1600 cm3 ve altındaki araçların "70 bin liraya kadar" olan ÖTV matrahı, “85 bin liraya kadar” şeklinde güncellendi. Bu araçlardan yüzde 45 oranında ÖTV alınıyor. Vergisiz fiyatı “70 bin TL ile 120 bin TL arasındaki” araçların matrahı “85 bin ile 130 bin TL arasında” oldu. Bu araçlardan yüzde 50 oranında ÖTV alınacak.

ÖTV zammı

Motoru silindir hacmi 1601 altında, vergisiz fiyatı ise 130 bin TL üstündeki araçların yüzde 60 olan ÖTV oranı yüzde 80’e çıktı.

Motoru 1.6 litre üstünde, 2.0 litre altındaki araçlarda yüzde 60 olan ÖTV oranı yüzde 80’e yükseltildi. Motoru 2.0 litre üstündeki araçlarda yüzde 100 ile yüzde 160 arasında olan ÖTV oranı yüzde 130 ve yüzde 220’ye çıkarıldı.

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Otomotivde ÖTV rekoru!

Hibrit araçlar için "80 bin TL'ye kadar" olan ÖTV matrahı "85 bin TL'ye kadar" olarak güncellendi. Vergisiz fiyatı 130 bin TL üstündeki düşük güçlü hibrit araçların ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 80'e çıktı.

Dün 300 bin TL olan araba bugün 337 bin TL

Bu değişiklik, vergisiz fiyatı 130 bin TL üstündeki 1.6 litre motorlu araçların ve 1.6 litre üstündeki tüm araçların fiyatına zam olarak yansıyacak. Örneğin dün 300 bin TL’ye satılan bir araç bugün 337 bin TL’ye satılacak.

Matrah değişikliği nedeniyle bazı araçların ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 45'e düşecek. Vergisiz fiyatı 70 bin ile 85 bin lira arasındaki araçlara ortalama 3-5 bin TL indirim yansıtılacak. Matrah güncellemesi öncesinde Türkiye’de yüzde 45 ÖTV dilimine giren sadece 3 otomobil modeli kalmıştı. Şimdi en az 10 model daha yüzde 45 ÖTV dilimine girebilir.

Motorlu taşıtlardan rekor ÖTV toplandı

Koronavirüsnedeniyle tüm dünyada otomotiv satışları düşerken Türkiye'de satışlar ciddi oranda arttı. Yılın ilk 7 ayında motorlu araç satışlarından yaklaşık 16 milyar TL ÖTV geliri elde edildi. Geçen yıla göre yüzde 221 oranında daha fazla ÖTV toplandı. Önceki yılların ilk 7 ayına kıyasla otomotivde bu zamana kadarki en yüksek ÖTV gelirine ulaşıldı. Bu nedenle vatandaşlar indirim beklerken ÖTV zammıyla karşı karşıya kaldı.

Ayrıca Bkz. "Otomotivde ÖTV rekoru!"

Türkiye'de sıfır araç satışlarında stok sorunu yaşanıyor. Ülkemizde sıfır araç talebi arttı ancak fabrikalar pandemi nedeniyle daralmaya gittiği için Türkiye'ye az sayıda araç geliyor. Sıfır araç almak isteyenlerin 2-3 ay sıra beklemesi gerekiyor.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200830-1.pdf

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