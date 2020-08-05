Otomobil satışları Temmuz'da rekor artış yaşadı: İşte en çok satış yapan markalar

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Temmuz sonu itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3 arttı ve 341.469 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, yılın yedi aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 58,9 oranında artarak 273.022 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 65,8 artarak 68.447 adede ulaştı.

Temmuz'da geçen yıla göre yüzde 350 artış

Otomobil ve hafif ticari araç satışlarına Temmuz ayı özelinde baktığımızda ise adeta bir patlama söz konusu. 2020 yılı Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 350,9 oranında artarak 69.427 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 610,7 artarak 17.974 adet oldu. Otomobil pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,5 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 18,1 oranında arttı.

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2020 yılı Haziran ayında Türkiye'de en çok otomobil satan markalar

2020 yılı Temmuz ayındaki otomobil satışlarını bir önceki ay yani Haziran ile kıyasladığımızda da yüzde 22 civarında bir artış söz konusu. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Temmuz ayında 69.427 adet otomobil satılmıştı. Haziran ayında ise 57.067 adet otomobil satışı gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı ise Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 28 arttı. Haziran ayında 13.906 adet hafif ticari araç satışı gerçekleşmişti.

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Temmuz'da Fiat, yedi aylık dönemde Renault lider

2020 Temmuz ayında en çok otomobil satışı yapan marka Fiat oldu. Toplamda 12.263 adet satış yapan markayı 11.189 adetle Renault takip etti. Volkswagen 4.589 adetle üçüncü, Dacia ise 4.282 adetle dördüncü sırada yer aldı. 2020 Temmuz ayında en çok otomobil satan ilk 10 marka şöyle:

Fiat 12.263 Renault 11.189 Volkswagen 4.589 Dacia 4.282 Opel 4.233 Audi 4.076 Ford 3.444 Toyota 3.170 Hyundai 3.115 Peugeot 2.929

2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise 47.494 adetle Renault’nun liderliği söz konusu. Fransız markayı 37.475 adetle Fiat takip ediyor. Volkswagen 23.474 adetle yine üçüncü sırada yer alırken, dördüncü sırada 18.173 adetle Peugeot bulunuyor. 2020 Ocak-Temmuz döneminde en çok otomobil satan ilk 10 marka şöyle:

Renault 47.494 Fiat 37.475 Volkswagen 23.474 Peugeot 18.173 Opel 16.008 Toyota 14.796 Dacia 14.060 Hyundai 12.237 Citroen 10.679 Honda 10.487

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