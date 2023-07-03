Tesla beklentileri altüst ederek 2023'te ne kadar araç sattığını açıkladı

Tesla ne kadar araç sattığını açıkladı
Paylaşılan bilgilere göre Tesla, 2023’ün ikinci çeyreğinde toplam 466,140 adet araç sattı. Firmanın bu dönemdeki üretim miktarı ise 479.700 olarak gerçekleşti. Kıyaslama yapabilmek açısından Tesla, 2022 yılının ikinci çeyreğinde 254.695 adet satış ve 258.580 üretim gerçekleştirmişti. 2023’ün ilk çeyreğinde ise firma, 422.875 adet satış ve 440.808 üretim adedi bildirmişti.
|DH
|Üretim
|Teslimat
|Model S/X
|38.926
|29.920
|Model 3/Y
|881.582
|859.095
|Toplam
|920.508
|889.015
Haziran ayında biten ilgili dönemde Tesla’nın satışları beklendiği gibi Model Y ve Model 3 ağırlıklı olarak gerçekleşti. Bu iki araç satışların yüzde 96’sının arkasında yer aldı. Model 3/Y toplamda 446,915 adet satarken Model S/X ise 19,225 adet sattı. Tüm bu göstergeler Musk’ın sektörün aksine yoğun bir şekilde yaptığı fiyat indirimlerinin işe yaradığı anlamına geliyor. Enflasyon ve faizlerin yükselmesi tüketici talebini azaltırken Musk, fiyat indirimleriyle talebi canlı tutmaya ve ABD’deki Enflasyon Azaltma Yasası kapsamından yararlanmaya çalıştı.
Tesla şu anda 2023'ün ilk yarısında 889.000 araç teslim etmiş durumda ve 2023'te 1,8 milyon araç teslim etme hedefine ulaşmak için yılın ikinci yarısında 1 milyondan biraz daha az araç teslim etmesi gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D