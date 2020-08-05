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    Otomobil satışları Temmuz'da rekor artış yaşadı: İşte en çok satış yapan markalar

    Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) paylaştığı verilere göre, otomobil satışları 2020 yılı Temmuz ayında geçen yıla kıyasla yüzde 350 artarak 70 bin seviyesine yaklaştı.
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    Otomobi...
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Otomobil satışları Temmuz'da rekor artış yaşadı: İşte en çok satış yapan markalar
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    Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Temmuz sonu itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3 arttı ve 341.469 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, yılın yedi aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 58,9 oranında artarak 273.022 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 65,8 artarak 68.447 adede ulaştı.

    Temmuz'da geçen yıla göre yüzde 350 artış

    Otomobil ve hafif ticari araç satışlarına Temmuz ayı özelinde baktığımızda ise adeta bir patlama söz konusu. 2020 yılı Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 350,9 oranında artarak 69.427 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 610,7 artarak 17.974 adet oldu. Otomobil pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,5 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 18,1 oranında arttı.

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    2020 yılı Temmuz ayındaki otomobil satışlarını bir önceki ay yani Haziran ile kıyasladığımızda da yüzde 22 civarında bir artış söz konusu. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Temmuz ayında 69.427 adet otomobil satılmıştı. Haziran ayında ise 57.067 adet otomobil satışı gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı ise Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 28 arttı. Haziran ayında 13.906 adet hafif ticari araç satışı gerçekleşmişti.

    Ayrıca Bkz. "Tofaş, 2020'nin ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı"

    Temmuz'da Fiat, yedi aylık dönemde Renault lider

    2020 Temmuz ayında en çok otomobil satışı yapan marka Fiat oldu. Toplamda 12.263 adet satış yapan markayı 11.189 adetle Renault takip etti. Volkswagen 4.589 adetle üçüncü, Dacia ise 4.282 adetle dördüncü sırada yer aldı. 2020 Temmuz ayında en çok otomobil satan ilk 10 marka şöyle:

    Fiat 12.263
    Renault 11.189
    Volkswagen 4.589
    Dacia 4.282
    Opel 4.233
    Audi 4.076
    Ford 3.444
    Toyota 3.170
    Hyundai 3.115
    Peugeot 2.929

    2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise 47.494 adetle Renault’nun liderliği söz konusu. Fransız markayı 37.475 adetle Fiat takip ediyor. Volkswagen 23.474 adetle yine üçüncü sırada yer alırken, dördüncü sırada 18.173 adetle Peugeot bulunuyor. 2020 Ocak-Temmuz döneminde en çok otomobil satan ilk 10 marka şöyle:

    Renault 47.494
    Fiat 37.475
    Volkswagen 23.474
    Peugeot 18.173
    Opel 16.008
    Toyota 14.796
    Dacia 14.060
    Hyundai 12.237
    Citroen 10.679
    Honda 10.487


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    torabi 2 hf. en beğenilen canguler917
    Turk halkı zengin ama gözleri bir türlü doymuyor .bir taraftan paraları zula yapıyorlar bir taraftan da şikayet ediyorlar .
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    alemburda34 2 hf. canguler917
    bir laf vardır bilir misin?



    ayranı yok içmeye atla gider s.... işte o tam bizim insanımızı yansıtıyor.
    Yanıtla +23
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    simpsontr 2 hf.
    Millet nasıl araba alıyor halâ aklım ermiyor para bok herhalde
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 hf.
    İster son kullanıcı olsun ister galerici olsun herkes yatırım için alıyor.



    Neyi tartışıyorsunuz anlamadım
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    3qzotix (bekir yıldız) 2 hf.
    Satılan araç sayısı 70bin. Yeniden satışa konacak araç sayısı 60bin.
    Yanıtla +1
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    Dr.Danger 2 hf.
    Alın alın olmayan paranızla araba alın daha bana 1 kişi yok açız maaşlar düşük derse bir yerimle gülerim bundan sonra.
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    Mugetsuga 2 hf.
    Hala ne olduğunun farkında olmayan, egonomi süper diyenler var.Bir arabanın fiyatı 3 ay sonra 15-20 bin tl artıyorsa insanlar da arabaları yatırım aracı olarak kullanır.Çektiği kredinin faizini fazlasıyla karşılayıp üstüne bir de cebine para kalıyor adamın. Bunu dolarla da altınla da yapamazsınız. Kısa dönemde sürekli kazandıran saçma sapan bir yatırım aracına dönüştü otomobil sektörü ülkemizde.Hala ekonomi süper diyebilen birisi adım gibi eminim süpermarkete gittiğinde normal kalite 1 kg beyaz peyniri eli titreyerek alıyor ya da gramajı düşmüş paketleri tercih ediyordur.
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    tekkral34 (Erdi Gelekçi) 2 hf.
    2017 yılında 1 milyona yakın araç satıldı. Faizler bugünden yüksek, altın bugünden çok düşüktü. 2020 yılında faizler daha düşük altın daha yüksek. Kağıt üzerinde bakınca alım gücü daha yüksek gözüküyor. Gerçekler ise hiç öyle değil.Halen 2017 yılının çok uzağında satış adetleri varken böyle zenginiz şöyle uçuyoruz rekor kırıyoruz diyen zır cahildir.Totalde azalma eğiliminde olan satış adetleri var. Ağır darbeyi yemesine az kaldı. Aynı şekilde emlak. Faizlerin artmasıyla ki bunu da kurlar tetikleyecektir o zaman görün adetleri.
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    Emirhazar 2 hf.
    para yoksa bu satış nasıl oldu, satış olduysa paralar nerede aklımda deli sorular
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    Paetzold (R S) 2 hf.
    Bu millet akıllanmaz. Üzülmüyorum hiç.
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    berk768 2 hf. (düzenlendi)
    Hay maşallah,Küresel kriz döneminde pozitif ayrışıyoruz.Türkiye bu sene 700 bin araç satışını çok rahat geçer.
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    ykaya1983 (yunus yıldız) 2 hf. berk768
    Yavaş geçsin.5 ay kaldı yılın bitmesine.En fazla satışın olduğu aydayız.
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    kozmos beni sevmiyor 2 hf.
    Kamil

    Silkelen bakayım 100 binlik sıfır araç alda görelim.



    Dediğiniz satışlar nüfusun yüzde kaçına geliyor.
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    madmax59 (semih sav) 2 hf.
    vatandaşın bu şartlarda sıfır araba aldığına beni kimse inandırmaz haber yem olarak abartılmış gibi geliyor
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    5538 kez okundu.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    otomobil satışları 2020, otomotiv pazarı ve
    4 etiket daha otomobil satışları temmuz 2020 odd Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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