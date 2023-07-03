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    Tesla beklentileri altüst ederek 2023'te ne kadar araç sattığını açıkladı

    Tesla 2023 yılının ikinci çeyreğine ilişkin üretim ve teslimat rakamlarını açıkladı. Böylece elektrikli otomobil üreticisinin yılın ilk iki çeyreğindeki satışları 1 milyon adede yaklaştı.
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    Tesla, ne kadar araç sattığını açıkladı: Beklentiler aşıldı! Tam Boyutta Gör
    Tesla, geçtiğimi gün 2023 yılının ikinci çeyreğinde ne kadar araç ürettiğini ve teslimat gerçekleştirdiğini açıkladı. Paylaşılan rakamlar tüm analist tahminlerini önemli ölçüde aştı. Yeni üretim fabrikalarının devreye girmesiyle birlikte Tesla, araç teslimatlarını yıldan yıla yüzde 83 oranında artırdı.

    Tesla ne kadar araç sattığını açıkladı

    Paylaşılan bilgilere göre Tesla, 2023’ün ikinci çeyreğinde toplam 466,140 adet araç sattı. Firmanın bu dönemdeki üretim miktarı ise 479.700 olarak gerçekleşti. Kıyaslama yapabilmek açısından Tesla, 2022 yılının ikinci çeyreğinde 254.695 adet satış ve 258.580 üretim gerçekleştirmişti. 2023’ün ilk çeyreğinde ise firma, 422.875 adet satış ve 440.808 üretim adedi bildirmişti.

    Tesla ne kadar araç sattı? (H1 2023)
    DH Üretim Teslimat
    Model S/X 38.926 29.920
    Model 3/Y 881.582 859.095
    Toplam 920.508 889.015

    Haziran ayında biten ilgili dönemde Tesla’nın satışları beklendiği gibi Model Y ve Model 3 ağırlıklı olarak gerçekleşti. Bu iki araç satışların yüzde 96’sının arkasında yer aldı. Model 3/Y toplamda 446,915 adet satarken Model S/X ise 19,225 adet sattı. Tüm bu göstergeler Musk’ın sektörün aksine yoğun bir şekilde yaptığı fiyat indirimlerinin işe yaradığı anlamına geliyor. Enflasyon ve faizlerin yükselmesi tüketici talebini azaltırken Musk, fiyat indirimleriyle talebi canlı tutmaya ve ABD’deki Enflasyon Azaltma Yasası kapsamından yararlanmaya çalıştı.

    Tesla şu anda 2023'ün ilk yarısında 889.000 araç teslim etmiş durumda ve 2023'te 1,8 milyon araç teslim etme hedefine ulaşmak için yılın ikinci yarısında 1 milyondan biraz daha az araç teslim etmesi gerekecek.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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