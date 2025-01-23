Yeni Skoda Elroq'un seri üretimi başladı: Bu yıl Türkiye'ye gelecek

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Tam Boyutta Gör Skoda, yeni elektrikli SUV modeli Elroq'un seri üretimine başladı. Çekyalı markanın yeni tasarım dilini üzerinde taşıyan ilk model olan Skoda Elroq, bu yıl Türkiye'de satışa sunulacak modeller arasında.

Elroq, Çekyalı üreticinin kendi ülkesindeki ana fabrikası olan Mladá Boleslav'da üretilecek. Bu fabrikada MQB ve MEB platformları üzerine inşa edilen iki farklı model olan Octavia ve Enyaq üretiliyor. Ancak, Elroq üretimine daha çok yer açmak için geçen yıl Octavia üretiminin bir kısmı Kvasiny fabrikasına kaydırıldı. Bu sayede fabrikada günde 600 adet Skoda Elroq üretilecek.

Bu sayede Volkswagen Grubu içerisindeki elektrifikasyonun önemli bir parçası haline gelen Mladá Boleslav'da Enyaq ve Elroq modellerinin yanı sıra grup içerisinde MEB platformunu kullanan elektrikli araçlar için bataryalar da üretiliyor. Aralık 2024 itibarıyla söz konusu tesisteki batarya üretimi 1 milyon adet gibi yüksek bir seviyeye ulaştı.

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Skoda Elroq, 4.48 metre gövde uzunluğuyla Volkswagen Grubu içerisindeki Enyaq ve ID.4'ün altında konumlanıyor. 0.26 Cd sürtünme katsayısıyla aerodinamik verimliliği ön planda tutan Elroq, dört bölümlü gündüz aydınlatmaları ve Matrix-LED farlarıyla dikkat çekiyor. İç mekanda ise 13 inç multimedya sistemi, ChatGPT entegrasyonu, 470 litre bagaj hacmi ve tabii ki markanın alışıldık Simply Clever çözümleri karşımıza çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli SUV'da üç farklı batarya seçeneğiyle birlikte farklı güç konfigürasyonları bulunuyor. 125 kW ve 210 kW arasında güç sunan elektrik motorları, kapasiteleri 82 kWsa'e (77 kWsa kullanılabilir) kadar çıkan bataryalarla kombine ediliyor. Bu sayede Elroq, 85 isimli versiyonuyla WLTP'ye göre 581 kilometreye kadar menzil sunarken %10-80 şarj süreleri de bataryaya göre 25 ile 28 dakika aralığında değişiyor.

Skoda Elroq'un Avrupa'daki fiyatları 33 bin 900 euro dolaylarından başlıyor ancak bu fiyat 125 kW motora ve 55 kWsa bataryaya sahip versiyon için geçerli. Bu versiyon WLTP'ye göre 375 km'ye kadar menzil sunuyor. Türkiye'ye ise en düşük 150 kW motor ve 65 kWsa batarya kombinasyonuyla gelecek. Bu nedenle başlangıç fiyatı 1.5 milyon TL seviyesinde olacaktır.

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Türkiye'de satılacak yeni Skoda Elroq'un seri üretimi başladı