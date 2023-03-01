TOFAŞ, Stellantis'in Türkiye haklarını satın aldı: İşte detaylar

İki şirket arasında yapılan anlaşma ile birlikte Türkiye'deki tüm Stellantis markalarının ticari faaliyetleri TOFAŞ çatısı altında toplanacak. Bu durum ticari faaliyetlerde, üretimde ve Ar-Ge'de ortak sinerji oluşturulmasına izin verirken Türk tüketicilere daha verimli ürün ve hizmetler olarak geri dönecek.
TOFAŞ hedeflerini büyütüyor
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu konuyla ilgili açıklamasında “Bu stratejik yatırım; üretim hacmi, ihracat performansı ve Ar-Ge yetkinlikleri ile şirketimiz TOFAŞ’ı otomotiv sektöründe çok daha önemli bir noktaya taşıyor. Türkiye otomotiv sektöründe lider konumundaki TOFAŞ, bu yeni yatırım ile hedeflerini büyütüyor ve iddiasını güçlendiriyor” dedi.
Stellantis CEO'su Carlos Tavares ise "Koç ile ortaklığımızı derinleştirmek sinerji yaratacak, değeri artıracak ve tüm segmentlerdeki Stellantis markaları için pazar potansiyelini büyütecektir. Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan TOFAŞ ortak girişimimiz, önemli üretim ve Ar-Ge merkezlerimizden biridir” açıklamasında bulundu.
Anlaşmanın dikkat çeken başlıkları şu şekilde:
- Stellantis, 2025 yılı başından itibaren üretime başlama hedefiyle 5 marka için planlanan hem orta boy hafif ticari araç hem de binek otomobil versiyonlarında “K0” modelinin üretimini TOFAŞ'a tahsis edecek.
- Mevcut Doblo üretiminin, Temmuz 2023'te “K0” modelinin üretim bantlarında çalışmalar başlayıncaya kadar devam etmesi planlanıyor.
- Mevcut Fiat Egea/Tipo projesi 2025 yılı sonuna kadar uzatılacak.
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.