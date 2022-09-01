Skoda, Fabia'nın yerini alacak bir elektrikli model üzerinde çalışıyor

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Kısa süre önce yeni Vision 7S konseptini ve güncellenen logosunu görücüye çıkaran Skoda, söz konusu etkinlikte gelecek planlarını da paylaştı.

Buna göre şirket, 2030 yılına kadar üç yeni elektrikli araç piyasaya sürecek. Ayrıca, 2024'e kadar mevcut modellerden iki tanesinin yeni nesline geçiş yaptığını ve bir tanesinin de makyajlandığını göreceğiz.

Elektrikli modellerden başlayacak olursak, bunlardan bir tanesinin zaten Vision 7S'in üretim versiyonu olacağını biliyoruz. Büyük boyutlarıyla 6+1 kişilik (+1 çocuk koltuğu) olacak şekilde tasarlanan SUV'un tasarım ve teknik özellikleri bakımından büyük oranda konsepte bağlı kalacağını düşünüyoruz. Bu noktada MEB platformu üzerine inşa edilmesini ve 89 kWsa batarya paketi ile 600 km civarında sürüş menzili sunmasını bekleyebiliriz.

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Söz konusu modeli Karoq boyutlarında bir kompakt SUV ve Fabia boyutlarında bir elektrikli hatchback izleyecek. Çekyalı üretici kompakt SUV hakkında fazlasıyla ketum ancak hatchback hakkında Autocar'a bazı açıklamalarda bulunmaktan geri kalmamış. Buna göre şirket, elektrikli modelin fiyatını olabildiğince Fabia ile benzer seviyelerde, yani 20 bin euronun altında tutmaya çalışacak.

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Fabia boyutlarındaki elektrikli model de MEB platformunun bir versiyonu üzerine inşa edilecek. Ancak tasarım olarak mevcut modelden çok daha farklı olacağı kesin çünkü Vision 7S ile gösterilen 'modern solid' felsefesine dayanarak geliştirileceğini biliyoruz. Öte yandan, standart bir hatchback olmaktan ziyade crossover esintileri taşıyan bir model olacağına dair ipuçları da verilmiş.

Fabia'nın yerini alacak elektrikli modelin Vision 7S'tekinden (89kWsa) çok daha küçük bir batarya paketine sahip olacağını düşünmek yanlış olmaz. Bu noktada otomobilin asıl hedefi şehir içi sürüşler olacaktır ki zaten Skoda'nın patronu Klaus Zellmer da konuşmasında bunun ipuçlarını vermiş. Öte yandan, büyük SUV'daki gibi 200 kW'lık hızlı şarj desteğine sahip olması durumunda sınıfının öne çıkan modellerinden biri olacağı kesin.

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Skoda, Fabia'nın yerini alacak bir elektrikli model geliştiriyor