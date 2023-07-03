Otomobil fiyatlarına temmuz zamları gelmeye başladı

Toyota fiyatlarına temmuz ayı itibarıyla ortalama yüzde 6 zam geldi. Böylelikle Toyota Corolla'nın başlangıç fiyatı 926.250 TL'ye kadar yükseldi. Toyota'da 1 milyon TL'nin altında sadece Corolla'nın Vision paketi ve Yaris'in giriş seviyesindeki Dream paketi kaldı. Bu da demek oluyor ki kur zamları devam ederse yakında tüm Toyota modelleri 1 milyon TL sınırını aşmış olacak.
Temmuz zamlarından Peugeot modelleri de nasibini aldı. Geçen ay başlangıç fiyatı 811.000 TL'ye kadar yükselen Peugeot 208'in giriş seviyesi temmuzda 908.500 TL olarak karşımıza çıkıyor. Tasarımıyla dikkat çeken yeni 408'in fiyatı ise 1.5 milyon TL'yi aşmış durumda.
Bunlara ek olarak Kia, Citroen ve Tesla gibi markalarda da temmuz zamlarının listelere yansıtıldığını görmekteyiz. Renault ve Dacia gibi diğer markalar da şu an fiyatlarını güncelliyor. Görünüşe bakılırsa yakında 1 milyon TL'nin altında sıfır otomobil kalmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D