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    Otomobil satışları Ağustos ayında yüzde 21,3 azaldı

    Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin güncel verilere göre düşüş Ağustos ayında da devam etti. Kredi ve matrah konusunda adım atılmazsa durum böyle devam edecek gibi görünüyor.
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    Otomobil satışları Ağustos ayında yüzde 21,3 azaldı
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    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 8,5 oranında daralarak 458.446 adet olarak gerçekleşti.

    Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 9,4 oranında azalarak 354.543 adet seviyesine düşerken hafif ticari araç satışları da yüzde 5,2 azalarak 103.903 adet oldu.

    2022 yılı Ağustos ayına baktığımızda da otomobil ve hafif ticari araç satışlarının 2021 yılına göre yüzde 17,3 oranında azaldığını görmekteyiz. Geçen ay toplamda 48.336 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirilmiş.

    Geçen ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 azalarak 35.230 adet olurken hafif ticari araç satışları da yüzde 4,3 düşüşle 13.106 adet oldu. Otomobil pazarı 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 21,1 azalış gösterdi.

    2022 yılı Ocak-Ağustos dönemine ilişkin satışlarda SUV'ların payı 142.559 adetle yüzde 40,2'ye yükseldi. Sedan otomobiller ise 130.856 adet ve yüzde 36,9 pay ile ikinci sırada yer alıyor. Hatchback otomobillerin payı ise yüzde 21 civarında.

    Satışları motor tipine göre değerlendirdiğimizde benzinli otomobillerin 250.401 adetle yüzde 70,6 paya sahip olduğunu görmekteyiz. Dizel otomobiller 60.316 adetle yüzde 17 pay alırken hibritler de 34.265 adet ile pazarda yüzde 9,7 pay sahibi olmayı başarmış. Söz konusu dönemde 3.283 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirilmiş.

    "Bu fiyatlardan araç alacak müşteri sayısı azaldı"

    ODD'nin verileri artık ÖTV konusunda en azından bir matrah güncellemesi yapılması gerektiği gerçeğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Zira bu yıl içerisinde satılan otomobillerin yüzde 82,7'sinin (benzin ve dizel) yüzde 80'lik vergi diliminde olduğu not düşülmüş.

    ODD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, pazardaki durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bozkurt, araç bulunurluğundaki sıkıntılar devam ederken pazarın bu duruma gelmesinde iki ana sebebin daha ortaya çıktığını belirtti. Bunlardan ilki, artık bu fiyatlardan araç alacak perakende müşteri sayısının azalmış olması. İkincisi ise hem perakende hem de kurumsal tüketicinin krediye ulaşmada yaşadığı zorluk.

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