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    Otomobil fiyatlarına temmuz zamları gelmeye başladı

    Haziran ayında oldukça hareketli bir dönem geçiren sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş temmuz ayında da devam ediyor. Bazı markalar fiyatlara zam yansıtırken diğerleri de şu anda fiyat güncelliyor.
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    Otomobil fiyatlarına temmuz zamları gelmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Döviz kurundaki artış sebebiyle geçen ay sıfır otomobil fiyatlarının arka arkaya zamlandığına şahit olduk. Temmuz ayına giriş yapmamızla birlikte fiyat listeleri yeniden güncellenmeye başladı. Güncelleme yapan markaların fiyatlarına yüzde 3 ila 15 aralığında zam yaptığını görmekteyiz.

    Toyota fiyatlarına temmuz ayı itibarıyla ortalama yüzde 6 zam geldi. Böylelikle Toyota Corolla'nın başlangıç fiyatı 926.250 TL'ye kadar yükseldi. Toyota'da 1 milyon TL'nin altında sadece Corolla'nın Vision paketi ve Yaris'in giriş seviyesindeki Dream paketi kaldı. Bu da demek oluyor ki kur zamları devam ederse yakında tüm Toyota modelleri 1 milyon TL sınırını aşmış olacak.

    Otomobil fiyatlarına temmuz zamları gelmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Temmuz ayında fiyatlara yüzde 13 civarında zam yapan Opel tarafında da durum pek farklı değil. Opel'in de 1 milyon TL'nın altında yalnızca bir modeli kaldı: Corsa. 75 hp benzinli motor ve manuel şanzıman kombinasyonuyla 792.900 TL seviyesinden başlayan modelin en pahalı versiyonu 1.073.900 TL liste fiyatına sahip. Geçtiğimiz yıl eylül ayında satışa sunulduğunda 668.900 TL'den kapı açan yeni Astra'nın en ucuz versiyonu ise 1.106.900 TL oldu.

    Temmuz zamlarından Peugeot modelleri de nasibini aldı. Geçen ay başlangıç fiyatı 811.000 TL'ye kadar yükselen Peugeot 208'in giriş seviyesi temmuzda 908.500 TL olarak karşımıza çıkıyor. Tasarımıyla dikkat çeken yeni 408'in fiyatı ise 1.5 milyon TL'yi aşmış durumda.

    Bunlara ek olarak Kia, Citroen ve Tesla gibi markalarda da temmuz zamlarının listelere yansıtıldığını görmekteyiz. Renault ve Dacia gibi diğer markalar da şu an fiyatlarını güncelliyor. Görünüşe bakılırsa yakında 1 milyon TL'nin altında sıfır otomobil kalmayacak.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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