TOFAŞ, Stellantis'in Türkiye haklarını satın aldı: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör Koç Holding ve Stellantis N.V. arasında yeni bir stratejik anlaşma imzalandı. TOFAŞ, Stellantis Türkiye dağıtım şirketi Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin sermayesinin tamamını satın aldı. Sonuç olarak Stellantis çatısı altında yer alan Alfa Romeo, Fiat, Citroën, DS Automobiles, Jeep, Maserati, Opel ve Peugeot markaları TOFAŞ tarafından dağıtılacak.

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İki şirket arasında yapılan anlaşma ile birlikte Türkiye'deki tüm Stellantis markalarının ticari faaliyetleri TOFAŞ çatısı altında toplanacak. Bu durum ticari faaliyetlerde, üretimde ve Ar-Ge'de ortak sinerji oluşturulmasına izin verirken Türk tüketicilere daha verimli ürün ve hizmetler olarak geri dönecek.

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TOFAŞ hedeflerini büyütüyor

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu konuyla ilgili açıklamasında “Bu stratejik yatırım; üretim hacmi, ihracat performansı ve Ar-Ge yetkinlikleri ile şirketimiz TOFAŞ’ı otomotiv sektöründe çok daha önemli bir noktaya taşıyor. Türkiye otomotiv sektöründe lider konumundaki TOFAŞ, bu yeni yatırım ile hedeflerini büyütüyor ve iddiasını güçlendiriyor” dedi.

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Stellantis CEO'su Carlos Tavares ise "Koç ile ortaklığımızı derinleştirmek sinerji yaratacak, değeri artıracak ve tüm segmentlerdeki Stellantis markaları için pazar potansiyelini büyütecektir. Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan TOFAŞ ortak girişimimiz, önemli üretim ve Ar-Ge merkezlerimizden biridir” açıklamasında bulundu.

Anlaşmanın dikkat çeken başlıkları şu şekilde:

Stellantis, 2025 yılı başından itibaren üretime başlama hedefiyle 5 marka için planlanan hem orta boy hafif ticari araç hem de binek otomobil versiyonlarında “K0” modelinin üretimini TOFAŞ 'a tahsis edecek.

için planlanan hem orta boy hafif ticari araç hem de binek otomobil versiyonlarında “K0” modelinin üretimini 'a tahsis edecek. Mevcut Doblo üretiminin, Temmuz 2023'te “K0” modelinin üretim bantlarında çalışmalar başlayıncaya kadar devam etmesi planlanıyor.

üretiminin, Temmuz 2023'te “K0” modelinin üretim bantlarında çalışmalar başlayıncaya kadar devam etmesi planlanıyor. Mevcut Fiat Egea/Tipo projesi 2025 yılı sonuna kadar uzatılacak.



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